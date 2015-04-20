黄金市场趋势是否在逆转 还看亚洲需求影响

在上周五的回升后，今年至今金价的涨幅达到了1.7%，相较之下，标普500指数上涨了2.3%、道琼斯指数上涨1.5%。

此外，今年至今，欧元计金价上涨超过12%，对比的是德国DAX指数上涨22%、英国富时指数上涨8.2%。

由此来看，黄金相较股市的表现不能算太突出。但值得注意的，近期CPM集团、GFMS和Metals Focus对金价的预期都表明了今年可能会触底，并且会在今年第四季度回升。

当然，以上机构也都预期今年二季度和三季度金价会有下跌。但无论如何，黄金市场近期所出现的预期似乎开始出现了转变。

在这些对黄金市场比较积极的预期中，大部分预计是今年金价会基本持平，但会在2016和2017年有大幅回升，不过回升幅度和曾经金价的大幅上升还是有差距。

一些分析师们似乎认为黄金的基本面在变强，因为亚洲地区的需求在增加。但就从印度来看，该国政府对黄金需求的态度几乎可算是不友好的，至今还维持10%的高关税。因此，从需求面来说，或许并不能太过乐观。

再从供应面来看，一些黄金爱好者认为低迷金价会影响黄金生产，最终影响供应。GFMS最新的报告就称今年黄金将出现供应缺口，并且这一缺口会增加。

今年以来，黄金市场最大的影响因素来自美国的经济数据和对美联储升息的预期。但也确实出现了一些亚洲地区对金价的影响，因此，这一改变在出现，如果亚洲地区的影响增加，那么对黄金确实将是有利的。