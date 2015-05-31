股市暴跌证监会选择沉默 股民周末忐忑

“周四暴跌，从涨停到跌停；周五反弹，又从跌停到涨停，这样让人心跳的股市，怎么玩？下周应该怎么办？”在经历了周四的恐怖暴跌之后，周五并没有出现大幅反弹，只是收了一个让人疑惑的“十字星”，而当天下午的证监会发布会，也没有对股市暴跌有任何说法，这让许多期盼政策救市的股民更加心慌。

尽管5000点不是牛市大顶是业界共识，但大家也都对下周股市持谨慎态度，认为5000点上下将出现一段时间调整或者宽幅震荡。

暴跌突如其来

周四532股跌停

这两周，A股一路上扬，连续收出8个阳线，短短几个交易日，就跨过了4700、4800、4900点3大整数关口，这让5月的月线(截至26日)涨幅超过10%，就在大家以为“红五月”大局已定时，“暴跌突如其来”。

周四，沪市一度升至4986点，距5000点仅一步之遥。然而10时30分左右，几乎呈直线的“跳水表演”开始了。两市532只个股瞬间跌停，跌幅9%以上的941只，跌幅8%以上的1148只，超2000只股票下跌。甚至有一些股票，一分钟内从涨停到跌停。有网友调侃，“小学生可以据此学习画直线哦！”

当日，沪指跌6.50%，深成指跌6.19%，创业板跌5.39%。两市成交量合计超过2.4万亿元，连续4个交易日突破两万亿元。

随后的29日，5月最后一个交易日，沪指盘中一度暴跌逾4%，连续失守4600、4500点两个整数关口，随后出现反弹，收跌0.18%，振幅近6%。股民翘首以盼的大反弹并未出现。

暴跌过后，大部分新股民突然没了谱，不少股民很关心周五例会上，监管层会不会像以往那样，对A股有什么样的说法或表态。但在周五的证监会发布会上，管理层并没有对股市暴跌发出任何声音。

许多股民担心5·30惨案重现，事实上5·30惨案是管理层突然提高印花税的结果；而近日市场暴跌，更多的是市场自发的调整需求。“既然不希望管理层发声导致暴跌，那么也不要希望管理层出声来救市。”广州证券某市场人士称，管理层希望股市走“慢牛”路，只要股市不出现非理性的连续暴涨暴跌，监管层“无形的手”就不会出现，这也是股市走向成熟的标志。

老股民：方向不明 不敢抄底

老股民赵阿姨经历过2007年大牛市中的暴跌。“5·30的暴跌非常恐怖，不少股票短时间内暴跌40%。”而上周恰逢5·30惨案8周年，投资者担忧政策面再次出现重磅利空。

赵阿姨告诉记者，不仅是她，很多经历过上一轮漫漫熊市的老股民在5000点附近都有减仓打算。她也在做两手准备，如果股市上摸到5000点之后大幅回调，那么减半仓无疑是减少损失的最佳选择。如果一路高歌到七八千点，甚至突破一万点，那么剩下的半仓也可以保证自己在牛市中分到一杯羹。

老股民赵先生虽然在周二成功逃顶，但是在上周四的暴跌和周五的反弹中仍不敢轻易抄底。“最近涨得太凶了，我从4500点就开始慢慢减仓，周二全部出完了。5·30暴跌之后，也是调整了很久才重新上涨的，现在也不知道是调整，还是见顶了，我觉得还是先出来休息一下比较好。”

新股民：我手太贱 追高被套

在这轮牛市中，无论暴涨还是暴跌，新股民永远冲在最前线。随着指数逼近5000点，又有一批新股民入市。

中国证券投资者保护基金的数据显示， 5月18日～22日银证转账净流入5652亿元，此前一周净流出3719亿元；资金余额日平均数为24228亿元，而前一周日均余额为24771亿。

80后股民裴先生告诉记者，本来这段时间已小有盈利，22日买入次新股老百姓(97.22,-8.22, -7.80%)，随后股价连续两天上涨，周三甚至涨停。“当时我觉得有20几个点的盈利很不错，卖出后就清仓了。没想到钱在手里心痒痒，又在周二全仓杀进了龙净环保(61.98,2.54, 4.27%)，结果周四就跌停了。”裴先生很后悔当时没有听女友的劝告，临近5000点还追高买入。“手多多，真的不应该啊。”

记者了解到，许多新股民都在临近5000点时追高买入，结果被“套”住了。新股民陈先生告诉记者，上周看到大盘冲击5000点，他极度兴奋，向分析师朋友咨询买什么股票，当时朋友建议他不要追高，小心5000点附近的震荡，但他没忍住，高价追进了中小板股票。当朋友问他暴跌之后敢不敢抄底的时候，他只能无奈地表示：“我已追高，全部被套了。”

