普京：经济强国无惧制裁

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京2日表演说i，西方国家对俄制裁不会阻止俄罗斯成为更强大的经济强国。俄罗斯即将在未来数努力发展工业，建立强大的制造业国企。

普京当天在俄罗斯首都莫斯科出席名为“俄罗斯在召唤”的年度国际投资论坛时并发表讲话。他说虽然俄罗斯面临困难，但是但国家经济仍将保持独立、强劲和收支平衡。

【不限资本流动】

普京说，虽然俄罗斯面对困难，但是他们不会增加企业税费负担，也没有计划对货币和资本流动设置任何限制。

据美国消息人士称，俄罗斯中国银行正在考虑对资本流动设限，如果俄资本净流出额增加，但是这一说法立即得到了俄罗斯的否认。俄罗斯中央银行行长埃尔薇拉·纳比乌琳娜2日说，如果俄罗斯这样做，等于退回到数年前，所以此说法毫无根据。

根据俄罗斯中央银行今年早些时候公布的数据，今年上半年俄罗斯资本净流出额达746亿美元，是去年同期的2．2倍。预计至今年年底，这一数字将达900亿美元。俄中央银行预计，2015年俄罗斯资本外流速度将明显放缓，资本净流出额将回落至350亿美元。今年，俄罗斯出现严重资本外流，与美国和欧美因乌克兰问题对俄进行制裁有关系。

【欲用本币结算】

普京在讲话中支出，针对受西方国家制裁受影响的企业和金融机构，俄罗斯政府将予以扶持。

他说：“外国对俄实施毫无根据的制裁，但是我们对此已经有充分的准备，扶持措施之一就是帮助它们筹集资本。首先，我们将向金融机构注资。”

普京同时说，俄罗斯计划今后在能源出口结算体系中采用卢布结算。俄罗斯天然气工业股份公司前不久与中方完成首次实验性卢布结算，未来俄罗斯将在能源和其他贸易结算中积极使用本币。

由于俄美关系因乌克兰危机导致恶化，俄罗斯将积极因对，降低贸易上对美元的依赖，对部分贸易改用卢布结算。针对此政策，拉美地区、太地区以及包括中国在内的金砖国家是俄罗斯深化商业、贸易、投资、技术合作的优先象。