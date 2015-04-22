四大利好助大盘暴涨百点 主力释放三大信号

一、人社部：鼓励企业年金进入长期投资领域

二、增量资金继续跑步入场

百亿级新基金成牛市风向标 增量资金继续跑步入场

“按比例配售”重出江湖 新基金发行成A股“弹药库”

百亿级新基金成牛市风向标 增量资金继续跑步入场

私募“凶猛”：资管规模逾2.8万亿，备案管理人数量破万

三、能源交通水利等领域将开展特许经营

国务院力促基建特许经营 基建板块有望获益

国务院批准开展基础设施特许经营 关注5股

四、中巴51项协议清单出炉

15家中国公司参与签约

上市公司积极参与巴基斯坦基础建设

机构观点：

多方人气井喷式爆表 主力连续暴拉释三大信号

多头力量再次掀起大动作 下一风口呼之欲出

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人社部：鼓励企业年金进入长期投资领域

专家预计职业年金初期可投资股市资金最多将超200亿

人力资源和社会保障部基金监督司司长陈良21日在企业年金基金管理工作座谈会上表示，随着资本市场的发展，符合企业年金基金长期投资并获得稳定收益的新产品、新渠道不断出现，需要进一步研究完善企业年金基金投资政策，鼓励和引导管理机构探索企业年金基金进入长期投资领域，实现稳定收益，转变只在二级市场博取收益，收益率波动较大的现状，实现多元化配置年金资产，适当分散风险，提高企业年金市场化管理水平和投资收益。

企业年金2014年平均收益率9.3%

十二五期间，全国企业年金基金规模增长1.74倍，按照目前的发展速度，专家预计今年年底企业年金规模或将突破1万亿元。同时，企业年金制度建立至今已达十年，无论在投资领域还是市场化、产品化投资方面，都取得较好成绩。

人社部最新披露的数据显示，截至2014年底，企业年金积累基金达7688.95亿元，较上年增加1654.24亿元、增长27.4%。建立企业年金计划的企业73261家、参加职工2292.78万人，分别较上年增长10.8%和11.5%。

2014年实际运作的企业年金为7402.86亿元，较2013年增长28%。2014年加权平均收益率达9.3%，是2013年3.67%的2.5倍，全年投资收益达581.31亿元。在全部20家投资管理人中，年金投资收益超过30亿元的有8家。其中，11家基金行业年金管理人平均综合收益率为10.51%，领先同行。

职业年金为年金市场注入新活力

陈良指出，机关事业单位养老保险制度改革为年金市场注入新的活力。《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》中，建立机关事业单位工作人员职业年金制度是改革的重要内容，不仅丰富了补充养老保险的制度结构，而且职业年金管理既要借鉴企业年金投资运营的有益经验，又会通过一些合适这一群体特点的制度安排，探索新的管理经验，与企业年金形成横向比较，互动发展。

中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文预计，职业年金制度建立完善后，每年缴费增量在700亿-800亿元左右。如果按照30%的上限计算，职业年金初期可投资股市的资金也将超过200亿元人民币。应尽快建立养老基金管理公司，推进年金发展。“这是基本养老保险基金投资改革的一个充分条件，基本养老保险基金实行多元化市场化改革，不管采取哪个模式，都需要这个载体。”

证监会新闻发言人此前表示，截至2014年底，基金管理公司、证券公司受托管理全国社保基金、企业年金的规模合计1.01万亿元，受托管理规模分别占全国社保基金权益总额、企业年金累计规模的比例约44%和48%。按照券商的简单测算，职业年金累积规模超过3500亿元，给A股的增量资金乐观估计可能会达到300亿元。

民生证券首席策略分析师李少君认为，目前资本市场存在投资者结构不合理、机构投资者比例相对偏低、市场的波动性偏大等问题。积极推动职业年金、企业年金等长期资金入市可以改善资本市场结构，增强资本市场的稳健性。

