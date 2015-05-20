希腊“噩耗”频传 欧元“高台跳水”黄金“笑开颜”

近期走势顺风顺水的欧元周一出现“高台跳水”，被一些市场人士称为“欧元定时炸弹”的希腊问题再度引爆欧元跌势。据一份泄露的文件显示，希腊很可能在6月5日出现违约；此外，希腊总理和财长继续发表强硬言论，坚称不会在其“红线”上让步，并称相比于无法支付养老金，宁愿选择对IMF债务违约。而希腊问题引发的避险情绪一度提振金价突破1230关口上方。

欧元/美元在过去一个月的时间里盘涨近9%，周一(5月18日)重挫逾1%，为3月中以来最大单日跌幅。周一纽约尾盘，欧元/美元下跌1.30%，至1.1299。

英国Channel 4上周六报导称，国际货币基金组织(IMF)流出的一份备忘录警告称，如果不与外国债权人达成实施改革换取资金的协议，希腊将难以在6月5日支付欠IMF的款项。

希腊总理齐普拉斯(AlexisTsipras)本月稍早警告债权人称，该国将难以在5月12日支付欠IMF的款项，不过该国最终动用IMF紧急账户的资金还了款。

数月以来，希腊政府一直在从不同行政管理部门筹借资金以满足支出需要，但其选项越来越少。

希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周一接受Star TV电视台采访时称，如果政府在偿付对象上必须在债权人和养老金领取者之间作出选择，政府会选择后者。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示：“欧元/美元升至1.14之上，对卖家而言更具吸引力，这可能是今日欧元面临下行压力的原因之一。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲外汇策略主管Adam Myers称：“我们很高兴，因为我们上周五出脱了欧元，而且我们认为这个走势可能会持续，...如果本周五公布的的美国通胀数据优于预期，欧元/美元有可能会低至1.1250。”

美国通胀数据之前，周二将布欧元区4月通胀率终值，投资人将寻找未来一年美欧货币政策倾向线索。

巴克莱(Barclays Bank)驻新加坡的亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示：“欧洲地区债券收益率上升推高了欧元，但我们认为，这种走势无法持续。”

周二亚市盘初，美元指数位于94.15附近水平徘徊。上一交易日美元自93.30附近一路走强，最高触及94.27，并最终以阳线收涨。

加拿大丰业银行(Scotiabank)首席分析师Eric Theoret指出，当前美元转而强劲，而主要非美货币走软。

Serebriakov称：“我们认为，美元仍将有良好的表现，但现在重新做多美元有些过早，因我们并未看到美元上行的短期动因。最终，只有数据能吸引投资者重新买入美元，我们可能需要等待5月就业数据出炉。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至5月12日当周投机客进一步削减美元看涨头寸，使其连跌第七周，至九个月最低。

Standard Life Investments驻爱丁堡的外汇投资主管Ken Dickson表示：“美元的上升趋势仍有进一步演进的空间，美元将从近期跌势中反弹，因美联储接近首次加息；不过美元兑欧元的升势不管是从幅度还是从速度来讲都将有所放缓。

希腊即将“弹尽粮绝”希腊国债暴跌

因有关希腊金融体系可能会在几周内耗尽现金的揣测升温，希腊国债周一大跌，推动10年期收益率创出1月份以来最大涨幅。希腊财政状况不稳以及不愿实施改革措施，预示该国下月偿还关键贷款时会有难度。

欧盟经济事务专员Pierre Moscovici周一在柏林向记者们表示，希腊与其债权人达成协议的所剩时间“非常有限”。希腊政府周一表示，必须在月底前与债权人敲定协议，才能免于经济困境。

希腊正在苦苦努力与国际债权人就其2400亿欧元救助的附加条件进行磋商。对希腊在欧元区前景的担忧已引发钱荒，拖累经济陷入双底衰退。

投资者为最坏的情况做准备，纷纷抛售希腊债券。周一纽约尾盘，希腊10年期国债收益率大涨75个基点，至11.51%。票面利率为3%、定于2025年2月份到期的国债价格大跌3.03，即每1,000欧元面值为30.30欧元，至54.01。希腊2年期国债收益率一度大涨多达433个基点，至25.25%。德国中央合作银行(DZ Bank AG)驻法兰克福的首席市场策略师Daniel Lenz表示：“各方需要很快达成协议，否则极有可能会出现违约，虽然多数欧元区债券周一下跌肯定是由希腊所引发但并非市场在趋向恐慌，只是市场在出现当前这样的消息时做出的正常反应。”

尽管希腊局势危急，但该国政府却表示在与IMF和欧元区伙伴国的谈判中将不会放弃“红线”。这些红线包括债务重整、降低基本预算盈余目标，以及誓言不会进一步削减退休金或薪资。

希腊新政府1月份上台，承诺将结束多年的撙节政策。但德国央行称，希腊政府需要兑现过去的改革承诺，该央行称：“如果希腊不做出实质改革，将难以达成可持续性的解决方案。”

希腊银行机构获得欧洲紧急资金所需的抵押品即将耗尽。经济学家们已表示，最糟糕的场景就是这一紧急资金将在三周之内耗尽。

荷兰合作银行(Rabobank)策略师Richard McGuire说：“希腊快弹尽粮绝了，而且出现某种形式支付不了款项的风险非常高...这是频临绝望的时期，存在令人绝望的风险。”

经济学家表示，希腊如果违约，则可能不得不弃用欧元，这也许会导致该国本就受到多年撙节措施打击的经济崩溃。

避险情绪提振金价

因希腊问题引发避险情绪升温，金价周一连续第五个交易日走高，并一度触及三个月新高。

现货金价上周大涨3%，为四个月最大周度升幅。现货金盘中跳涨至1232.20美元/盎司，为2月中以来新高。

但随着美元兑欧元大涨约1%，从上周触及的四个月低点反弹后，金价缩减涨幅。周一纽约尾盘，现货金报1224.87美元/盎司。

投资人目前等候周三美联储(FED)4月会议纪要，从中寻找该联储对经济的看法以及加息时间点的线索。