全球外汇市场交易参考

要闻回顾：

晚间外汇市场走势分化，欧元走弱英镑走强；金价及油价纷纷下挫。英国大选仍在继续，调查显示保守党有望获得连任，该消息推升英镑汇价；美国公布利好就业数据，促使美元指数反弹。

市场综述：

昨天晚间，非美货币走势出现分化：欧元小幅跌落至1.13下方，而英镑则大幅飙升至1.54上方；澳元向上试探0.8整数位失败，目前回落至0.79一线；因欧元下跌，美元指数昨晚小幅回升至94.5上方。而强势美元又打压了金价和油价，目前金价跌至1180美元上方，而原油价格重挫约3%。

消息方面，英国大选仍在继续，而根据调查显示，目前卡梅伦的保守党很可能获得连任。在下议院650个席位中，保守党将获得316个，而工党仅有239个。由于保守党的政策相比工党更加有利于交易活动，因而市场普遍将其视作对英镑的利好消息，使得英镑大涨近200个基点。

美国方面，昨晚新公布的一周首次请领失业金人数大幅低于预期值，大大提升了市场的乐观情绪。此前由于ADP民间就业数据不佳，市场认为美国就业形势不佳，进而对周五的非农就业数据感到悲观，而周四的数据恰好改变了这一预期。该消息是昨晚美元指数反弹的直接原因，不过美元指数目前仍然处于下行通道之中。美元能否真正脱离弱势，还要看今晚非农就业数据表现如何。

美元指数：

本周五美国的非农就业数据，市场还是寄予厚望的。非农就业数据历来是左右市场的最重要经济数据之一，它的好坏将直接决定美元及非美货币的强弱对比；另一方面，近期美国的经济数据普遍不佳，令美联储在加息的问题上停滞不前，前日的ADP民间就业数据明显不及预期，更是加深了市场的悲观情绪。此时如果非农数据表现利好，则能扭转市场对于美国经济形势，尤其是就业形势的悲观预期，增加美联储加息的筹码，支撑美元展开绝地反转；反之，如果非农数据表现同样不佳，则更进一步印证了美国基本面疲弱的印象，届时美元指数恐怕将向着90整数关口跌去。可以说，下一阶段美元的强弱，非农数据的好坏将起到决定性作用。

而非美货币中，欧元、英镑等货币同样面临各自的不确定性，未来运行方向并不一定；此时美元的强弱将直接左右欧系货币的趋势，对整个外汇市场构成明显的冲击。总之，非农数据不论好坏，都值得投资者予以关注。

另外，近期美元指数高位回调，一定程度上也是去年下半年以来，长期的单边上行趋势令美元处于超买的状态，积累了相当的回调压力。当前美元的回调还不到38.2%回调位，下跌的空间依旧存在，如果非农数据没有利好到扭转局面，预计美元的下跌还将继续。

黄金：

黄金当前的震荡行情依旧，但是反弹的高点逐渐降低，也显示出多头支撑乏力，后市金价更多的偏空。

当前支撑黄金的因素主要来自于希腊谈判，目前谈判局势还不甚乐观，希腊与欧元区始终僵持不下。但是之前的谈判最终都能在最后关头谈妥，可见谈判双方谁也不想真的一拍两散，由此个人认为希腊局势其实并没有表面上那么危急。

而随着全球经济复苏，资本更多地开始流向有收益的资产，黄金遭抛售是正常的。除非市场出现意外的风险事件，否则黄金短期内走低将是大概率事件。

白银：

白银价格昨日下挫，但近期总体持稳于16.5美元一线。市场关注晚间的非农就业数据，消息出尽后白银价格继续走弱的可能性稍大。