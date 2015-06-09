通胀回升遥遥无期 降息、降准或很快到来

中国5月份CPI增速回落至，不及政府目标的一半；PPI连续37个月同比下降，这反映通缩压力显著，政策宽松亟待加码。

据国家统计局，中国5月CPI同比增1.2%，彭博调查的预期为增长1.3%，前值增长1.5%。5月PPI同比下降4.6%，彭博调查的预期为下降4.5%，前值下降4.6%。

受翘尾因素和新涨价因素双双回落的拖累，5月份CPI从上个月的1.5%显著下降至1.2%。中国PPI同比连续37个月下降，但环比跌幅收窄，主因石油加工价格由降转升。

海通证券称，目前通胀何时回升遥遥无期，宽松仍是必选，6月或再次降息降准。

内需不足 CPI 增速回落

5月CPI同比1.2%，环比-0.2，和近十年环比均值-0.2相同。5月食品类CPI环比-0.9%，远低于近十年均值为-0.3%，5月仅猪肉、乳制品和粮食价格环比保持上涨，其他食品价格环比均出现下降，而受制于需求端疲软，猪肉价格的持续上涨也难以带动CPI环比整体走高。非食品类价格5月环比上涨0.2%，幅度略高于历史同期。

华创宏观称，需求面偏冷使得猪肉价格对CPI带动作用减缓。表明受居民消费结构转型和商品、服务的比价效应影响，服务业的价格继续结构领涨，其中家庭服务、学前教育等服务价格均出现同比较高涨幅。

摩根士丹利华鑫证券章俊称，受翘尾因素和新涨价因素双双回落的拖累，5月份CPI显著下降。据测算鲜菜、鲜果和蛋价格的下降合计影响CPI下降0.39个百分点，超过当月CPI总降幅。未来2个月 CPI的翘尾因素都将维持在0.7百分点以上，再加上猪肉价格反弹幅度有可能提高，因此我们预计CPI将继续在食品价格的带动下会重新反弹至1.5%以上。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，通货紧缩还没有实质缓解，主要是输入型通缩和内需不足，导致CPI和PPI出现持续下降，CPI低于2%的合理水平。未来物价走势取决于经济何时企稳。

大宗商品市场改善 PPI环比降幅收窄

5月PPI环比为-0.1%，4月环比为-0.3%，降幅收窄，而同比则继续维持在-4.6%低位。华创宏观称，PPI环比改善主要反映了5月受美元指数走低影响，国际金属价格涨势明显，带动国内价格小幅走高，制造业PMI中原材料购进价格指数也出现了连续第3个月上涨态势；虽输入型通缩得以部分缓解，但内需萎靡依旧难以支撑后期PPI大幅改善。

另外，PPIRM （工业生产者购进价格指数）虽然同比增速也和上个月持平于-5.5%，但环比增速从上个月却是从去年8月份以来首次摆脱负值区间回升至0%，这最近两个月PMI 指数中的购进价格指数的持续改善相印证。章俊称，我们认为PPIRM的改善这和最近包括原油在内的大宗商品价格企稳有关。但鉴于作为出厂价格的PPI的改善幅度弱于购进价格的PPIRM，意味着以原材料作为投入品的工业企业的盈利状况将进一步被恶化。最近中央出台各项政策支持基建和房地产投资，我们预计未来PPI将继续改善。

海通证券称，PPI环比跌幅收窄的主因是石油加工价格由降转升；6月以来钢价持续下跌，煤价低位企稳，油价回调，预测6月PPI环比持平，6月PPI同比降幅缩窄至4.4%。

降息、降准很快将会到来？

章俊称，目前下游通胀CPI受制于食品价格依旧平稳，而上游通胀PPI在实体经济需求疲弱的情况下则维持通缩模式，因此2季度GDP平减指数可能依旧维持在负值区间，造成GDP名义增速低于实际增速的情况出现，因此未来通胀本身不会成为进一步货币政策宽松的顾虑，且不说今年3%的通胀目标本身就为货币政策宽松预留了很大的空间。鉴于目前实体经济下行压力不减，实体经济融资成本依旧居高不下，我们认为在3季度末之前，央行还将保持目前每个月降息或者降准一次的频度，因此在上个月初降息的基础上，短期内我们认为央行在月内再次降准的概率很大，以配合固定资产投资在2季度末和3季度提速。就货币政策本身而言，在本次政治局会议上再提“稳健的货币政策”的同时，也强调要“把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道”。因此我们认为央行在继续降准降息的基础上，会加大定向调控的力度，从而达到改善货币政策传导机制的目的，从而有效的降低实体经济的融资成本。

面对5月进口同比超预期下滑、工业低通胀压力持续加大、金融机构超储率被动抬升的不利冲击，在存款保险已经建立、大额存单业已推出的制度背景下，进一步大力度降息并适时全面放开存款利率上限，将既有利于降低实体经济的融资成本、刺激融资需求，又可推动商业银行进一步增强负债能力、主动改革创新。交银资管高级分析师陈鹄飞称，在低通胀压力持续增大的当前形势下，逆周期降息已刻不容缓。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，我们判断三四季度经济有望企稳，届时物价可能略有回升。维持全年至少还有一次降息、1.5个百分点降准的看法不变。