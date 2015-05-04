经济改善推升欧洲通胀预期 德债收益率走低预测遭质疑

本周欧洲市场发生全线逆转，欧元录得三年半最大涨幅，德债收益率涨幅也创下逾两年来最大。

收益率大涨的主要原因，是德国周三公布的4月消费者物价调和指数(HICP)高于预期，尽管较上年仅增长0.3%。

一年期欧元通胀互换利率在数据公布后上涨10个基点至1.11%，今年年初时接近负1%。

两年期通胀互换利率触及1%，1月时也曾跌破零。

由于欧元区经济出现逐渐改善迹象，例如民间贷款三年来首度扩增，在加上油价从1月低点每桶45美元已回升近五成，短期通胀预期已经回升。

“通缩风险肯定已经消退，“荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet。“但市场仍认为长期而言欧洲央行将难以达成目标。”

欧洲央行将把通缩消退和通胀进一步上扬，视为1万亿(兆)欧元印钞计画正发挥作用的证据；欧洲央行推出量化宽松，以避免面临像日本一样物价陷入不断下跌循环的威胁。

但物价加速上涨，恐将对于欧元区借贷成本三年来下跌趋势构成威胁，特别是德国；德国10年期公债一直到上个礼拜还看似将跌至零、甚至负利率水准。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率最新报1.76%；此一指标评估市场预测在2020年时对于2025年通胀预期，这也是欧洲央行偏好的是场长期预期指标。

这项数据略低于欧洲央行推出量化宽松计划前夕触及的年内高点，但仍不及欧洲央行略低于2%的通胀目标。

即便50年通胀掉期也只是1.89%，表明市场并不认为通胀将在可预见的未来重返目标水准。

**有所怀疑**

不过短线预期的反弹，已令人对欧洲央行量化宽松的作用产生怀疑。大家长期以来一直认为，欧洲央行资产购置将持续推低公债收益率(殖利率)，甚至将使德国公债收益率降为负值。

10年期德国公债收益率周四上涨至0.38%，接近量化宽松前的水准；而上周该收益率还一度触及纪录低点0.05%。

“这表明，仅仅因为经济状况有所好转，德债收益率就有可能开始走高，”荷兰合作银行市场分析师Elwin de Groot表示。

“那些曾认为收益率将下跌到零甚至负值的投资者...将产生怀疑。或许这种近期不太可能消失的波动率，本身就会造成收益率走高。”

现在就判断德债收益率永远不会触及零还为时尚早。那需要有持续的经济复苏来支撑。

许多欧元区国家的债务都高于他们的经济总量，令政府难以用政策来支持复苏。而且，希腊在欧元区未来的命运也还悬而未决。

短期通胀预期则将明显取决于油价走势。

一些投资者因此认为近期的走势只是暂时性的。

“我们预期通胀率将在夏季意外下滑。我们还没有走出困境。我们认为当前的卖压...是暂时的重整，我们仍预计德国10年期收益率将深陷负区域。”苏格兰皇家银行的利率分析师Marco Brancolini说道。