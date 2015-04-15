美股、黄金收跌 原油持续上涨

美股

美国股市收跌。道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨５９．６６点，收于１８０３６．７０点，涨幅为０．３３％。标准普尔５００种股票指数上扬３．４１点，收于２０９５．８４点，涨幅为０．１６％。纳斯达克综合指数下跌１０．９６点，收于４９７７．２９点，跌幅为０．２２％。

欧股

欧洲三大股指涨跌不一。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日收盘上涨，报收于7075.26点，比前一交易日上涨10.96点，涨幅为0.16％。法国巴黎股市CAC40指数以5218.06点报收，比前一交易日下跌36.06点，跌幅为0.69％；德国法兰克福股市DAX指数收于12227.60点，比前一交易日下跌111.13点，跌幅为0.90％。

黄金

受升息预期等方面因素影响，纽约金价14日继续下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2015年６月黄金期价14日比前一交易日下跌6.7美元，收于每盎司1192.6美元，跌幅为0.56％。

原油

美国NYMEX 5月原油期货价格收盘上涨1.38美元，涨幅2.66%，报53.29美元/桶，为连续第三个交易日上涨、并创一周收盘新高。

外汇

美元对其他主要货币汇率下跌。国际货币基金组织公布的最新一期《世界经济展望》报告显示，美国今明两年经济增速预测均为3.1％，较今年１月份的预测分别下调了0.5和0.2个百分点。报告发布后，美元承压下行。衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.73％，在汇市尾市跌至98.762。１欧元兑换1.0658美元，高于前一交易日的1.0569美元；１英镑兑换1.4781美元，高于前一交易日的1.4675美元；１澳元兑换0.7630美元，高于前一交易日的0.7587美元。