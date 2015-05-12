原油市场波动可能最终损害全球经济

原油价格自去年夏季以来急剧下跌，这给全球消费者带来了福利，因为消费者能够享受到更便宜的燃料和更低的公用事业费。但一份新的报告警告称，油价下跌加剧了原油市场的波动，可能最终损害全球经济。

英国前财政官员Nicholas Stern与一位著名气候经济学家合写的这篇报告称，能源价格的波动可能导致商业投资推迟以及就业增长放缓。

全球气候与经济委员会(Global Commission on the Economy and Climate)将在周二晚些时候发表这篇名为《油价与新气候经济》(Oil Prices and the New Climate Economy)的报告。全球气候与经济委员会是墨西哥前总统卡尔德龙(Felipe Calderon)领导的一个国际性倡议委员会，主要任务是分析根据气候变化采取行动的益处和成本。

该报告呼吁决策者支持可再生能源，因为可再生能源的价格较低且市场波动较小。

这篇报告称，像太阳能和风能发电等可再生能源在安装后基本没有或只有很低的运营成本，这意味著可再生能源项目实际上可以锁定20年甚至更长时间的能源成本。该报告还称，安装可再生能源的价格继续下降，使得此类能源的成本竞争力越来越强。