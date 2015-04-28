1季度iPhone销量仍超6千万 苹果收获史上最好第二财季

苹果公司周一(4月27日)发布2015财年第二财季业绩，其中营收和获利均好于预期，受益于iPhone销售增长，尤其是中国市场的增长，但1季度报内未公布Apple Watch的销售数据。

iPhone手机苹果当季销售了6,120万部iPhone，较上年同期增长40%，但低于假期季期间创纪录的销量，当时也是iPhone6刚上市的时间段。

同期iPad销量达1,260万台，较上年同期下滑23%。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)称：“我们对iPhone、Mac和App Store应用商店继续表现强劲感到激动，这推动我们实现了有史以来最好的第二财季业绩表现。我们看到，与我们在此前的周期中所经历过的情况相比，现在有更多的用户正在转向使用iPhone。而随着Apple Watch智能手表的发布，我们给第三财季开了一个令人激动的好头。”

苹果公司首席财务官卢卡·马斯特里(Luca Maestri)表示：“在第二财季中，客户对我们产品和服务的庞大需求推动公司实现了27%的营收增长和40%的每股收益增长，另外，来自于业务运营活动的现金流也达到了191亿美元。”

扩大回购及派息

一如市场预期，苹果增加派息及股票回购计划。公司股价在盘后交易时段上涨1.6%，至134.52美元。华尔街对苹果的业绩表示欢迎，但股价却反应平平。

由于iPhone热销，苹果在中国市场的营收骤增71%，至168亿美元，此间市场成为苹果仅次于美洲的第二大市场。

苹果并未提供Apple Watch的销售数据，但表示本季“开局良好”。

苹果将股份回购授权由去年的900亿美元上调至1,400亿美元。苹果还上调季度派息11%，至每股0.52美元。因此苹果预计在2017年3月底前将回报股东2,000亿美元。Bernstein Research的分析师Toni Sacconaghi说：“即便如此，这仍‘略低于预期’。”

6000万iPhone销量是“本垒打”

FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示：“6,000万以上的iPhone销量算是个本垒打了，市场将欢欣鼓舞，iPhone仍是苹果的摇钱树。”

苹果公布，截至会计年度2季度净利增至135.7亿美元，或每股盈利2.33美元，上年同期分别为102.2亿美元和1.66美元。分析师原本预计苹果每股盈利2.16美元。

期内苹果营收增至580.1亿美元，上年同期为456.5亿美元，分析师预估为560亿美元。