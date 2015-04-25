希腊僵局：未来两周你需要知道的一切

希腊又一次令市场失望，周五的谈判再次无果而终。

希腊财长Yanis Varoufakis的说法是，争执不下反映出谈判进入了收尾阶段。他用了“非常激烈”一词来描述周五与欧元区各财长的谈判。Varoufakis仍然乐观预计，谈判将会成功。

而欧元区财长们则措辞严厉地指责Varoufakis，称他是浪费时间、赌徒、不专业。

现在，随着周五谈判告一段落，市场焦点已转向未来两周。两个重要时间点分别是：5月6日和5月11日。

5月6日：偿还IMF约2亿欧元贷款利息

“闹钱荒”的希腊即将再次迎来偿债义务。

彭博新闻社援引消息人士说，希腊5月1日(周五)应向IMF支付约2.01亿欧元(2.17亿美元)的贷款利息，由于该截止日期恰逢假日，之后又是周末，因此，这笔利息支付可以推迟到5月6日。

该知情人士说，IMF会在5月4日发出缴款通知，希腊有2天时间来转账。

但需要指出的是，希腊面临的现金支出压力可不仅仅是2亿欧元。本月末之前，希腊齐普拉斯政府需要支付养老金和公务员工资。希腊副财长Dimitris Mardas周三给出的数字是：缺口约4亿欧元。而截至目前，财政部从地方政府、大学、医院、直辖市处获得的现金为1.6亿欧元。

此外，2亿欧元利息的贷款本金也需要在5月12日偿还，这笔本金大约为7.66亿欧元。

在被问及希腊经济形势时，欧元集团主席、荷兰财长Jeroen Dijsselbloem告诉NOS电视台：希腊更可能会在几周，而非几个月内耗尽资金。

除需要偿债外，5月6日当天，还有另一件关系到希腊命运的大事——欧洲央行将进行辩论，讨论是否是否加大希腊银行获取紧急融资的难度。

彭博新闻社援引另一位知情人士说，如果届时希腊援助项目谈判继续僵持，欧元区国家的央行行长们可能会提高希腊银行抵押品的减记幅度，这最终可能导致因抵押品不足而更难以获得紧急流动性援助(ELA)。

凭借欧洲央行775亿欧元的ELA支持，希腊银行业得以“续命”至今。但欧洲央行每周会评估一次ELA。

另外，5月6日希腊还将进行短期国债拍卖，以便为定于两天后到期的14亿欧元6个月国债进行再融资。

5月11日：下一次欧元集团会议

里加会议最终无果而终，欧元区财长们仍需在5月11日的布鲁塞尔会议上再次“奋战”。

但目前来看，下次会议也难言乐观。周五会议后，欧元集团主席Dijsselbloem在直言，希腊和各国财长之间仍有“巨大分歧”，5月11日达成协议有些“期望过高”。他说：我不敢说(在5月11日希腊问题)是否会出现某种结果……有出现结果的可能，但越来越变得只是理论上的(可能性)。

德国总理默克尔也说，不能保证希腊谈判的成功。她在周五德国Bremerhaven的一个竞选活动上告诉民众：我确实认为所有各方都在努力达成一个良好的计划，至于会不会成功，我们不知道。

但包括默克尔、Varoufakis等在内的各方均认为，将希腊留在欧元区“符合所有人的利益”。Varoufakis在财长会议后表示，不仅是对希腊，而且是对欧元区所有成员国而言，找不到解决方案的成本都将是“巨大的”。他还说，目前围绕援助问题上的僵局是“危险的”，希腊准备为达成协议做出“重大牺牲”。

相比于Dijsselbloem的悲观，Varoufakis仍乐观预计，将“很快”达成援助协议。他说：正如事实所证明，达成协议将会很艰难，但协议终将会达成，而且很快达成，因为这是我们的唯一选择。