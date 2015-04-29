本周美联储会议的五大看点

上月发布的货币政策声明中，美联储已经明确表示，不可能在本月的会议上决定加息。而且，这次会议结束后，美联储主席耶伦也不会像上月那样举行新闻发布会。那么，本周美联储会议只需要关注北京时间周四凌晨2点美联储发布的会后声明。

在本周美联储货币政策决策委员会FOMC会后的声明中，美联储可能重申，除非发现就业市场进一步好转，否则不会开始加息，而且对通胀率会向联储2%的目标靠拢有信心。此外，任何不同于此前会议声明的变动可能都很小。《华尔街日报》等外媒认为本周会议有以下几大关注点：

1、经济

美联储此前称加息取决于经济数据，那么这次会议将怎样描述今年冬季美国经济增长放缓的形势，会不会主要归咎于恶劣天气这样的临时性因素，或者完全归咎于此？

有些美联储高官仍对经济感到乐观，如有永久投票权的纽约联储主席William Dudley，也有人对前景并不乐观，如今年有投票权的芝加哥联储主席Charles Evans，还有人更加谨慎，认为需要时间观察，如今年有投票权的亚特兰大联储主席Dennis Lockhart。

2、就业

充分就业是美联储的两大使命之一。上月的美国非农就业报告数据意外疲弱，3月美国新增非农就业人数12.6万人，远低于预期的24.5万人，较2月少增16.9万人。

美联储要怎样总结近来就业下滑的特征？美联储决策者是否更担心就业复苏？他们会将3月就业数据视为暂时的疲弱，还是更有指导意义的数据？

3、通胀

美国通胀率已经接近三年都低于美联储2%的通胀目标。上月美联储会后称，仍预计通胀会逐步接近2%。

《华尔街日报》认为，本周美联储可能坚持上述看法，但可能提到，通胀和油价在此前数月下滑以后已经恢复稳定。

《纽约时报》报道提到，美联储的通胀目标自身受到质疑。一些专家和美联储官员认为，应该上调通胀目标，允许通胀高一点会增强美联储以货币政策刺激经济的能力。

波士顿联储主席Eric Rosengren最近讲话时指出，大多数发达国家的央行都出现了难以让货币刺激直接推动实体经济的问题，这可能意味着通胀目标设得太低。

4、通胀预期

除了发布货币政策声明，上月美联储还更新了经济预期数据，其中下调了经济增速和通胀的预期。这些预期公布当天，市场将美联储下调经济增长和利率预期解读为美联储不急于加息，美元因此暴跌。

美联储可能指出，今年年初的通胀预期下行趋势已经逆转。为CPI通胀持续低于目标而担忧的美联储官员可能因此放心一些。

5、美元

过去几个月，美元升值抑制了美国出口增长，也压低了进口价格，进而抑制了通胀上升。摩根大通预计，美元升值导致的出口下降会使今年美国GDP少增0.4%。美元成为影响美国经济前景的重要因素，美联储如何评价美元走强？

上月会议声明中，美联储官员没有明确提到美元，只是在提到通胀时说存在“能源价格下跌和其他因素的短暂影响”，其中暗指了美元这一因素。