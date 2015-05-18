本周焦点：美元迎接FED纪要考验 通胀数据牵动人心

受接二连三的疲弱经济数据打压，上周美元指数连续第五周下跌，为四年来最长跌势，本周美元将接受美联储会议纪要的考验，经济数据方面，继上周疲弱PPI数据后，美国CPI数据将吸引投资者关注。除了上述重要事件，本周也有英国央行会议纪要、日本央行决议等央行大事，欧元区和英国通胀指标以及各国PMI数据则是经济数据方面焦点。

美元多头对近期一连串美国数据感到失望。美国第一季度经济增长几乎停滞，经济将在第二季反弹的凭证不多。

上周五(5月15日)公布的数据显示，纽约州制造业活动和美国工业生产数据不及预期，一份民间部门调查报告显示，5月初美国消费者信心意外降至七个月来最低水平。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步削减美元多头仓位，使得净多仓降至九个月低点。

5月12日当周美元净多仓降至291.1亿美元，此前一周为322.5亿美元。美元净多仓连续第七周减少。这也是美元净多仓连续第五周低于400亿美元的水平。

Bank of the West外汇顾问Adam Munguia说：“美国数据疲弱削弱美国9月加息的希望，因此，美元需要得到更多支撑，才能重拾上行动能。”

美联储纪要领衔央行大事

本周央行动态包括：美联储(FED)、英国央行(BOE)及澳洲联储(RBA)均将公布会议纪要；日本央行(BOJ)则将召开政策会议。其中美联储纪要最受人关注。

经过美国经济几乎肯定在萎缩的一个季度，外界一直预计6月前加息的美联储现也难找到加息理由。9月加息更有可能，很多金融市场交易商押注今年稍晚之前、或者2016年前都不会加息。

DailyFX指出，美联储本周将公布最近会议的会议纪要，在该次会议中美联储保持利率政策不变。考虑到近期的经济数据和GDP增长大幅放缓的情况，美联储可能至早要等到9月份才会启动加息，这还有待经济在未来数月反弹。

美联储4月政策会议纪要披露的信息，料不大可能重新引燃有关近期加息的讨论。分析师指出，若声明措辞鸽派，或者联储警告强势美元的负面影响，则可能可能遭受进一步打压。

法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家Paul Mortimer-Lee撰写报告称，5月20日将要发布的4月28-29日美联储FOMC政策会议纪要可能“掩盖略有改善的通胀消息”，显示决策者更为关注就业市场形势。

本周二将公布澳洲联储最新货币政策会议纪要，苏格兰皇家银行(RBS)外汇分析师Brian Daingerfield认为本次将不太可能释放新的重大信号，因澳洲联储5月货币政策决定伴随着政策声明公布，其中包括新的预期，意味着澳洲联储5月会议上对澳洲经济增长及通胀的结论已经众所周知。

英国央行周三也将公布近次利率决议的会议纪要，该行在此次会议中保持利率在0.5%不变。预计会议纪要将再次显示货币政策委员会的所有成员一致同意保持利率不变，英国央行的按兵不动并不意外。

英国央行在上周公布的通胀报告中下调经济增长预估，并警告英镑走强对利率前景的影响。

英国央行最新季度通胀报告支撑了央行要在约一年后才开始升息的市场预期。央行行长卡尼(Mark Carney)称，如果英镑的有效汇率持续攀升，将对英国经济构成冲击，他还表示，英镑强势与利率路径“有关联”。

日本央行在近20年来始终力图拉高通胀，该行周五将开会决定政策，但各界预计该行还不会加大购买资产。

日本经济年化成长率预计将达1.5%，虽然这料对拉升通胀不会起到太大作用，但却能使日本第一季的经济表现像欧元区一样超越美国。不过，没有人认为这种情况会一直持续下去。

据知情人士称，尽管日本央行目前并未考虑调降银行存款准备金利率，但这个选项并非永远不在考虑之列。

知情人士称，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)上周称央行没有考虑降低银行存款准备金利率，这只是表达了当前的看法，并未排除未来做出改变的可能。

因相关讨论尚未公开而要求匿名的知情人士还表示，部分央行官员认为调降存款准备金利率有可能妨碍央行扩大货币基础的努力。

除了上述央行大事，本周稍晚全球几家主要央行将在葡萄牙辛特拉举行为期三天的论坛，讨论欧洲通胀和失业问题。该活动由欧洲央行主办。

美国CPI领衔全球经济数据

英国和欧元区将于周二公布消费者物价指数(CPI)数据，美国则将于周五公布CPI数据。根据路透调查，美国、欧元区和英国的主要通胀指标，全都料将显示较上年同期零增长。

事实上，上周美国生产者物价指数(PPI)数据表现疲弱，令美元承受重压。

美国劳工部上周四公布数据表明，美国4月PPI月率下滑0.4%，市场预期为增长0.2%。这是PPI年内第三个月回落，3月为增长0.2%。4月PPI同比下降1.3%，降幅大于预期的0.8%，且为2010年以来最大按年降幅，3月为下挫0.8%。

分析师指出，尽管劳动力供应收紧，但美元走强和油价回落使通胀继续受压。低通胀以及第二季度初经济增长温和的迹象暗示，美联储可能要等待今年晚些时候才会加息。

DailyFX称，本周美国将出炉CPI数据，3月份的CPI年率为-0.1%，但是核心CPI年率升至5个月高位1.8%，核心通胀率的进一步上升或将增加美联储于年内加息而不是推迟至2016年的压力。

尽管近期油价反弹，但仍较去年6月峰值低50%左右，且仍承受下行压力，这令通胀难以持续回升。

其他关注焦点

周四Markit将公布日本、中国、欧元区和美国等经济体的采购经理人指数(PMI)初值。这些数据料不会改变整体情况：即美国经济强劲反弹，欧洲经济平稳增长，但中国经济持续疲弱。

但能源成本的下降，在第一季明显起到助欧元区消费者一臂之力的作用。4月份的PMI数据显示欧元区经济继续增长，前四大经济体都出现扩张。5月份的PMI数据将检验欧洲央行(ECB)的量化宽松(QE)政策是否继续提振经济，或者是否因希腊退出欧元区的担忧受到打击。

周五将公布的德国IFO企业景气判断指数，料将显示乐观情绪，现况指数料仍处于高位。

但欧元区仍摆脱不了希腊可能违约的威胁，欧元区失业率达11.2%，较危机后峰值没降多少。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)上周五表示，在与国外债权人的协商中，其政府将坚守红线，决不退让，但他表示，在谈判数月后，必须尽快达成协议。

希腊的资金即将告罄，但与欧盟和国际货币基金组织(IMF)等债权人就寻求更多援助的协商却陷入僵局，双方对希腊执行退休金削减和劳动市场自由化方面的要求谈不拢。

齐普拉斯计划敦促欧盟领导人帮助解决希腊与债权人谈判陷入的僵局，将希腊危机列入旨在讨论东欧问题的欧盟峰会日程之中。

据希腊政府一名官员，齐普拉斯计划在5月21-22日于拉脱维亚里加举行的峰会间隙，提出救助谈判陷入僵局的情况。另外一名欧洲官员称，齐普拉斯预计将参加峰会，但他表示希腊并不在日程之上。