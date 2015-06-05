美联储公布褐皮书称美国经济保持温和适度增长

美国联邦储备委员会3日发布的本年度第四份全国经济形势调查报告显示，4月初至5月底期间，尽管石油和天然气投资持续减少，美国经济仍以温和适度的步伐增长，美联储对美国经济前景持乐观预期。

美联储下属的12家地区储备银行调查显示，绝大多数地区的制造业活动较为稳定或呈扩张态势，但油气行业增长放缓拖累了经济增长。堪萨斯城辖区受原油价格下跌影响最为显著，制造业和能源行业活动大幅滑落。达拉斯辖区油田机械销售仍然疲软，较上年同期大幅下降。费城储备银行认为，钻探活动降温及资本支出减少，给天然气和输油管道相关企业造成了负面影响。波士顿储备银行认为，较之此前预期，油气投资放缓的速度更快、力度更大。

尽管低油价对美国经济影响比较复杂，但绝大多数地区的消费者支出在上升。消费支出前景乐观，零售商们预计2015年消费将继续增长。汽车销售也普遍增加，一些地区的卡车和SUV经销商们称，低油价对这类耗油的车辆销售拉动明显。

多数地区劳动力市场就业比较稳健。今年前5个月新增就业人数虽然不如去年同期那样多，但美联储认为，就业市场整体状况明显好于去年同期。美联储下属的12家地区储备银行管辖的区域中，波士顿、纽约、费城、克里夫兰、里士满、亚特兰大、芝加哥、堪萨斯城均存在劳动力短缺的现象。从行业上来看，制造业的雇佣人数在增加，但油气类行业则在裁员。

同时，绝大多数地区储备银行报告显示，商业和住宅地产价格走高，贷款需求也在上升，房屋库存较低则限制了部分地区的住房销售活动。强势美元继续伤及部分行业，出口或投资均受负面冲击。此外，明尼阿波利斯地区爆发禽流感，令该地区损失3.3亿美元。

褐皮书公布后，美股上涨，金价下跌，油价下跌，10年期美债收益率上涨。当日道琼斯工业平均指数上涨64.33点，收于18076.27点，涨幅为0.36%；标准普尔500指数上涨4.47点，收于2114.07点，涨幅为0.21%；纳斯达克综合指数上涨22.71点，收于5099.23点，涨幅为0.45%。

据悉，美联储每年共发布8份“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行评估，“褐皮书”是美国联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策例会的重要参考资料。美国联邦公开市场委员会本年度第四次货币政策例会，将于6月16日至17日召开。