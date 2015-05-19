黄金多头捷报频传 FED会议纪要或会助其冲破1245？

国际现货黄金周一（5月18日）连续第五个交易日上涨，刷新2月17日以来高点1232.20美元/盎司，因美国上周一连串疲软经济数据尤其是美国4月零售销售报告支持美联储（FED）暂缓加息，而周一公布的美国5月NAHB房价指数也低于预期。黄金上周上涨约3.0%，录得四个月最大周度涨幅，在美国就业市场扩张动力放缓后，零售销售和消费者信心指数均表明，美国不可能很快加息，黄金因加息预期而承受的压力消除。

投资者现在正在等待将于北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会（FOMC）4月会议纪要，寻求美联储对经济的评估和加息的蛛丝马迹。

美国经济复苏放缓 建筑商信心指数下滑

美国5月建筑商信心指数意外下滑，主要反映在房屋销售和购房者热情退温。今天的报告表明，美国的楼市获得复苏动能，仍然需要等待一段时间。

美国全国住房建筑商协会(National Association of Home Builders)周一发表声明称，美国5月NAHB房价指数跌至54.0，分析师的预估为57.0，前值56.0。

今天报告中建筑商信心指数的下滑，正好可以解释早前建筑商们试图通过压低价格来吸引潜在购房者。由于美国一季度经济复苏大幅趋缓，美国房地产市场的购房者犹豫不决。

与此同时，随着处于低位的抵押贷款利率，以及就业市场持续改善，建筑商们仍然对未来的楼市复苏充满信心。

NAHB首席经济学家David Crowe在一份声明中称，考虑到消费者们希望在买房之前，家庭财务状况更加稳定，所以，目前潜在购房者谨慎情绪犹存。

Crowe还补充道，据报告显示，衡量未来房屋销售的指标一直持续走高，因抵押贷款利率处于低位，且房价比较便宜。总的来看，这些因素都将刺激近期被抑制的需求。

分项指标：独栋房屋销售分项指标跌至59，4月为61；未来买家活动指数为39，4月为40。美国5月未来六个月房屋销售前景指标升至64，为年内新高。该指数高于50表明看好住宅销售前景的建筑商数量多于持悲观态度的建筑商。NAHB在今天的报告中称，该指数自2014年6月来一直在50以上。

美元多头困兽犹斗 但分析师仍看跌美元

周一欧洲时段盘中，美元指数日内脱离4个月低位93.13，温和回升至93.80，美洲时段盘中美元指数刷新日高升破94关口，最高升至94.01。本交易日美元稍有改善，日线图上有翻红迹象。尽管美元本交易日稍有反弹，但法国兴业银行(SocGen)分析师kit Juckes却不以为然。

Kit Juckes表示，“上周美国经济数据持续恶化，缓解了处于抛售热潮的债市债市压力，并且重新刺激了避险资产和高收益率货币。但是，债券走势短线难以企稳，美债与德债收益率利差继续收窄。”

10年期美债和德债收益率息差在1个月内收窄30个基点，在风险收益比支持卖空欧元/美元之前需要巨幅反转。在出现收益率息差走低或欧洲增长预期重新下降之前，做空欧元/美元为时过早。

CFTC持仓显示欧元空头仅温和回撤，欧元的空头规模低于英镑和日元。

尽管美元日内开始止跌，但布朗兄弟哈里曼(BBH)却认为美元近期下行修正并结束。BBH表示，布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师表示近期美元下行修正，即使一些利好的经济数据也未能提振美元，这是一个重要的市场心理反映，暗示美元向下修正走势或尚未完结。

该机构认为，除了疲软数据给美元施压之外，欧洲债券多头头寸的解除也已经刺激了欧元空头回补，从而夺走一些美元买盘。

黄金涨势喜人 对冲基金纷纷增持黄金净多头

通常而言，美元贬值时，黄金就上涨，至少这是对冲基金的押注方式，而这一规律最近又再度应验。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周黄金投机净多头四周以来第三周上升。

基金经理人持有的黄金头寸增幅为逾一个月来最大，金价则是创下1月以来最大涨幅。美国消费者信心疲弱，工厂生产疲软，拖累美元连跌五周，是2013年以来最长跌势。

有些投资人还是把黄金当作替代货币或对冲通胀的工具。美国经济扩张降温意味着美联储升息可能还要等上一段时间，增加通胀上升的机率。低率增添黄金魅力，因为黄金不付利息，与债券等资产不同。

“如果你是长线投资人，现在是相当不错的进场点，”Altegris Investments Inc.驻加州投资组合经理Lara Magnusen 5月14日接受电话访问时说。“我们正走出通缩疑虑，迈向通货再膨胀时代。”

