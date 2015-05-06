黄金当前公允价值1251 白银公允价值18.08

过去几年中，黄金最敏感的是国债指数，而白银最敏感的却是美元指数。根据因素敏感度模型，黄金当前公允价值在1251美元/盎司，白银当前公允价值在18.08美元/盎司。

黄金白银自2008年以来整体处在上行趋势中。在过去的六年半时间里，黄金相当于平均每年收益率达9.0%，波动率达18.8%；白银相当于每年平均收益率15.4%，波动率达35.2%。

在过去的六年半时间里，黄金、白银的回报/波动率之比分别为47.8%和43.8%，暗示经风险调整后，黄金的表现稍强于白银。

金价对国债指数的敏感度超过200%，遥遥领先，同时，与30年期美债收益率保持负相关关系，因为更高的利率暗示持有黄金的成本也更高。这一效应被美元走强所夸大，因美元走强也与美国加息有关。

根据模型分析，黄金当前的公允价值在1251美元/盎司，比目前所处的1194美元/盎司高出4.8%。

而与黄金不同，白银最敏感的因素是美元指数，而且与美元保持的是正相关关系。

根据模型，白银当前的公允价值在18.08美元/盎司，比目前所处的16.54美元/盎司高出9.3%。

北京时间12:20，国际现货黄金报1195.50美元/盎司，反弹0.21%；现货白银报16.54美元/盎司，反弹0.07%。