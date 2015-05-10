中东战乱不断 希腊下周妥协无望

本周也门反政府武装与沙特为首盟军之间的冲突愈演愈烈。同时叙利亚地区继续受到ISIS的侵扰，本周初又发生多起连环自杀式爆炸事件，美国已启动培训叙利亚战斗人员以抗击ISIS项目。希腊方面，由于该国拒绝在关键问题上改革，下周一达成救助协议的希望渺茫，但希腊财长却信心知足地表示，未来两周必定会达成协议。

资本市场方面，美股本周波动加大，但美国基金却遭遇大量赎回。高盛认为美股估值在30多年来的第二长扩张势头即将到头，如此利好金价。不过，美国长期国债收益率飙升，削弱了黄金的投资吸引力。

投资情绪方面，上周对冲基金大幅减持黄金看涨押注，但调查显示，不少市场人士仍看涨下周金价。

中东地区战乱不断

外电本周三(5月6日)报道，也门反政府武装周二(5月5日)发射多枚迫击炮与喀秋莎火箭弹，袭击了沙特边境城镇Najran，造成当地多栋建筑与多辆汽车受损。此事得到了沙特领导的空袭也门什叶派胡塞武装国际联军的证实。

3月末，沙特领导多国对也门胡塞武装进行空袭。据也门卫生部和内政部统计，自3月下旬以来，也门国内战事和沙特等国对也门空袭已导致超过1000人死亡、3000人受伤。

与此同时，美国《洛杉矶时报》5月3日报道称，一支神秘的新部队已被部署在也门港口城市亚丁，加入到支持也门总统哈迪的武装之中。该消息引发外界关于以沙特为首的联军可能派出的地面部队打击胡塞武装的猜测。不过沙特阿拉伯对此表示否认。

据叙利亚《祖国报》5日报道，叙首都大马士革北部的鲁肯丁区4日发生两起连环自杀式爆炸，导致至少1死6伤。“基地”组织叙利亚分支“支持阵线”在网络上宣布制造了此次事件。叙官方尚未表态。

美国国防部周四(5月7日)表示，美国已启动培训叙利亚战斗人员以抗击“伊斯兰国”武装(ISIS)的项目。该项目的唯一针对目标就是ISIS。但批评人士指出，就算理论上对相关风险进行了规避，也难以抵挡叙利亚内战的现实。

据伊拉克安全部门消息，伊北部萨拉赫丁省首府提克里特市一军事基地７日遭极端组织“伊斯兰国”发动的自杀式爆炸袭击和武装进攻，造成至少4人死亡、16人受伤。

希腊短期达成援助协议无望 但财长却夸下海口

希腊政府周四(5月7日)无视国际债权人的要求，拒绝削减养老金或减少裁员，这令下周谈判取得进展、确保让希腊获得急需的金融援助的希望更加渺茫。

尽管欧盟执委会主席贾克努力说服希腊总理齐普拉斯采取行动，满足欧盟/国际货币基金组织(IMF)提出的两个重要条件以获得救助金，但希腊政府发言人表示，债权人不要指望雅典在所有方面都作出让步。

希腊政府手中的现金即将用罄，但仍拖着不愿接受前任政府承诺实施的改革措施。谈判进展十分缓慢，国际贷款方已经排除了下周一欧元区财长会议上达成协议的可能性。

Sakellaridis表示，希腊希望欧元集团在周一的联合声明中确认，双方朝着达成协议取得进展，从而让欧洲央行有空间允许希腊向国内银行业者出售更多短期债券。

这将帮助缓解目前希腊的资金紧张，帮助政府在5月12日向IMF偿还7.5亿欧元，并在稍晚时候发放薪资和养老金。

但熟悉谈判的消息人士说，欧洲央行几乎不可能采取这种措施，除非欧元区成员国财长释放出将解冻希腊救助资金的强烈信号。

另一方面，希腊财长部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周四(5月7日)接受采访时称，预计希腊与国际债权人肯定会在未来两周就融资达成协议。

同时，瓦鲁法基斯指出，为了防止政府在未来过度借债，希腊或将引进债务破产。他指出，需要通过债务置换来管理希腊债务，希腊同时必须扭转债务-通缩漩涡。

美股基金遭遇大幅赎回 高盛发出看空信号

汤森路透旗下理柏(Lipper)周四(5月7日)公布的数据显示，5月6日止当周美国基金投资者从股票基金撤走148亿美元，为12月中以来最大资金流出规模。同时，这是四周来首次资金流出。专门投资美国股票的基金总计流出174亿美元，创2014年8月来最大流出规模。

美联储主席耶伦(Jannet Yellen)周三(5月6日)表示，股票估值偏高可能带来潜在风险，不过美国金融系统的稳定性风险仍总体受控。此外，最近美国数据亦削弱投资者信心。

国际顶级投行高盛集团(Goldman Sachs)周一(5月4日)表示，美国股市估值在30多年来的第二长扩张势头即将到头。

高盛表示，自2011年9月份以来，美国股市估值已飙升62%，为1999年12月份互联网泡沫顶峰以来最长的市盈率扩张期，当时标普500指数的远期市盈率连续61个月攀升。本次为42个月扩张，高盛预计这在美联储加息时会告终，目前策略师们普遍预计联储会在今年9月加息。

高盛策略师David Kostin表示，市盈率扩张势头很可能会在利率攀升时结束。高盛发现，在美联储过去三次紧缩周期当中，市盈率在首次加息后的三个月平均萎缩8%，基准股指平均下跌4%。

Kostin预计标普500指数到美联储加息之前还会上涨1.6%至2150点，然后到年底会跌至2100点。

对冲基金大幅减持黄金看涨押注

美国商品期货交易委员会（CFTC）周五（5月8日）公布的周度报告显示，截至5月5日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少28992手，至31661手；COMEX白银投机净多头头寸增加5631手，至11162手

不过，彭博社周五(5月8日)公布的最新调查显示，因全球最大的黄金购买市场亚洲市场需求激增，半数黄金交易员、分析师看涨下周金价。在接受调查的18位黄金交易商及分析师中，9人看涨(50%)，7人看空(39%)，2人看平(11%)。

SPDR黄金ETF在4月有净流入量，总持有量从月初的737.24吨增加到了月底的739.36吨，增持了2.12吨。4月中旬，SPDR黄金ETF的持有量一度达到742.35吨的水平。

今年至今SPDR黄金ETF从709.02吨增持到了739.36吨，增持了30.34吨。

全球最大的实物黄金在线交易网站BullionVault数据显示，4月黄金市场的投资情绪有所上升，尤其是受到了英国大选的影响。

BullionVault的研究主管Adrian Ash表示，4月的黄金投资者指数(GII)从3月的53.1上升到了53.6，继续今年以来的上行趋势。

伦敦金银市场协会(LBMA)收集的2月黄金清算数据显示，伦敦银行间黄金交易量下滑至一年低点1780万盎司。最新数据显示，3月移转量仍继续低于2000万盎司。流动性萎缩加上银行间交易放缓，使得客户不愿做大额交易。