CFTC数据显示，截至5月12日投机客持有黄金期货和期权的净多单增加14%至36150份，是四周以来第三周上升，同时也是4月7日以来最大增幅。

世界黄金协会(WGC)在周四发布的报告显示，一季度黄金ETF出现了净流入量，这是2012年四季度以来，第一个ETF净流入的季度。

美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）公布的数据显示，著名对冲基金鲍尔森1季度持有的黄金投资份额保持不变。鲍尔森一直以来对黄金维持信心。

据彭博社上周五公布的最新调查显示，因美元下跌提振了对黄金的需求，多数黄金交易员和分析师看涨下周金价。在接受调查的14位黄金交易商及分析师中，10人看涨(71%)，1人看空(7%)，3人看平(21%)。

美经济数据几乎全军覆没 FED加息时机恐不得不延后

周一芝加哥联储主席查尔斯埃文斯在瑞典首都的一次讲话中指出，他预计美联储将从2016年初开始加息，但在会后接受采访时表示，如果FOMC对通胀有足够信心，同时确认1季度经济数据疲软只是暂时现象，“你可能会见到美联储6月就开始加息。”

为今年票委以及最鸽派的美联储官员之一，埃文斯在一次小组辩论后表示：“我想要做出加息决定，还需要一次次的会议才行。”

加拿大丰业银行（Bank of Nova Scotia）贵金属主管Simon Weeks表示，“美国近期公布的经济数据不太好，人们似乎认为加息更遥远了。”

高盛集团(Goldman Sachs)周一表示，美国就业缺口比预想的高得多，以纽约联储两位经济学家的最新就业缺口模型为准，目前美国就业缺口比均衡水平低1.2%。

高盛指出，“美联储‘官方’定义的就业缺口是失业率（现为5.4%）与FOMC“长期”失业率集中趋势范围（现为5.1%）的差值。用现有数据计算，美国经济再增加50万个岗位后就会发生劳动市场过热。如果这与实情相符，那么美联储有理由尽快加息。”

高盛并指出，这是对就业状况的误读，理由基于以下两点:

第一，FOMC有可能继续下调结构性失业率估值。在过去两年中，FOMC结构性失业率预期中值的确不断下降。此外，芝加哥联储最新研究报告表明，人口老龄化可能会随时间推移大幅压低结构性失业率。

如果芝加哥联储的估算是正确的，美国经济在过热前短期还可以增加80万个岗位，长期还可以增高架140万个岗位。这已经比美联储现在预计的要多，或许美联储不必为劳动市场过热急于加息。

第二，闲置劳动力在就业缺口外同样存在。这是由于劳动参与率自2007年起不断下降。美联储体系内的研究也得出了这一结论。纽约联储两位经济学家Samuel Kapon与Joseph Tracy已根据实际人口调整就业缺口模型。

高盛总结道，“假设美国经济在2005年三季度达到完全就业水平，Kapon-Tracy模型计算的就业缺口比均衡水平低1.2%。将这一数字乘以美国16岁以上人口总数2.5亿，美国距完全就业还有3百万个岗位可以增加。因此我们认为美联储可能应该等到2016年再加息。”

美联储4月政策会议纪要披露的信息，料不大可能重新引燃有关近期加息的讨论。分析师指出，若声明措辞鸽派，或者联储警告强势美元的负面影响，则可能可能遭受进一步打压。

法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家Paul Mortimer-Lee撰写报告称，5月20日将要发布的4月28-29日美联储FOMC政策会议纪要可能“掩盖略有改善的通胀消息”，显示决策者更为关注就业市场形势。

DailyFX指出，美联储本周将公布最近会议的会议纪要，在该次会议中美联储保持利率政策不变。考虑到近期的经济数据和GDP增长大幅放缓的情况，美联储可能至早要等到9月份才会启动加息，这还有待经济在未来数月反弹。

希腊坚守谈判底线 避险买盘支撑黄金

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)上周五称，在与国外债权人的协商中，目前双方已经就财政目标以及税率达成一致，但在劳动力市场以及养老金改革方面仍然存在分歧。不过，希腊方面的谈判底线并不会降低，将确保支付薪资和养老金都不会受到威胁。如果上述条件可行将与债权人达成协议，协议还会包括削减主要政府收支目以及债务重组计划。

