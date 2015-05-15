QE或非日本经济良药 "必然"成为股市福音？

安倍经济学中的货币宽松政策已实施两年，规模达到80万亿日元(6650亿美元)，其对经济的作用是绝对的“混搭”：也许一季度国内生产总值(GDP)实现了1.5%的增幅，但剔除去年消费税上调影响的核心通胀率却只有0.2%。

不过东京股市似乎很喜欢这个QE。以美元计，MSCI日本指数年内累计上涨13.5%，相比之下，美国股市涨幅仅为2.2%，欧元区股市上涨8%，新兴市场股市上涨8.1%。

正如其他地区一样，QE给投资者创造了理想环境，尽管它也许并未给工人和消费者带来幸福。

首先是公司获利达到纪录水平。东京证交所一部约三分之二的上市公司已公布财报，分析师预计2014财年公司获利将超过20万亿日元(1670亿美元)。电子产品制造商和汽车厂商的获利尤为强劲，这两类企业都因日元走软而受益，而打压日元汇率正是安倍策略必不可少的组成部分。

然而奇怪的是，日本包括汽车在内的出口量却自2012年以来下降了8%左右，当年安倍晋三重新崛起，他所推出的策略把日元进入长期下行通道。但以日元计算，日本出口额实际上大概增长了11%。

日本企业并没有趁日元走软的机会降价抢市场，而是采取了稳妥、稳赚的策略。这就意味着，公司在挤榨现有资本投资的同时提高利润率；但同时也意味着，国内生产或国内资本投资不会因日元走软而活跃起来。

为何企业界采取这种策略不得而知。也许他们认为日元疲软只是暂时现象，不能据此而做出重大生产投资决策。抑或是他们考虑到日本黯淡的人口现状而不愿在日本投资。为何不去海外投资呢？这样既可以实现多元化，又可以防范国内消费长期低迷的风险。

无论如何，投资者喜欢这种丰厚的利润率，而且无需承担业务扩张所固有的风险。

日本企业藉低利率和资本市场融资之机来理顺资产负债表，更不用提利用创纪录的获利累积现金了。截止去年底，日本企业持有217万亿日元(1.8万亿美元)现金，相当于日本年度经济产出的40%左右。

其中部分现金用于股票回购，日本企业去年回购了3.7万亿日元股票，为全球金融危机以来之最。这将有助于提高股东权益报酬率(ROE)。日本的ROE通常只比美国企业ROE的一半略高一点。

还有部分现金被用于海外并购，这也谈不上是日本企业对日本或安倍经济学前景抱有信心的体现。根据Dealogic数据，日本企业今年迄今进行的海外并购交易规模达418亿美元，2014年全年为534亿美元。

和美国企业一样，日本企业也因非常低的薪资增长而受益。日本3月总现金薪资仅增长0.1%，而实际薪资在过去两年一直是下降的。这对企业利润率而言是利好，但对于整体经济来说并不是好事。

这再一次证明，一国的股市并不是衡量该国经济健康情况的良好指标。

至于企业投资，日本的情况不仅疲软，而且日本央行最新的短观调查还显示，企业信心较为低迷。调查显示，大型企业计划在新财年将资本支出削减1.2%。

具有讽刺意味(对于投资者而言或许是奖赏)的是，所有这些黯淡的经济消息都意味着，日本企业可能会从更多相同的宽松货币政策中，得到更大更多的好处。很多分析师预计，日本央行将在今年稍晚推出进一步的量化宽松措施。

一次又一次地采取相同的措施，又期待能产生不同的效果，这对于日本经济而言或许行不通，但的确让投资者尝到了甜头。