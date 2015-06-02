重要数据来临，金银趋于活跃

市场消息

周一除了美国PMI数据之外，欧洲方面PMI数据也纷纷出炉。结果显示，在欧元区的主要经济体中，法国、意大利和西班牙5月制造业活动呈现全面复苏的迹象，反倒是欧元区最大经济体--德国意外趋缓，增速创先三个月最慢。数据显示，德国5月Markit制造业采购经理人指数从前月的52.1降至51.1，虽然为连续第六个月高于荣枯分界线50，但略低于初值的51.4。

这可能令欧洲央行感到失望，目前欧洲央行正努力让通胀回升至接近目标。然而调查显示，制造业者于4月进行八个月来首度涨价之后，5月又维持价格不变。为了恢复经济增长及对抗通缩，欧洲央行于3月起开始每月买进约600亿欧元政府债券，调查显示此举至少产生了一些效果。

据路透社周一报道，在全球能源市场格局发生根本转变之际，本周的石油输出国组织欧佩克会议将显示该组织的影响力已经减弱到何种程度。过去欧佩克可以通过减产来推高油价，或者在危机、战乱或者该组织希望显示其影响力的时候通过源源不断的石油供应稳定油价,但是本周五欧佩克12个成员国在维也纳召开的会议可能会有一个非常不同的回应，那就是按兵不动。

据国际能源署的数据，目前全球石油每日供应过剩约200万桶。预计今年石油日需求量将增加逾100万桶，加之预计美国石油产量将停止增长，在这种情况下，欧佩克领导人表示，未来几年供需将达到平衡。欧佩克成员国希望这将有助于它们重获优势。没有迹象显示欧佩克本周将向来自一些成员国的减产压力低头。欧佩克在去年11月召开的上一次会议中明确表示不减产。

XAU/USD

基本分析：

国际现货黄金周一开于1189.75,最低下探1185.18，最高触及1204.27，收于1188.80美元/盎司，下跌0.95美元，跌幅0.08%。

据Kicto调查结果显示，专业人士比大众投资者更倾向于看涨本周金价。本周，接受调查的33位市场专业人士中，20位作出了回复，其中13人(65%)看涨，3人(15%)看跌，4人(20%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。接受调查Kitco在线调查的515位大众投资者中，230人(45%)看涨，186人(37%)看跌，96人(19%)看平。上周的调查结果再次显示大众预期更符合实际走势，因上周大众投资者预期看跌黄金价格。上周46%的大众投资者看跌金价，而多数专业人士更倾向于看涨黄金。过去6周中的4周，大众投资者正确地预测了金价走势。

黄金近期试图竭力突破其盘整区间，巴克莱分析师在上周的报告中指出，黄金进入了艰难的2季度。分析师在巴克莱“GoldDelta”报告中表示，“我们仍预计，美联储可能在9月加息，黄金将在3季度迎来最糟糕的时刻，但彼时黄金的下行空间可能有限，因那时黄金实物消费强劲的时期，需求将近金价提供缓冲。”分析师指出，离最终的加息越来越近，他们预期美联储年内加息两次，美元将受到提振，黄金或受挫。

瑞银集团商品分析师Edel Tully 和 Joni Teves在周一的报告中表示，基金经理在金价升至1232水平的时候退出多头持仓并不奇怪。他们表示，“黄金缺乏明晰的方向，投资者维持区间交易，锁定利润是可以理解的。与此同时，黄金破败1230水平可能促使空头重建头寸，空头头寸在此前一周大幅下降意味着有充足的增长空间。”

美国商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，基金经理似乎在结清投资，退出黄金多头头寸，增加空头头寸。交易员报告显示，截至5月26日一周，基金经理减持Comex期金投机多头7237张合约至125069张合约；同时，空头卖出者也进入市场，空头头寸增加5136张合约至58825张合约。期金净多头现在为66244张合约。

截至6月1日纽约商品交易所2015年8月期金尾盘报价1189.1美元，成交量为162696，5月29日未平仓合约257964，未平仓合约增加572手。现货黄金隔夜宽幅震荡，收盘小阴柱。日内金价扩大波幅，上测多根均线阻力后回落，持续波动于开盘价位附近，上影线较长。短期金价或连续箱体区间内整理，交投有所增加。多日均线交错分化下行，横压金价上方。MACD指标双线分化零轴线上下；蓝色动能柱稳定小幅放量。

基本分析：

国际现货白银周一开于16.70，最低下探16.55，最高触及17.15，收于16.73，上涨0.03美元，跌幅0.18%。

波士顿联储主席罗森格伦表示美联储加息条件尚未达成，最好是继续保持耐心等待的政策立场，而且美国4月个人消费支出不及预期，4月个人消费支出物价指数疲软，因美国4月个人收入增幅加快，5月ISM制造业指数回升。

希腊执政联盟官员们一再宣称离释放援助资金、避免违约的协议已近在咫尺。希腊官员上周早前表示，他们接近达成框架协议。但这个说法很快被欧元区国家和IMF的高级官员否认。

据数据编撰机构Markit周一公布的行业报告显示，美国5月Markit制造业采购经理人指数终值为54.0，略高于初值的53.8，与4月终值54.1几乎持平。

截至6月1日纽约商品交易所2015年7月期银尾盘报价16.73美元，成交量为55016，5月29日未平仓合约102414，未平仓合约减少2096手。

现货白银隔夜大幅震荡，收盘小阴柱。日内银价上行冲高测试前期上升通道下轨线阻力未果回落，上影线较长；下方持续受支撑100日均线上方。短期银价或持续盘整箱体区间。多日均线连续平滑收窄空间。MACD指标双线零轴线上下行连续；蓝色动能柱开始小幅缩量。