希腊一直希望能在月底前达成协议，但欧盟和IMF要求希腊执行前政府所同意的退休金和劳动市场改革。该问题的口水仗已经导致希腊一连串的信用评级降低，银行也面临流动资金枯竭和存款外流的危险局面。希腊财政部表示，希腊已支付5月中到期的公共部门薪资，证实了如期付款。不过，本月稍晚的薪资和退休金发放，以及6月到期的债务付款恐难如期进行。数月来，政府一直从不同的行政部门调度资金，用来支付公务员薪资和退休金。

希腊媒体To Vima周一报道称，欧盟委员会主席容克已提交一份旨在打破希腊谈判僵局的提议，该提议将希腊基本预算盈余占GDP比重的目标从3%降至0.75%，提议还呼吁将对增值税的变动延迟至夏季后；但欧盟委员会发言人Breidthardt随即在Twitter上表示并不知晓该提议。

齐普拉斯周一指出希腊认为与债权人之间的协议不但攸关希腊，还攸关欧元区整体；希腊政府的首要任务是达成协议，希腊政府愿意接受妥协；与欧盟和IMF的协议不能再要求减少养老金；协议必须解决希腊长期融资问题；解决方案中应包括希腊债务重组。

欧盟经济事务专员莫斯科维奇周一表示，希腊取得可持续复苏的唯一途径是留在欧元区，希腊的谈判进程必须加速；希腊与欧盟的谈判进入关键时刻，谈判取得了一些进展；希腊与债权人在许多方面接近达成协议，关于增值税及不良贷款等方面的谈判已经取得进展，关于劳动力市场及养老金方面的谈判仍未取得进展，但剩余谈判时间有限；必须在讨论第三轮救助前完成目前希腊救助项目；没有对第三轮希腊救助项目进行谈判；对希腊与债权人将达成协议并不表示悲观。

黄金捷报频传 分析师纷纷看多黄金

现货黄金日内最高升至1232.20，刷新自2月中旬来的高位，Gokal将这一突破视为是关键性的看涨突破(Bull Breakout)。Gokal在分析中指出，“日图上看，黄金上破了云图的顶部1220，金价这一积极的上涨被视为是看多突破。”他预计，金价有望进一步上探测试1245附近阻力，这里也是61.8%的斐波那契回撤位。日内，Gokal对于金价持看多立场，但金价收盘跌破1211则转为看多。上方阻力关注1237和1245；下方支撑首先关注1211，其次则是1205/00关口。

国外网站FXStreet分析师DhwaniMehta表示，现货黄金整体延续涨势。金价测试上周四触及的三个月高位1227.20，之后脱离高位1226.21收盘于1223.87。金价延续连涨，主要是因为美联储利预期下降，因美国数据走软，拖动美元全盘下跌。目前金价交易于1230，自三个月高位1232.37回撤。尽管美元反弹，但金价收高，欧洲买家买入黄金，提振金价。日图金价突破所有均线，关注下一阻力1245。日图RSI位于64，走高，支持进一步上行。不过，若跌破日低，结利盘涌现或推动金价下跌并测试200日均线1216.88。不过，下行可能有限，每次下跌都视为良好的买入机会。最终推动金价升至1245。

瑞士MIG银行周一在日内报告中写道，现货黄金日内快速反转。金价突破阻力位1227确认短线抛售压力衰竭。支撑位于1211(2015年5月15日低点)以及1169(2015年3月19日低点)。阻力位于1244附近。长线看主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止关键支撑位于1132(2014年11月7日低点)保持完好，但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

彭博分析师Sejul Gokal在日内的分析中指出，黄金出现看多突破，金价未来或将测试1245阻力。

渣打大众商品研究全球主管Horsnell5月14日接受采访时表示，预测到2015年年底黄金价格将达1300美元；金价重探每盎司1150美元或是买入的好时机；走弱的经济数据将助益金价。

加拿大丰业银行（Bank of Nova Scotia）贵金属主管Simon Weeks表示指出，“如果黄金继续位于1225上方，仍有升向1240的空间，甚至1250，尤其是黄金在1175-1225区域盘整了相当长一段时间之后。”

三菱集团（Mitsubishi Corporation）贵金属策略师Jonathan Butler周一（5月18日）表示，黄金周一突破1225水平这个关键的阻力位是个积极信号，金价短期可能升至1245水平。然而，Butler警告说，市场的压力有些沉重，“上行趋势将在很到程度上取决于在这个数据密集周的表现和美国国债收益率能否继续下滑。”Butler指出，“然而，黄金的相对强弱指数超买，投资者现在可能寻求锁定利润。”

然而，交易商iitrader称，需要等多的刺激因素鼓舞更多的投资者回到金市。分析师表示，“多头必须收于1221-1225上方才能确认近日的突破，否则，黄金将失去早前的一些动能。”