4月末M2同比仅增10.1% 货币宽松或仍将加码

继今年1月末广义货币M2余额同比增长10.8%创下当时的历史低点后，4月末的M2增速又创历史新低。昨日央行[微博]发布的数据显示，4月末广义货币M2余额同比增长10.1%。

社会融资余额的同比增速也创下历史新低。数据显示，2015年4月份社会融资规模增量为1.05万亿元，社会融资余额增速大幅降至12.1%。其中，4月对实体经济发放的人民币(6.2046, -0.0043, -0.07%)贷款增加8045亿元，大体符合预期。

中金公司固定收益研究团队（以下简称“中金固收”）去年5月发现上月的M2数据异常升高了一个百分点，推测是央行对政策性银行投放巨量抵押补充贷款（PSL）所致。因此中金固收此番认为，高基数导致的余额增速显著下滑是M2增速创历史新低的原因之一。

民生证券宏观研究部（以下简称“民生宏观”）则认为，表内贷款和表外融资均放缓，结构上表外转表内趋势延续。尽管货币宽松，但银行风险偏好回落叠加融资需求不强导致新增社融持续放缓。信贷需求不足，也导致信用派生存款力度减弱，造成M2增速的放缓。

从表内贷款分项看，居民中长期贷款有所放缓，企业中长期贷款也比前几个月下降，而表内票据融资则增加了1361亿元。民生宏观认为，这反映了有效融资需求不足的背景下，银行大幅通过票据补充信贷额度。

对照国家统计局公布的固定资产投资资金来源，其实也可看出企业贷款需求的疲软，比如1-4月份固定资产投资到位资金中，国内贷款下降2.1%；1-4月份，房地产开发企业到位资金中，国内贷款7341亿元，下降4.8%。表明贷款流入固定资产投资的部分减少。

而由于地方政府融资受限，房地产企业的融资意愿又不足，非标表外融资进一步萎缩。4月份新增委托贷款同比少增1021亿元；信托贷款减少46亿元，同比少增444亿元；未贴现的银行承兑汇票减少74亿元，同比少增863亿元。

中金固收认为，由于房地产投资仍将下滑，基建投资扩张受到资金约束，实体有效融资需求依然不足，宽货币到宽信用的传导并不顺畅，未来2个月社融余额增速仍有继续下降的可能。而在基数影响下，后两个月M2增速跌破10%的概率很大。

中金固收预期，4月的降准、5月的降息不是货币放松的尾声。后续央行或进一步加大宽松力度，继续明显引导中长端利率下降来引导整体社会融资成本下降，才会可能看到货币条件改善和经济动能增加。