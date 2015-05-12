央行降息24小时：暂无银行利率上浮到顶

5月10日下午，中国人民银行宣布，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。

这也是继2014年11月份和2015年3月份，半年内的第三次降息。此次降息的同时，央行宣布，结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

截至昨日晚间17:00点，降息24小时里银行反应迥异，与上次多家银行第一时间表态利率上浮到顶不同，此次降息后多数银行反应平静。恒丰银行战略与创新部总经理娄丽丽对《证券日报》记者表示，本次调整后的存款上浮区间上限为3.375%，较调整前高出12.5个bp，但鉴于此前存款利率“一浮到顶”银行机构数量已经减少，预计本次降息后银行存款利率不会都执行上限水平，而会根据自身实际情况提高定价水平和定价能力。

降息24小时银行百态

《证券日报》记者浏览各家银行官网发现，大部分银行已经针对降息后的利率做出了调整。其中，工商银行(601398,咨询)、中国银行(601988,咨询)、农业银行(601288,咨询)、交通银行(601328,咨询)、招商银行(600036,咨询)为第一大阵营，定期存款利率一年2.5%，相当于较基准利率上浮11.1%；两年期利率为3%，三年期利率为3.5%，五年期利率为3.75%。

邮储银行执行一年期整存整取利率2.53%，相当于较基准利率上浮12.4%，但较降息前的利率下降了0.25个百分点，其二年期、三年期、五年期的定存利率则分别为3%、3.5%、3.5%，也较降息前的利率有所下降。

建设银行(601939,咨询)的定存利率为国有银行中最高，其一年期整存整取利率为2.55%，二年期、三年期、五年期利率分别为3%、3.5%、3.75%。

恒丰银行、渤海银行则处于中间梯队，一年期定存利率为2.7%，较基准利率上浮20%，其二年期、三年期利率也较有竞争力，分别为3.42%、4.2%。

在第五梯队中，股份制银行占了绝大多数，光大银行(601818,咨询)、民生银行(600016,咨询)、浦发银行(600000,咨询)、华夏银行(600015,咨询)、兴业银行(601166,咨询)、浙商银行均执行2.75%的一年期定存利率，不过在其他期限的利率定价上也有所不同。例如光大银行的三年期、五年期利率分别为3.5%、3.75%，浙商银行则分别为4.25%、4.75%。

北京农商行为代表的第六梯队，一年期定存利率为2.925%，相当于基准利率上浮30%，其二年期、三年期和五年期较高，分别为3.42%、4.20%和4.50%。

最后一个梯队为高利率梯队，一年期定存利率均超过3%，分别为杭州银行3%、南京银行(601009,咨询)3.15%、包商银行3.25%，包商银行也是目前利率上浮幅度最大的银行，幅度达44.4%。此外，截至记者发稿时止，暂未有银行宣布利率上浮到顶至3.375%。

娄丽丽认为，本次存贷款下调同步特征，与上次贷款利率降幅大于存款利率不同，弱化了对银行利差收窄压力，对银行利润影响不会很大。

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇则表示，此次1.5倍的浮动区间预计将有更多银行选择不上浮到顶，这说明我国利率市场化改革正在由推进中走向水到渠成。

买房人受益 理财失意

此次降息后，个人住房公积金5年以上贷款利率由调整前的4%降为3.75%，商业按揭贷款基准利率也由调整前的5.9%下调为5.65%。

北京住房公积金管理中心表示，5月11日（不含）以前发放的，期限在一年（含一年）以内的个人住房公积金贷款，5月11日后仍执行原利率，不分段计息；期限在一年以上的个人住房公积金贷款，5月11日后仍执行原利率，自明年1月1日开始，执行调整后的新贷款利率。

以贷款100万元、贷款期限30年计算，若采用等额本息的方式还款，5年期以上的贷款利率下调到3.75%后，月供将从之前的4774元减少到4631元，减少了143元。若贷款期限为20年，降息后每月月供比去年11月22日前减少521元左右，总利息共减少了12.51万元。

不过，与买房人享受了降息带来的好处不同，银行理财市场因降息带来的效应可能会使收益率继续走低。

银率网数据显示，受母亲节影响，上周北京地区理财产品平均预期收益率有小幅上升，但仍处在下行通道，央行下调存贷款基准利率，市场资金会继续保持相对宽松的态势。银率网分析师认为，理财产品的收益率还是会缓步下行。想要购买银行理财的投资者，建议不要再等待观望，积极购买适合自己的理财产品，锁定收益。