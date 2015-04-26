最近一段时间市场上出现了实体经济疲弱、股市猛涨的状况，这让我想起在农村，农忙的时候大家没空都埋头干活，农闲的时候大家有空就赌博。

加尔布雷斯有一本书讲美国的股市，他说美国人健忘，25年就忘了。现在看来，中国人更健忘。现在的情况不太正常，如果继续放钱，问题会更严重。但现在市场是一片狂热。

泡沫迟早是要破的，但什么时候破没有人知道，美国那次大危机之前就有7年的繁荣，很多人觉得这个时候如果袖手旁观会错过发财的良机。所以我只能提醒大家谨慎。

美国人现在还怕股市要出事儿，但美国现在的经济情况确实好。咱们的经济这么差……听说现在大量进入股市的都是没有交易经验、缺乏理性、没有风险承受能力的新投资者，如果用自己的钱还好，但如果是借钱还加杠杆就很危险。

我曾推荐辜朝明的《大衰退》，他说在实体经济疲弱时，不能用货币政策，而要用财政政策，因为发多少货币都不会到实体经济中去。有经验的人都知道要现金为王，一定要容易变现的，而不是投到实业里。

美国次贷危机之后用的其实是一种变相的财政政策，比如大量注资通用，快速重组，改善经营状况，最后退出时还盈利了。救市的同时还去了杠杆，值得我们好好研究，不要单单用信贷一个工具。这个问题吴晓灵也说过好几次。

上证50和中证500期指上市会对股市发展产生什么程度的影响，这还要看做股指期货的人是否按照市场规律行事，如果按照市场规律来，涨了这么多就会有很多人做空，那么股市的热度就可以降下来。如果他们也是揣摩政府的意思，那就会也跟着做多。股指期货如果也不理性的话，是会放大波幅的。期货本来是让大家发现价值，但衍生工具弄得不好反而会扩大市场风险。这也许可以说是市场经济的悲哀。

新三板其实更危险。新三板是OTC交易，这本来应该是证券市场的基础，先有柜台交易，再有证券交易所的交易，但我们是倒过来了。这个应该是专业投资者的市场。

最近政策开始给房地产交易松绑，很多人都以为住房是刚需，我说过很多次，首先要搞清楚什么是需求，人们想要住房是欲望，并不等于需求。最近政策的目的还是要保增长。这就是变戏法，往里头投钱，乘数效应，带动其他的投资和消费，就转起来了。但只要有一部分人感觉到了危险，就玩不转了。

全民创业、万众创新是否有助于中国经济的转型呢？转型还是要靠创新，但不能用老办法，让政府拿着钱，画一个圈说要支持哪些产业哪些企业，然后直接往里投。现在政府都很有钱，如果他们支持行业里的几家企业，其他的小企业就很难了。政府支持的产业问题也很大，看看光伏行业就可以了。真正有活力有创新的往往是政府忽略的行业。

支持创业应该有更有效的办法。中欧有一个帮助创业的项目，清华的X-lab听说也扶持了几个很有希望的企业。政府还是要想办法完善市场，要有一套创新的体制。