专家和投资界人士指出，职业年金资产一般会以基金方式进入资本市场，职业年金、企业年金基金是许多国家资本市场长期资金的主要来源之一。对于职业年金的投资运营模式，目前看来，基本会参照目前企业年金的投资运营模式，以资金安全为首要原则。根据现行规定，企业年金投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于或者等于30%)的比例，不得高于投资组合企业年金基金财产净值的30%。

提高年金产品化投资比例

陈良表示，2015年将提高企业、职业年金产品化投资比例，大力减少投资组合数量，节约管理成本。同时，总结企业年金股权和优先股投资试点经验，完善相关政策，适当时候全面推开，为提高投资收益提供政策支持。

据了解，此前人社部下发了《关于企业年金基金股权和优先股投资试点的通知》，并相继批复了企业年金参与中石化股权投资、铁路发展基金、中国银行[1.67% 资金 研报]、农业银行[1.25% 资金研报]、浦发银行[1.87% 资金 研报]等企业优先股投资和优质上市企业的定向增发申请。

业内人士指出，企业年金和职业年金的投资管理的核心都是在资金安全的前提下，取得较高的投资收益，保证基金的长期支付能力。多家企业年金投资管理机构负责人告诉中国证券报记者，年金的投资目标是追求绝对收益，年金基金资产具有长期性、安全性、收益性等多重要求。

一家作为投资管理人的基金公司人士向记者表示，“我们对投资经理的要求是坚持以资产配置为主的投资操作模式。”据透露，这家基金公司的年金投资组合稳定类资产比例一般保持在40%左右。在没有明确交易机会时，不冒险进行短期套利。如果出现确定的趋势性机会，则及时调整资产配置。“例如2014年下半年，我们经过研究判断市场将出现一波比较确定的趋势性机会，在三季度末组合统一大幅提高了权益类仓位，重点配置非银行金融、基建等尚未启动的板块，在去年第四季度的行情中取得了丰厚收益。”

百亿级新基金成牛市风向标 增量资金继续跑步入场

历史总是惊人的相似。上一轮牛市经验表明，百亿级新发基金是牛市行进阶段的重要指标，而今年以来出现的两只超百亿级的新基金也正是市场人士信心的主要来源。事实上，已经有多位公募基金人士对中国证券报记者表示，仅从入市资金增速来看，足以坚定地认为牛市刚刚开始。

百亿级新基金重现

4月15日，景顺长城基金发布了景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的生效公告，公告显示，基金募集期间净认购十分抢眼，截至4月13日，这只基金募集金额高达110亿元人民币。景顺长城沪港深精选已经是今年以来的第二只百亿级新发基金。几天之前成立的东方红中国优势成立规模更是达到了138亿份。今年以来发行规模介于50-100亿元之间的新基金数量也达到了13只。

百亿级新基金，曾经是从公募行业角度观察牛市行进阶段的重要指标。Wind数据显示，在2006年至2007年的牛市中，有33只新发基金规模超过百亿，其中中邮核心成长[4.37%]的发行规模高达423亿份，汇添富均衡增长[4.61%]、上投摩根亚太优势、南方全球精选、华夏全球精选的发行规模也都超过了300亿份。在上一轮牛市的33只百亿级新基金中，有7只出现在2006年，有25只出现在2007年，在牛市已经开始转熊的2008年1月，也有1只新发基金规模破百亿。由此可见，牛市行进节奏也与百亿级新基金的诞生节奏相互映衬。

“仅仅从百亿级新基金出现的迹象就不难判断当前牛市的时点，本轮牛市的百亿级新基金刚刚开始出现。同时，与上一轮牛市相比，当前社会的财富总量与市场的成交规模早已不可同日而语。因此，从新基金的发行规模不难判断，目前增量资金流入股市的速度不但没有下降，并且还在继续加速，这是我们保持对牛市的坚定信心同时满仓操作的重要依据。”深圳一位中型公募基金公司的副总经理对中国证券报记者表示。

