美元步步陷入“众叛亲离” 下周FED纪要恐掀腥风血雨

隔夜美国初请数据给美元送来及时雨，美元指数短线止住跌势。周五(5月15日)欧市盘初，美元指数小幅回升至93.50附近，但仍未摆脱疲软怪圈。持续阴跌之后，市场或对于美元正在逐渐失去耐心，连“死多头”苏格兰皇家银行都承认其看涨美元立场面临风险。晚间，美国将迎来纽约联储制造业指数在内的一系列经济数据，美元期望从中能够寻得支撑。

美元“死多头”都开始改口了 阴跌让市场失去耐心？

隔夜的美国经济数据传来佳音，美国上周初请失业金人数好于市场预期，四周均值刷新15年低位，这也让美元获得了喘息的机会。

美国劳工部的数据显示，美国5月9日当周季调后初请失业金人数减少0.1万至26.4万，预期27.5万，前值26.5万。同时，美国5月9日当周季调后初请失业金人数四周均值减少至27.2万，创下2000年4月以来的最低水平。

路透社随后评论称，本次初请失业金人数较预期下跌，表明美国劳工市场正稳健复苏；虽然美国经济因天气原因在第一季度增长放缓，但因本轮数据总体向好，且当周初请人数的四周均值创下十五年以来新低，或暗示美国经济将受劳工市场改善的提振，步入平稳复苏局面。

美元指数随后震荡反弹，最高触及95.60水平。周五欧市盘初，美元指数窄幅震荡于93.50附近，等待晚间美国数据的消息指引。

技术上看，美元指数仍未摆脱弱势格局，但是汇价仍位于2月震荡区间(93.30-95.50)之内，若跌破93.00/30，汇价恐将继续下探寻底；上方阻力，短线可关注5日均线94.00附近。

美元持续阴跌，这也让市场对于美元牛市正逐渐失去耐心，就连一些之前的“死多头”都开始改口担心美元上升趋势面临扭转的风险。

长期以来一直看涨美元的苏格兰皇家银行(RBS)的口风就发生了变化，其外汇交易策略师Brian Daingerfield担心，该行看涨美元立场面临风险。

Daingerfield说道：“第二季度伊始的经济活动数据弱于预期，这令美元多头承受进一步下行压力。春季美国经济指标可能显现更缓慢且更不稳定的复苏，这令我们长期以来持有的看涨美元立场面临风险。周四出炉的数据不太可能动摇这种论调。”

加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada)外汇策略师Keng Goh表示：“美元真的是全面走弱，市场仍在消化美国的零售销售数据。毫无疑问，数据疲软将很可能稍稍削弱此前坚信加息的观念。”

晚间美国将公布一系列的经济数据，包括5月纽约联储制造业指数、4月工业产出月率和5月密歇根大学消费者信心指数初值。

RBS的Daingerfield称，鉴于制造业动能不佳，报告中的制造业产出分项数据将成为关注焦点。曾令3月整体工业产出数据承压的疲弱公共事业支出可能在4月份再度走软。

Daingerfield同时预计，“5月密歇根消费者信心或将小幅下滑，与近期其它呈现跌势的消费者信心指标表现一致。过去一个月油价上升，这可能令5月消费者前景遭受打压。”

下周美联储纪要闪耀登场 黄金和白银能否趁热打铁？

美元步步陷入“众叛亲离”的境地，现货黄金和白银自然不会放过这一千载难逢的机会。黄金和白银双双强势上行，突破前期震荡格局。

现货黄金隔夜一度升至1226.80，刷新近三个月高位；现货白银则飙升至17.55，亦创近三个月新高。

技术上看，现货黄金位于200日均线1218附近，短线恐回测1215支撑，但上行趋势依然不改；MACD指标红色动能柱进一步扩大，暗示多头能力充足。下行风险方面，金价若跌破1210/15水平，恐将回撤至1200/05支撑。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的技术分析师表示：“自从3月的高点1220美元/盎司以来，金价一直在1166至1209美元/盎司的震荡区域内。在突破200天移动均线1216美元/盎司后，金价可能将上行到1307/1345美元/盎司。”

FXStreet分析师Omkar Godbole称，近期美国经济数据疲软的影响仍在发酵，当前市场普遍认为美联储不会在2015年底前加息，当然9月也无法完全排除。此外，近期国债市场的抛售伴随着美股的下跌也令投资者涌入黄金避险。

Godbole表示，“技术上看，当前金价的初步支撑位于1215美元，进一步支撑在1207美元。上行方面，若再次突破1220美元，则有希望重探1225美元高位。”

展望下周，市场将迎来美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月会议记录，这也将是近期投资者关注的焦点事件。

在美国经济数据表现不佳之后，美联储是否会改变年内加息的观点，而6月加息是否会泡汤，这些都是市场关注的热点问题。

加拿大丰业银行(Scotiabank)资本市场策略主管Guy Haselmann仍坚持认为美联储最高尽快加息。他认为，美联储不应让市场面对有关首次加息时机的不确定性，因为联储等待的时间越长，到时市场的反应可能越大。

Haselmann表示，“我个人认为6月份加息的概率为25%，7月份为70%。不过市场对这两次会议加息的预期分别仅仅只有2.4%和10%的概率。”

前美联储主席格林斯潘(Alan Greenspan)日期则警告称，“美联储9年来首次升息将再次引发市场动荡。”

格林斯潘在全球私募股权会议上表示，“上次QE缩减曾经引发市场动荡，升息也同样。利率常态化不错，但道路不会平坦。”

下周除了美联储会议纪要，美国还将公布包括4月未季调消费者物价指数、4月新屋开工和4月NAR季调后成屋销售等一大批重磅经济数据，金融市场一场新的“腥风血雨”恐怕在所难免。