黄金强势爆发欲破千二？先过本周“最恐怖”数据这关

周三(6月10日)因美元指数下跌以及希腊债务僵局的不确定一度推升金价触及1192美元日高。在下周美联储6月会议召开前，周四公布的美国5月零售数据将极大影响市场对美联储升息预期，同时也会是金价攻克1200美元关口的成败关键。

国际现货黄金周四(6月11日)亚市盘初企稳在1185美元附近。周三(6月10日)因美元指数下跌以及希腊债务僵局的不确定一度推升金价触及1192美元日高。在下周美联储6月会议召开前，周四公布的美国5月零售数据将极大影响市场对美联储升息预期，同时也会是金价攻克1200美元关口的成败关键。

日元施救黄金暂脱泥潭 本周“最恐怖”数据袭来

因日本央行(BOJ)行长黑田东彦周三暗示，日元未来可能不需要进一步大幅贬值，该言论导致美元/日元重挫至两周低位，拖累美元指数下跌近1%。受此影响，国际金价当天亚市盘中乏力，至欧市盘中刷新1192美元/盎司高位。但之后公布的美国数据向好，金价回吐部分涨幅至1185美元附近企稳。

不过分析师们表示，美国10年期国债收益率触及8个月高点，这将使得金价难以突破1200美元/盎司水平。

美国商务部周三公布的季度服务业调查(QSS)显示，包括医疗支出的消费增幅略高于政府上月公布的国内生产总值(GDP)修正值中的估值。分析师称，数据说明政府在6月24日公布第三次GDP估值时，第一季消费者支出可能上修0.4个百分点，至2.2%的年率。

随着美联储(Fed)下周二(6月16日)即将召开6月货币政策会议，周四北京时间20:30公布的美国5月零售销售数据变得格外重要，目前预期将增长1.1%，前值为零增长。同时，5月核心零售销售预期增长0.7%,前值增长0.1%。

继此前美国5月非农数据录得强劲表现后，本次零售数据的好坏将纳入下周美联储会议的评估中，可能会影响市场对美联储加息时间的预期。

高盛（Goldman Sachs）经济学家Chris Mischaikow在一份报告中重申美联储9月份加息的预期，尽管有“很大可能性”加息或推迟到12月份或以后。

摩根士丹利经济学家Ellen Zentner预计，美联储会在下周的政策声明中称经济在年初非常疲弱的起步之后未能强力反弹，同时可能会大幅下修经济增长预期，并预期下半年经济会反弹。

摩根士丹利称，美联储9月加息不是没有可能。然而该行仍认为增长和通胀前景方面仍将有足够不确定性，以至于美联储会选择延迟到12月份。

世界银行周三下调了今年全球经济增长前景，并敦促各国系好安全带以适应商品价格进一步下跌和美联储即将开始的加息。世界银行首席经济学家巴素称，美联储应该推迟到明年加息以避免汇率波动恶化，全球经济增长受到影响。

彭博策略师Vincent Cignarella周三(6月10日)撰文称，领先和滞后指标暗示美国5月不含汽车的零售额增长0.7%的预期可能过于乐观，若零售数据令人失望，可能导致欧元/美元短线走强，利好金价。

希腊局势扑朔迷离 6月违约大限步步逼近

德国、法国和欧洲执委会领导人周三(6月10日)敦促希腊，称其必须与债权方达成协议，停止试图软化政治立场以获得急需的资金。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示，在下周四(6月18日)的会议上仍有可能及时与希腊政府达成改革换援助协议，因为只有几个问题需要解决，但希腊的提议不能令人满意。

德国总理默克尔强调，他们希望希腊留在欧元区，但这需要希腊与欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)完成技术性谈判。

希腊政府表示，正在等待债权人对其周一(6月8日)提出建议的回复。但欧元区官员认为，这些建议还不够填补预算缺口，而且还避开了对提高该国竞争力关键的退休和就业市场改革。

目前希腊方面似乎坚持除非协议内容纳入对官方债务纾困的承诺，否则不会签署任何协议。但希腊的债权人则表示，唯有先签定协议并加以履行

然而，让问题更加复杂的是，希腊一家法院裁定，政府应该取消2012年有关削减民间部门养老金的决定，以此作为纾困协议获批的条件，因为这项削减剥夺了退休人员过体面生活的权力。

据两名知情人士称，欧洲央行管理委员会周三决定提高希腊紧急流动性援助(ELA）上限，自上周的807亿欧元提至830亿欧元。ELA提高之后，希腊银行约有30亿欧元流动性缓冲

希腊政府在6月底16亿欧元IMF债务到期时可能陷入违约，除非能得到新的援助资金，或欧洲央行同意其向希腊银行业者进一步发行短期债券。希腊违约可能导致其实施资本管控措施，希腊也或许成为19国中第一个脱离欧元区的成员国。

黄金ETF跌至逾6年新低 金市悲观情绪蔓延

数据显示，全球最大的黄金ETF——SPDR黄金ETF的持有量在周三(6月10日)继续流出，总持有量跌至704.22吨，是2008年9月以来的最低水平。

自2013年金价大跌以来，黄金ETF就一直呈流出状态，今年年初SPDR黄金ETF曾一度有过流入，但随着金价的回落，自3月以来一直处在持续流出的状态中。

巴克莱（Barclays)分析师表示，“美国5月非农就业报告好于预期，我们的经济学家维持美联储9月加息的预期。加息前，黄金可能面临日益增长的下行压力。”

美银美林近日公布的报告指出，从更大周期上来看，越来越看空黄金，金价可能跌向960/1000区域，但当前维持区间交投。黄金近期在寻得底部前将进一步下探1161、1153及1150水平。

汇丰银行的分析师们也指出，黄金所承受的压力不仅来自美联储升息的预期和美元的强劲表现，实物需求没能对低迷金价做出反应也同样使得黄金承压。

汇丰银行分析师并表示，“这使得西方投资者们做空黄金时，金价没了底部支撑。中国和印度是实物黄金需求的主导方面，这两个的需求都是对价格很敏感的，我们预计金价进一步下行最终会使得需求重新回到市场中。但可能要金价跌至1150美元/盎司才能吸引买盘。”

加拿大丰业银行(Scotia Mocatta)在最细的报告中 称，金价目前在持续一个月的看空通道中波动，主要是1158至1187美元/盎司间水平。该行认为，金价的任何上行到该通道上方的反弹都将是短暂的修正，甚至可能测试上周低点1163美元/盎司。

不过，盛宝银行(Saxo Bank)的首席经济学家Steen Jakobsen预计，年底金价将能够上涨至1425至1435美元/盎司的水平。