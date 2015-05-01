【美债收盘】月底买盘削弱市场乐观情绪影响 国债收益率持平

因尾盘出现的一波投资组合月底买盘带动市场抹去了稍早受乐观经济数据拖累录得的价格跌幅，美国国债收益率周四收盘基本持平。4月美国国债市场收跌，收益率攀升，因有大量新债入市，以及对欧洲的忧虑缓解削弱了国债的避险吸引力。

美国国债收益率周四(4月30日)收盘基本持平，因尾盘出现的一波投资组合月底买盘带动市场抹去了稍早受乐观经济数据拖累录得的价格跌幅。昨日，美联储暗示不急于升息。

4月美国国债市场收跌，收益率攀升，因有大量新债入市，以及对欧洲的忧虑缓解削弱了美国国债、德债和英债的避险吸引力。

美国债市尾盘，中期国债价格跌幅最大，五年期国债收益率升穿1.5%，为六周来首次。10年期国债收益率上扬近1个基点，报2.042%，盘中触及近七周最高2.110%。30年期国债收益率小涨近1个基点，报2.750%，盘中触及七周高位2.813%。美国国债表现强于德债，10年期德债收益率今日触及八周高位0.385%。

周四市场对避险资产的胃纳大大降低，因希腊为与债权人达成协议从而避免破产做出了迄今最大限度的妥协，导致对美国国债和德债的避险买盘减少。

D.A.Davidson的公债交易部主管Mike Cullinane表示，“国债市场投资者曾经踌躇满志，但如今他们纷纷规避存续期风险。”周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口减少，消费者支出增加，薪资增长，且中西部制造业活动扩张，这暗示经济活动在首季滑入低谷后反弹。美国首季经济成长年率仅为0.2%。

周四的数据公布后，美联储可能考虑最早在9月加息的预期重新燃起。美联储周三承认，经济滑入低谷，部分因冬季严寒天气。

Western Asset Management Co.的资产组合经理John Bellows表示，“首季成长疲弱并未影响美联储对总体经济状况的看法。联储仍可能在今年晚些时候升息。”现在判断美国经济反弹的力度为时尚早。亚特兰大联储银行的一个预估模型显示，第二季成长幅度可能达0.9%。

鉴于成长前景的不确定性，分析师称，国债市场的抛售看似有些过度。