业内共识

5000点不是牛市终点

其实，对于5000点附近的宽幅震荡，大部分市场人士认为是“情理之中”。此前沪指已7连阳，技术上有回调的可能，所以面对5000点围而不攻也是正常的，而且如果市场上涨过快，监管层出手的可能性也会加大。

申万宏源(18.70, 0.19, 1.03%)某投资顾问表示，股市有句谚语叫做“上涨不言顶”，牛市格局中，逐一回补熊市留下的缺口是比较常用的短期目标位的设定方法。2008年1月22日留下的缺口，4818点～4891点，已被顺利回补。面对5000点围而不攻是在积蓄力量，等大盘回撤后再攻会更有力。

“从目前的种种迹象来看，5000点肯定不会是市场的终极目标。但5000点这种整数关口会对投资者的心理产生冲击。”多数分析人士一致认为，5000点最终一定会被攻克，只是时间的问题。

方正证券(13.77, -0.10, -0.72%)则明确指出，目前来看，资金面放水过程还未结束，经济基本面拐点远未出现，监管只是短期冲击，市场只是短期“晴转阴”，没有大风险。

更有不少市场人士认为，2007年的暴跌主要是因为印花税上调，而目前的市场资金面、规模与当时已不可同日而语，而且管理层对市场比较呵护，上周一人民日报头版权威人士文章还在为股市打气，周四暴跌之后新华社也发文力挺慢牛。因此，牛市就此见顶的担心大可不必。

小心！六月或宽幅震荡

不过，经过上周四、周五的暴跌和震荡之后，目前市场人士对股市要进入调整期形成比较一致的看法。他们认为，虽然周四的大跌对于上涨已久的市场起了较大的风险释放作用，但很难说接下来就不会再出现大的调整，因为在牛市是很难去评估市场要调到什么深度，风险才会释放完毕。

而在对政府态度的揣摩上，深圳铭远投资的一位高管也颇有体会，“周末管理层不发声，一定程度上表面政府希望牛市在5000点这个位置稳一稳，如果大盘继续猛涨将不排除政策性的利空消息提前落地，而一旦调整过度，政府也会使用对冲工具来推动股市。所以我认为接下来将处在一个宽幅调整阶段，甚至可能横盘一两个月。”

湘财证券某分析师表示，A股今年二季度以来，一路横冲直撞逼近5000点，疯牛状态明显，目前A股除了银行板块之外，估值已不便宜，在经济没有明显回暖的背景下，的确有调整需求，他认为调整幅度在15%到20%之间。

后市操作

高抛概念股 买入滞涨股

A股牛市仍将持续

分析认为，目前支持A股继续走强的因素依然存在。6月9日，摩根士丹利资本国际公司将宣布A股是否被纳入其新兴市场指数，这将给A股引来不少“活水”。据海通证券(25.76,-0.25, -0.96%)初步测算，目前全球跟踪FTSE指数的基金共1887只，总体规模1.56万亿美元；如果按照A股初始指数5%的权重计算，预计将为A股带来800亿美元。

继公募基金规模创6万亿元新高，大批新基金等待入市的消息之后，近期证监会又公布重磅利好：内地与香港基金互认将自2015年7月1日起正式实施，初始投资额度设定为各3000亿元人民币。此外，养老金投资运营改革方案已定，经国务院批准后最快上半年对外发布。据测算，理论上将有1.05万亿养老金可入市。

种种迹象表面，本轮由“任性”资金启动的牛市仍将持续，因此，对改革、补涨与主力积极运作的股票可坚定持股。但投资者在赚钱的同时，也要关注可能的风险。5000点上下，大幅震荡多次也是正常的。在这个阶段，投资者要做好风险控制。

资深股民苏先生提醒，牛市切忌“满仓”操作，手里要留一些现金，盈利大的个股或者股性活跃的牛股，安全系数大，可以持续“捂股”；盈利小的高成本个股或者不活跃个股则可以考虑见好就收。

趁调整市慢慢建仓

中信证券(30.37, -0.36, -1.17%)市场人士陈慕林则提出更实际的操作指导。他认为，在未来一个阶段，投资者应该考虑的是如何调仓换股。既然短线回调后，市场需要稳一稳，投资者可以考虑逢高抛出涨幅大的概念股，买入那些涨幅不大的蓝筹股。

市场人士认为，恐慌因素不至于快速消化，后期市场风格或将转换。操作上应尽量回避近期涨幅过大存在兑现需求的品种。目前被机构看好的板块基本上围绕政策受益板块以及前期滞涨股，例如工业4.0、一路一带、银行股等。