新基金火速建仓

4月21日，市场一扫前一日的调整阴霾，主要股指均出现明显上涨，特别是创业板大涨5.82%，深证成指[2.15%]和中小盘指涨幅也均超过3%，市场做多氛围再度得到提振。

好买基金认为，股市快速反弹的原因有二：一是市场仍对成长股长期看好。此次牛市是改革牛市，创业板中的权重行业（互联网、传媒、计算机、医药、环保等）代表着中国经济未来发展最重要的方向，以新兴产业为代表的创业板引领中国经济结构转型，因而市场对创业板块的成长性仍有很高的预期；二是投资者热情高涨，资金面充裕，有钱任性。在货币财政政策双松、资本市场双向开放、金融财政改革推进等政策呵护下，市场系统性风险逐步下降，资金面充裕，股市仍处于投资甜蜜期，投资者情绪高涨，创业板经历过短期调整后，在资金推动下大幅上涨。

随着做多氛围不断高涨，新发基金的建仓策略也趋于激进。深圳一只正在发行的新基金的拟任基金经理表示，出于对市场的乐观预期，基金成立后将采取快速建仓的策略，特别是前几日的调整行情，也为新基金建仓提供了有利条件。另一位深圳基金经理也表示，牛市之中不仅有调整风险，更有踏空风险。如果牛市预期增强，那么踏空的风险就会大于调整的风险。“很多股票一旦卖出就很难用更低的价格买回来了。”

不过，数据显示主力资金流入也有自己的节奏。东方财富[10.00% 资金 研报]网数据显示，4月21日，主力资金净流入64.37亿元，而此前的几个交易日都保持着净流出态势。

把握牛市节奏是关键

尽管新基金发行规模在上一轮牛市中成为很好的参考标的，但时隔多年，市场发生的变化也可能使这一指标出现一定的误差。比如，公募基金在股市中的地位早已不可同日而语，证券市场“江湖地位”的更迭也可能令新发公募基金规模这一指标出现误差。上一轮牛市中，公募基金是绝对的做多主力，在后半场的“蓝筹泡沫”行情中，公募基金可谓主导了市场。而如今，一方面，公募基金的市场地位早已不及往日强势；另一方面，受限于特有的交易规则，公募基金在参与中小盘成长股上并不占优。

对于数量已经较上一轮牛市远远增加的高净值投资者而言，他们除了公募基金还有更多的选择，私募基金、公募基金专户等近几年崛起的投资渠道正在抢食公募基金的地盘。因此，尽管社会财富总量与股市成交规模已经大幅增长，但在本轮牛市中能否出现比肩上一轮牛市的百亿级新发基金也仍有不确定因素。

值得注意的是，上一轮牛市的33只百亿级新基金中，有超过半数出现在2007年的“5·30”大跌之后，这一时点是公认的上一轮牛市的下半场起点。而在“5·30”大跌之后买入基金的持有人多半没有分享到牛市投资收益，反而被套多年。

至少从上一轮牛市的经验可以看出，普通投资者在对于市场节奏的把握上确实有些后知后觉，如今，很多基金投资者对于上一轮被套的教训仍然心有余悸。所以，在“择时比择股”更重要的证券投资中，把握市场的节点对于投资基金而言同样重要。

多方人气井喷式爆表 主力连续暴拉释三大信号

尽管上周证监会出手打压股市，但A股却丝毫没有被影响。各大指数仅周一回调便再次强势拉升并纷纷创出反弹新高。在政策打压防止市场过热下，主力仍如此强势的连续暴拉，释放了三大信号，投资者当前应踏准主线方能令收益最大化。

