美国经济谜题：一季度实际为负增长？

年初以来，基本上除就业数据等个别数据之外，美国经济全面不及预期，而且疲软态势一直持续到二季度。这也造成此前美元持续回调。不过最近受美国房地产数据利好以及欧洲央行可能加速QE推动，美元指数止跌回升。

大部分经济学家以及联储官员都将美国经济1季度走软主要归因于天气、西海岸港口罢工等因素，德银在报告中写道：“放缓当中有一部分是暂时性的。”此外，德银认为还有一部分经济放缓反映了对油价下跌和美元升值过快过早的调整，“在未来几个季度可能会有一些补偿”。

不过，经济学家越来越担心油价下跌、强势美元对美国出口、就业和投资的冲击。目前华尔街对美国2015年GDP增长的平均预测值已经从3.2%大幅下调至2.5%。

尽管如此，德银经济学家依然抱着较为乐观的态度。

德银指出，今年1季度是2011年以来GDP增速第四次跌破0.5%，而此前3次都出现强劲反弹。德银预计这一次也不例外，只不过反弹力度可能略差一些。

德银经济学家对美国的消费支出、企业支出和房地产板块等进行了深入分析，发现均存在一些值得乐观的理由。就消费支出来讲，虽然汽油支出下降并未转为其他开支上升，但德银相信就业与收入增长、较低的汽油价格、较高的消费者信心、储蓄率上升等因素将会推动消费复苏。

美国企业支出的锐减主要受到油价暴跌的影响，随着油价反弹，能源板块的资本支出应该会有所回升。此外，最近美国房地产数据有所回暖，比如4月份新屋开工率创出7年新高。