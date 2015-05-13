MSCI将于6月揭晓是否将A股纳入新兴市场指数

北京时间5月13日上午消息据华尔街日报报道，MSCI.Inc(摩根士丹利资本国际公司)将于下月公布是否将中国A股纳入旗下新兴市场指数。

MSCI表示，将于纽约时间6月9日17点(北京时间6月10日5点)在其网站上公布是否将A股纳入指数的决定。

将A股纳入MSCI新兴市场指数或进一步提振中国股市，因中国股票在该指数中的权重将上升。目前有约1.7万亿美元的资产持有MSCI新兴市场指数。投资该指数的消极投资者也将因此增持中国股票。

MSCI也计划于今年稍后将海外挂牌上市的中国公司股票纳入指数。若将A股和海外挂牌的中概股皆纳入该指数，中国股票在该指数的占比将达约37.5%。

“新兴市场教父”、邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思周二称，A股今年可能纳入MSCI新兴市场指数。他表示，过去A股未被纳入的唯一原因是外国投资者无法投资，“现在我们已经开始买了”。

此前高盛在报告中指出，MSCI有50%概率在6月份宣布将A股纳入其基准指数，如果今年无法加入，明年纳入指数的概率接近100%。

高盛称，有一些积极因素支持A股今年进入MSCI指数，比如A股从成交量和市值来讲已经分别是全球第一大和第二大市场，“沪港通”大大提升了外国投资者参与A股的便利度，此外推动A股进入国际指数的政治意愿也非常强烈和清晰。

高盛：监管者很关心 A股有50%可能6月进入MSCI



从去年年中开始，高盛(Goldman Sachs)一直看好中国股市，其中A股将进入MSCI系列指数就是理由之一。最近在与政策制定者交流之后高盛指出，中国监管者非常关心加入MSCI指数的问题，愿意做出调整来达到后者要求。在最新报告中，高盛指出MSCI有50%概率在6月份宣布将A股纳入其基准指数，如果今年无法加入，明年纳入指数的概率接近100%。

高盛在报告中指出，有一些积极因素支持A股今年进入MSCI指数，比如A股从成交量和市值来讲已经分别是全球第一大和第二大市场，“沪港通”大大提升了外国投资者参与A股的便利度，此外推动A股进入国际指数的政治意愿也非常强烈和清晰。

不过也有一些因素阻碍A股立即进入国际指数，因为“深港通”还没有开通，而且目前“沪港通”仍存在配额限制和其他交易障碍，高盛分析师如是称。

高盛预计，如果A股在2016年加入MSCI指数，加上已经纳入其中的在美国上市的中概股，按照当前价格，到2017年年中，中国权重将分别占到MSCI新兴市场指数和非日亚太指数的31%和29%。

高盛在报告中写道：“这将给中概股带来300亿美元资金流入，给A股带来170亿美元资金流入。”

如果100%纳入指数，中国将占到MSCI基准指数超过40%的权重，累计资金流入可能高达1500亿美元，不过这个过程将是缓慢但持久的，高盛分析师如是称。

A股纳入MSCI指数开启第二轮征询 海外机构兴趣大

随着A股迭创新高，关于A股纳入明晟(MSCI)新兴市场指数的议题再次引发市场关注。昨日有消息称，目前MSCI指数已展开A股纳入全球指数的第二轮征询。广州一券商投行相关人士昨日向记者证实了这一消息，“这几天和MSCI公司有过沟通，确实是开启了第二轮征询意见，主要对象是MSCI所服务的机构投资者。”

据了解，MSCI对A股的第一轮征询为2014年，但MSCI公司在去年6月10日宣布，将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数，仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分，让市场大失所望。目前，MSCI已展开对A股的第二轮征询，也就意味着大概在今年6月份就可知道MSCI的最终审核结果。

据业内人士预测，由于海外机构对A股兴趣较大，A股被纳入MSCI指数今年很有希望获实质性进展。证监会也多次在新闻发布会上表态，正在积极推进A股进入MSCI指数，并将进一步完善QFII制度、优化沪港通、推出深港通，为国际投资者投资A股市场提供更多便利。近期证监会还赴美与30家全球大型机构投资者交流，为推动A股纳入MSCI指数“拉票”。

