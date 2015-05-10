美元积重非农难救 黄金筑底缓称王

5月4日至5月10日黄金一周美元宏观因素总结：本周市场最受关注的无疑是美国就业市场数据。但在ADP连续两个月下滑的结果公布之后，尽管随后非农报告如期反弹回到22.3万，但也难以掩盖市场对美国经济复苏的担忧。机构已经开始纷纷调降美联储6月升息的预期，转而关注9月和12月。美元指数积重难返，在非农数据之后，没有回抽96附近双顶颈线位的迹象，反而在94-95之间连续震荡。国际金价并未受到美元走软的有效支撑，总体保持在1170-1200之间震荡整理，但在1200下方金价已经整理2年左右，底部正在进一步夯实。

非农符合预期 ADP连续2个月下滑

美国劳工部(DOL)周五(5月8日)公布的数据显示，美国4月非农就业人数增加22.3万人，略低于预期的增加22.4万人，同时4月失业率降至5.4%，创2008年5月来新低。

数据显示，美国4月非农就业人数增加22.3万人，预期增加22.4万人，前值增加12.6万人；美国4月份失业率降至5.4%，创2008年5月来新低，预期为5.4%，前值为5.5%。美国劳工部还将3月非农就业人数下修至增加8.5万人。

数据处理公司ADP周三(5月6日)公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，美国4月ADP就业增幅骤降，连续三个月不及市场预期，且创下2014年1月以来的最低水平。

数据显示，美国4月ADP就业人数增加16.9万人，预期增加20.0万人，前值修正为增加17.5万人。

今天的报告显示，4月ADP就业报告显示，按照行业来分的话，制造业就业不但没有增加，反而减少1000人。

数据公布之后，Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称，油价下跌与美元走强对新增就业构成压力。

Zandi还补充道，能源和制造业部门的新增就业人数在下跌，但预期这种跌势只是暂时的，就业将在今年夏季重拾增势。

美联储6月升息预期削弱

美银美林在4月非农数据公布后评论称，“此次的就业报告略微让人失望；虽然就业人数基本符合预期，但时薪月率仅录得0.1%且3月数据被下修，再次衬托了近期美国数据的低迷；预计受能源行业资本支出减少以及美元走强影响，美国2015年第二季度的GDP增速为2.5%；疲软的GDP增速、通胀率低迷再加之就业增速放缓，种种因素或将令美联储加息的时间推迟，因此仍预计美联储将于9月加息，而12月加息的可能性也在上升。”

有“美联储通讯社”通讯社之称的Hilsenrath就表示，“4月非农将为美国经济能否从第一季度的疲软中有力反弹提供参考。若非农数据符合良好预期，美联储官员将重拾经济已重回正轨的信心，从而使今年晚些时候加息成为可能。”

Hilsenrath同时指出，“若经济因美元走强伤及出口等原因从根本上丧失增长势头，则美联储不愿在加息一事上操之过急。”

彭博经济学家Carl Riccadonna、Josh Wright和RichardYamarone撰文称，初看之下，4月份非农就业报告大体符合预期，因为非农就业人口增幅和失业率变动都与市场预期较为吻合；不过3月份就业人口被大幅下修使得整份报告的基调偏软。

经济学家认为，鉴于市场预期美联储首次加息时间将发生在下半年的后半部分，因此4月份就业报告不会大幅改变这个预期。他们评论称，第一季疲软的原因还不清楚，那些归咎于天气的人可能从建筑业招聘大幅反弹中找到安慰，但过去两个月制造业就业人口几乎陷入停滞凸显了制造业所面临的麻烦。

经济学家补充道，制造业工时继续减少，暗示4月份工业生产会再度疲软；失业率下滑，但低于预期的时薪增幅使得年率趋势依然保持在衰退后区间内；因此薪资升幅依然不振。