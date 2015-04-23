欧洲经济转好难救欧元 希腊退欧几率不大

据外媒周三(4月22日)公布的最新调查结果显示，关于希腊是否离开欧元区，他们认为有略高于25%的可能性。

比起一个月前，分析师更加乐观地看待欧元区经济的好转。由于欧元区数年来一直是全球经济成长的最大风险之一，这样的看法应该值得欢呼。

调查显示，预计到2016年中期，欧元区经济每季度料平均成长0.4%，今年料成长1.4%，2016年则增幅为1.6%。

尽管这些预估值和3月调查时差不多，但55家均参与两次调查的公共银行中有23家调高了年度预测。受访的36位分析师中有30位认为，欧元区如今处于可持续复苏的轨道上。

这样的乐观情绪主要是因消费者支出力道更强，而这缘于油价下跌及欧洲央行每月的资产购买计划。

透过从3月开始的量化宽松(QE)措施，欧洲央行(ECB)直到2016年9月将主要购买政府公债，或者直到通胀率回升到2%左右的目标位。

法国巴黎银行(BNP)欧洲市场经济的联席主管Ken Wattret称，“油价下跌导致实质所得上升正在对消费者行为产生立竿见影的影响，这是我们预计今年上半年成长率加速上升的主要原因。”

欧元方面，自2014年中期以来该币种一直呈颓势，几乎没有变化，而这似乎有利于欧元区，因欧元区是商品的净出口地区。4月初进行的路透调查显示，欧元仍有进一步下跌的空间。

Wattret指出，“我们看到欧央行政策的主要传导是藉由汇率，我们预期从2015年后半段直到明年，欧元汇率走软将加大净出口给经济带来的推动作用，”

欧洲央行行长德拉基此前表示，有明显迹象表明货币政策措施已经起到作用。分析师似乎更加乐观，预期欧央行在2016年9月前将可以逐步收缩刺激措施。

不过，德拉基在上周的记者会上明确强调，他会坚定不移按计划推行购债措施。这是否证明了信心有理有据，仍有待观察，尤其是今年的通胀率预估较1月首次宣布QE前的水准已经下调，欧央行的通胀率目标为略低于2%。

调查显示，预期今年欧元区的通胀率将为零，明年和2017年将分别在1.3%和1.6%。1月预期中值为今年通胀率将在0.2%，明年为1.2%。

对于希腊是否推出欧元区的问题，受访者认为，希腊或有可能退出欧元区，这对欧元区经济前景和全球经济而言都是风险所在。

根据调查预估中值显示，希腊退出欧元区的几率接近28%，虽然这不像债市基于信用违约互换(CDS)数据所反映的那么悲观，但预估较一个月前略微上升。

Bank Sarasin首席经济分析师Karsten Junius表示，“希腊即将耗尽现金，并且也快没什么朋友了。这两种情况加起来可不怎么好。”

希腊经济今年料增长0.7%，明年增长2.1%，增幅较1月时的预估降低。

相比，德国将再次有上佳表现。分析师将该国经济今明两年的增长率预估均上调至1.9%，此前预估分别为1.4%和1.8%。同时，法国的经济成长预估亦略有上调，但受访分析师表示，政府未按之前承诺的力度削减公共赤字的情况将会继续。