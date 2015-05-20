美联储4月会议纪要看点：官员对经济及通胀信心如何？

本周四(5月21)北京时间02:00美联储(Fed)将发布4月28-29日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，而这也将成为今晚投资者所瞩目的焦点。本次会议纪要的看点大多集中在美联储官员对经济是否能够摆脱一季度阴霾的看法，以及是否对美国通胀率攀升更有信心。

乐观还是悲观？

眼下投资者们都在努力判断美国近10年来首次加息的时机，他们将从本次会议纪要中寻找美联储官员确认美国经济摆脱第一季度黯淡境地实现反弹的蛛丝马迹。

据彭博设5月8-13日对经济学家进行调查所得的预估中值显示，美联储可能在9月份加息。此前美联储4月会议后的政策声明中称，经济减速一定程度上反映了“短暂因素”的影响，不过他们依然预计经济将以温和步伐增长。

苏格兰皇家银行证券(RBS Securities)驻美国经济学家Guy Berger表示，“如果官员在会议纪要中对短暂因素的说法相当自信的话，这就是一个信号，即FOMC很有可能认为他们将在9月份加息。如果他们的语调充满怀疑，那就说明加息时间可能更靠后。”

严酷的寒冬、美元走强加上能源领域投资减少造成美国经济第一季度陷入停滞。在今年4月FOMC举行会议前，数据显示3月非农就业人数创下2012年6月份以来的最慢增速。

不过，自4月会议以来，非农就业人数已出现好转，但制造业和零售销售弱于预期促使经济学家下调了对第二季度经济增速的预估。

约翰霍普金斯大学教授、曾担任美联储政策委员会经济学家的Jonathan Wright表示，“美元走强拖累了出口，消费者把更多的钱存了起来，花销低于之前的预期。美联储4月政策声明流露出这种状况可能并非暂时的可能性，因此他们可能会在会议纪要中对此进行详细的阐述。”

就业和通胀

美联储官员在4月会上重申，希望等到就业市场进一步向好，他们对通胀率中期将朝着2%的目标水平迈进抱有相当的信心后再加息。

曾担任美联储政策委员会经济学家、现任Cornerstone Macro LLC驻华盛顿合伙人的Roberto Perli表示，“FOMC内部讨论的问题更可能是‘我们是否会很快达到采取利率行动的门槛？’，但最可能的答案是‘否’。”

Renaissance Macro Research LLC驻纽约美国经济研究主管Neil Dutta指出，会议纪要可能会暗示美联储官员对通胀率将攀升的信心有所增强。

他称，“油价正在企稳，甚至走高。而美元有所下跌，通胀预期在升温。”美国的消费物价一直受到油价下滑和美元走强的压制。

FOMC在其政策声明中指出能源和进口价格下滑的影响是暂时的。美联储所青睐的物价指标在截至3月31日的12个月中上涨0.3%，与前一个月相同。这个指标自2012年4月份以来一直低于美联储的目标水平。