石油公司巨头削减投资原油大涨2.8%

北京时间1月22日凌晨消息，纽约原油期货价格周三收盘大幅上涨2.8%，报每桶47.78美元，原因是石油巨头道达尔(51.64, 1.37, 2.73%)(TOT)和埃尼公司(ENI)都已宣布将削减投资。与此同时，市场正在重点关注本周的美国原油库存数据和欧洲央行[微博]政策会议。



美国石油协会(API)和美国能源部下属能源信息署(EIA)分别将在今天晚些时候和明天发布截至1月16日当周的原油及石油产品库存报告，这两份报告均因本周一美国适逢马丁路德金日假期而推迟一天发布。能源信息和咨询公司普氏(Platts)调查显示，分析师平均预期该 周美国原油库存增加250万桶，汽油库存增加105万桶，馏分油(包括柴油和取暖用油)库存增加16.7万桶。



花旗集团(C)旗下期货交易部门Citi Futures的分析师蒂姆-埃文斯(Tim Evans)指出，炼油厂消费量下降意味着原油库存可能进一步增长；同时，美国和全球油价之间的差距正在收窄，表明美国原油进口量正在增加。他还补充道，原油库存现已达到3.87亿桶，预计未来 可能突破去年4月份创下的3.99亿桶的历史纪录，从而导致油价进一步承压。



市场同时还在密切关注欧洲央行的政策会议。周三早些时候有媒体报道称，欧洲央行提出了一项计划，内容是在2016年底以前每个月**500亿欧元的资产。



原油市场正在寻找石油公司削减支出的信号，这可能有助于减轻全球原油库存过剩所带来的压力。必和必拓(43.44, 1.16, 2.74%)(BHP)周三对其石油业务进行了2.5亿美元的减记，指出美国的钻探活动大幅减少。据瑞穗证券数据显示，截至1月16日当周休斯贝克钻机数(用于衡量美国钻探活动 )减少74，至1676，创下16个月以来的最低水平，相比之下去年为1768。



另外，受油价下跌的影响，日本央行周三下调了近期通胀前景预期，并预计油价将在2017年3月份上涨至每桶70美元附近。



蒙特利尔银行(62.3, -0.14, -0.22%)资本市场(BMO Capital Markets)称，在有原油库存退出市场或全球原油需求取得重大改善以前，原油市场仍将保持**过剩的状态，并指出油价需要下降至每桶40美元附近，才会迫使生产商减产。