首先，大盘连续暴涨释放了流动性异常充沛信号。据统计，上周新增A股开户数为325.71万户，比07年牛市峰值时多三倍，巨量场外资金进场，直接令A股做多人气爆棚，周三仅早盘便近百股涨停。其中具有国家战略与政策利好类个股最受资金亲睐，核能、智能电网概念暴涨达5%以上，中国一重[10.00% 资金 研报]复制南北两车走势，上海电气[9.97% 资金 研报]亦迎劲爆主升浪；此外，具有并购重组类个股更是翻倍牛股辈出，如江苏三友[10.00% 资金 研报]短时间暴涨四倍，龙生股份[9.99%资金 研报]甚至连续19个涨停板，股价瞬间暴涨5倍，场外资金抢筹可谓疯狂。而个股最大的利好便是资金疯抢，其暴涨往往最强劲，因此对战略新兴产业、政策利好、并购重组与主力深度介入的个股，我们可大胆买入并坚定捂股。据个股主力监控最新分析：139股符合这四大因素，后市股价或持续爆发。

其次，主力持续拉升释放了牛不言顶的信号。创业板指[2.68%]当前市盈率虽然高达105倍，但今日该指数却异常强势的突破前期小平台，并量能放大的再创历史新高，说明该涨指数仍未见顶，题材与权重牛市行情仍将精彩上演。

最后，4300点管理层开始警示风险，并开始整治两融、伞形信托，同时也扩大了融券标的，说明此点位是短期的政策顶。不过市场顶往往高过政策顶，当前股指频频暴拉股指正释放了两市上涨加速的信号。

总的来看，在市场做多人气爆棚，各大板块个股纷纷普涨下，我们不应过分担心指数。而应顺势而为，对具有政策利好与资金双轮驱动的板块个股，大胆进场吃肉方能踏准牛市节奏让收益最大化，如好股互动中以下四大类大涨潜力品种。

1，具有国家战略级级别，且政策利好不断的个股，如核电将重启且有望走出去，近期核能概念便连续大涨，中国一重连续5个涨停板；2，有主力深度介入运作且股价低廉的政策利好股，一带一路再次喷发，中国中冶[10.04% 资金 研报]再次创新高；3，真正符合高成长、且前期被错杀的股票，如恒顺众昇再次迎来劲爆主升浪行情；4，低价、业绩有拐点的品种，此类品种一般都是散户资金的最爱，如钢铁板块再次暴涨。据个股涨跌机最新分析，221股符合这四大品种，后市或迎来劲爆主升浪，投资者不可再错过。

多头力量再次掀起大动作 下一风口呼之欲出

周三两市同步上涨，沪指再次登上七年之巅，距离4400点已不足半步！除了场内资金大幅激发百余股涨停潮外，场外资金也蠢蠢欲动，大有随时涌入之势。在强势的多头行情中，除了享受疯狂，别无他途。

不仅人民日报发出“4000点才是A股牛市的开端”的呼喊，更多多头力量开始实际行动：例如第二只百亿级新发基金出现；新增开户数持续高涨爆棚，上周新增开户数达325.71万户创历史新高，火爆程度是07年数据3倍；此外，国外资管机构开始发行A股ETF，甚至在国外的中概股也受到追捧。A股的强势，似正引发举世瞩目。

在这样的背景下，今日大小指数同步创新高，日前的调整被修复，多头热情高涨。我们广州万隆前期指出，这是一轮带有国家意志色彩的战略做多行情，从我们4月15日《还有七大见顶标志尚未出现》，到周末证监会否认打压股市，再到官媒“4000点才是牛市开端”，见顶的标志性信号仍未出现。更何况，强盛趋势的逆转也非一日之功，因此投资者不妨继续享受多头的疯狂。

不过，随着股指上涨，多空分歧因素也在积累，强势个股波动加剧，尤其是部分产业资本、包括国企控股股东出现减持的迹象，因此找准风口、顺应做多资金主攻方向就显得更加重要，更具疯狂中的防御特性。

今日核电股再次批量涨停，正是资金炒作“保增长”的逻辑；而除了核电、一带一路、基建外，我们近期还指出国企改革、能源改革、军工改制、区域自贸、环保等潜在利好方向，以及有望因IPO迅速放开预期落空而炒作的并购重组概念等，可能是下一炒作风口之所在，投资者不妨继续挖掘！