2015年4月27日至5月1日当周事件及指标前瞻

强劲的股市打压金价下滑，而中国的实物买家似乎对于购买黄金的热情不足。下周黄金市场又会迎来大幅波动，美联储决议下周金价走势，投资者朋友们准备好了吗？下周投资者交易黄金需要关注如下重要事件和数据。

亚洲时段，投资者需要重点关注中国规模以上工业企业利润数据对市场的影响，数据向好将支撑金价，反之打压金价。中国数据的好坏会影响实物金需求，同时中国数据带动商品价格也侧面影响金价。

纽约时段，投资者应该留意美国方面公布的Markit服务业PMI以及达拉斯联储制造业产出指数两项数据，虽然这两项数据一般对市场影响有限，但在美联储决议前夕的美国数据投资者还是应该加以重视。如果数据向好，将打压金价，如果数据疲软则支撑金价。

周二关键词：一系列美国数据

周二日内投资者主要关注纽约时段一系列

数据的考验。美联储决议前，市场对于美国

非常敏感，这一系列美国数据整体上的好坏对于纽约时段金价的走势同样会有趋势性的影响，如果数据整体向好将打压金价，反之支撑金价。

周三关键词：德国通胀数据、美国GDP、美联储利率决议

04/29 ---

---日本 昭和日 市场休市

本日市场迎来本周市场的高潮，美联储将在晚间公布利率决议。亚洲时段，日本休市，预计市场波动比较有限。

欧洲时段，投资者密切留意

区的经济景气指数、以及德国CPI的数据，其中德国CPI的数据最为重要，在低

和QE的支撑下，德国经济缓慢复苏，料通胀也有望抬升，如果数据显示通胀有回升的迹

象，将支撑欧元走高，同时支撑金价。如果数据显示通胀仍然疲软，那么金价将会承压。

纽约时段，投资者密切留意美国第一季度GDP数据对市场的影响，在美联储决议公布前，美国先公布GDP数据似乎具有重要的意义，虽然此前该数据一项能够引发市场较大的波动，但美联储决议前市场的

谨慎情绪使得本次数据可能影响较为有限，而且美联储

也曾表示，GDP数据对其制定政策的影响有限，最重要的当属劳动力市场和薪资数据。GDP数据之后，美国官方会公布EIA原油库存数据，该数据

对

具有重要影响，

的大幅变动也会影响金价的表现。

北京时间周四凌晨2点钟，美联储将会公布最新的利率决议，投资者需要密切关注。如果有敞口头寸的投资者，甚至需要定下闹钟。本次决议没有耶伦的发布会和最新的经济预期，同时市场预期本次决议

美联储不会升息，所以投资者重点还是关注，决议中美联储的委员们对于未来政策走向的看法，以及对于美国经济现状的描述。本次决议将会给下次6月份决议美联储是否决定升息提供更多的线索。

周四关键词：德国就业数据、美国初请数据

亚洲时段，在美联储决议公布后，预计市场将会对决议作出更多的

，这些解读将会进一步影响市场的走势。

欧洲时段，料美联储决议的影响力还会生效。同时投资者需要关注德国的就业数据对于市场的影响。如果德国就业良好，欧元将会受到支撑，金价同样也会受益。

纽约时段，投资者密切留意美国的当周初请失业金数据。数据向好将打压金价，反之支撑金价。

周五关键词：中国制造业PMI、德国制造业PMI、美国一系列数据

05/01 ---------劳动节 中国

法国

韩国 新加坡 德国 市场休市

周五众多市场休市，料市场整体波动幅度比较有限，不过日内仍然不乏关注的重点。亚洲时段，关注中国经济数据，数据向好将支撑金价，反之打压金价。

欧元时段，欧元区一系列制造业PMI的数据将会使得欧元爆发一波趋势行情，同时金价也会随着欧元的走势而变动。

纽约时段，市场迎来美国一系列数据的考验，投资者也不能忽视。