中软国际称正就1亿美元定期贷款违约事件与银行谈判

中国软件和信息服务提供商--中软国际(0354.HK)公布，公司一笔1亿美元的定期贷款融资协议因稍早的股权变动及未能符合综合总贷款相对于综合有形资产净值之比率规定，因此已构成技术上违约，公司正与银行重新谈判，预计在不久将来可达成协议。

中软国际周日发出的声明称，是次涉及违约的贷款为于2013年订立的1亿美元定期贷款融资协议，融资协议规定公司当时主要股东弘毅投资的任何基金或联属机构，须持有公司已发行股本最少12%，及弘毅投资继续为公司单一最大合法实益（直接或间接）股东；以及公司需遵守融资协议中所列明财政契约的规定（包括综合总债务相对于综合有形资产净值的比率）。

不过，弘毅投资上月悉数沽出其所持中软国际的17.29%已发行股本，且不再持有任何中软国际股份。

此外，中软国际于截至去年12月底止年度，就账面值为6.116亿元人民币的银行贷款而言，不能达成融资协议中，公司综合总贷款相对于综合有形资产净值之比率规定。公司称已知会放款人，并开始与该等银行就贷款条款申请豁免。但在2014年财政年度完结后，该比率已完全符合融资协议条款所规定之限度。

然而，这两项因素已构成技术上违约，中软国际表示，该等银行已知悉上述不符合事项，亦未有要求公司立即还款。公司表示，正与该等银行紧密合作，重新谈判以分期逐渐偿还贷款，预计在不久将来可与银行达成协议。

公司强调其财务状况依然强劲，并有足够资源履行其贷款协议、银行融资或其他债务之条款。

汤森路透旗下基点上周引述消息人士称，德意志银行和兆丰国际商业银行是2013年10月所签署的1亿美元三年期贷款的牵头行兼簿记行。兆丰银行4月23日向参贷银行发送电邮，称中软提议分两笔偿还全部贷款本金--5月8日首先偿还30%，余下的70%在8月10偿还。

中软国际股份自4月27日下午起暂停股份买卖，公司今早在联交所公告称，于昨天与交通银行(3328.HK)旗下投行交银国际订立战略合作协议及认购协议，交银国际将按每股3.68港元认购公司5,000万股新股，相当于经扩大后已发行股本2.52%，涉资1.84亿港元。

公司表示，集资所得其中约1亿港元将用于与交通银行合作开发与供应链融资有关的业务，余款用于开发互联网金融及相关业务，及用于公司之战略产品－Jointforce平台的经营及推广。