汇丰银行中国证券策略主管孙瑜在报告中预期，A股最快6月份纳入MSCI新兴市场指数。花旗银行昨日出炉的最新报告则表示，MSCI的评估委员会将在5月底就是否纳入A股作出决定，并将在6月初宣布。而富时表示估计会在9月评估A股纳入MSCI问题。

据中信证券(600030)此前估算，如果A股纳入MSCI指数的初始权重为0.57%，大约可引入16.8亿美元增量资金，即100亿元人民币。长期来看，随着权重的提升，A股纳入MSCI指数能引入约300亿美元增量资金，即1800元亿元人民币。

A股加入MSCI传闻再起 瑞银称或引爆国企股

自去年11月沪港通正式落地之后，市场对中国A股纳入MSCI新兴市场指数的预期升温。该指数为规模达1.7万亿美元基金的参考指标，资本市场开放程度也是重要考核指标之一，去年A股申请加入MSCI折戟沉沙，但市场改革步伐已经明显提速，今年被纳入MSCI希望大增。

今日，有关A股加入MSCI传闻再起，汇丰银行中国证券策略主管孙瑜指出，预期A股最快6月份纳入MSCI新兴市场指数，明年有望吸引100亿美元新增资金。

瑞银发表研报认为，沪港通的开闸引爆了市场对于蓝筹股的投资热情，一旦A股正式加入MSCI新兴市场指数，加之国企改革真正落到实处，将会引发国企股价值重估。

瑞银指出，从表现来看，过去12个月，国企板块延续了长期落后表现，尽管程度略有减轻，但国企板块几乎从未在新兴市场股市之内担当起任何领头羊的角色。

非国企股长期跑赢国企股

自2014年3月中旬至今年3月10日，国企股平均上涨10.9%，而非国企股则上涨了14%，本月市场遭抛重挫时，国企股大幅跑输非国企股380个基点。

此外，虽然过去一年国企股与非国企股的估值差微微收窄，鉴于国企股的盈利动能弱于非国企股，但差距仍较大。





国企股相对表现不敢恭维

尽管新兴市场之内国企股持续落后，但仍有不少个股表现相当不错。从2014年2月底至今表现最好的20只国企股中，有13只是中国股。从板块看，也同样很集中，表现最好的个股中，有6只是金融股，7只是工业股。

这13只中国股均为港股上市的国企股，分别是中国太平，华电国际，南车时代电气，中国中铁，光大控股，上海电气，中交建，新华保险，中国南车，海通证券，银河证券，中信证券与中国外运，被金融与工业两大板块全部包揽。

瑞银认为，近期A股涨势如虹，市值也不断上升，加之政府改革资本市场力度很大，A股今年正式加入MSCI新兴市场指数可期，国企股将成为境外新增资金最为关注的品种。

如果按盈利动能进行筛选，筛选标准有2个：首先是瑞银评级为买入，再者2015-2016年平均EPS增长率预估值在15%或以上。

据此瑞银选出了22只个股，中国占大多数，有12只之多，而从板块看，排在前两位的是金融和工业。其中中国人寿是首选股，这些所看好的成长股2015-2016年的年均EPS增长率为26%，目前股价距目标价的上涨空间平均为27%。

瑞银看好的12只在港上市的国企股如下：中国国航，光大国际，石药集团，重庆长安，中国建筑，国药控股，大唐发电，中航科工，海尔电器，华晨中国，中广核电力与中国人寿，不少股票同样在A股上市，投资者宜重点关注国企改革与纳入MSCI指数带来的国企股价值重估的机会。

肖钢：A股纳入MSCI障碍在资本项自由兑换

5日，证监会主席肖钢接受记者采访时表示，将继续推动A股市场指数纳入MSCI，但能否纳入需要MSCI组织进行评估确定。

他表示，今年6月MSCI组织将对一些国家市场进行新一轮评估和咨询，希望今年能再就A股市场纳入指数开展评估。

肖钢说，由于纳入后要面向全球投资者，影响A股指数纳入MSCI的主要障碍在于人民币资本项下自由兑换的实现情况。

李小加：深港通开通令A股纳入MSCI机会大增

港交所行政总裁李小加今日表示，深港通在下半年开通是比较实际的时间，他认为，如果深港通启动，则内地A股被纳入MSCI新兴市场指数的机会越来越大，他预期今年A股被纳入MSCI指数的过程会变得更加清晰。