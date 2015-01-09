美联储迎新面孔 4月初前不会加息

美联储“隔空喊话”

纪要显示，在美联储２０１４年１２月１６日至１７日召开的货币政策例会上，绝大部分与会官员认为，在当年１０月结束购债计划后，考虑到美国经济逐步靠近预定目标，美联储有必要更新利率政策前瞻性指引。大部分官员同意在何时启动货币政策正常化问题上“保持耐心”，认为这一新措辞可以提供更大的政策灵活性，同时也与声明中“在相当长一段时间内保持超低利率”的说法一致。此外，绝大部分官员认为美联储至少在未来两次例会期间即４月初以前不会加息。

与会官员还讨论了全球经济风险对美国经济的影响，认为油价下跌和全球经济增长疲软给金融市场带来巨大负面影响，目前疲弱的国际经济形势给美国经济活动和就业带来下行风险。不过，尽管多数官员注意到海外经济形势可能对美国经济构成威胁，但他们没有过多提及这些担忧。部分官员认为，美国消费者和企业信心提升、就业市场显著改善以及低油价对经济形成支撑等因素将抵消美国经济下行风险。

被称为“美联储通讯社”的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath认为，美联储官员没有过多提及海外经济形势对美国经济构成的威胁，原因在于他们认为欧元区和其他国家的政策制定者会对此加以回应，出台更多刺激措施。有分析人士表示，在这份纪要中，美联储用一种微妙的方式告诉欧洲央行应该怎么做，也避免了外界指责美联储对欧洲央行“指手画脚”。美联储希望欧洲央行采取以购买主权债为形式的量化宽松，这会抵消美联储几个月后收紧流动性带来的冲击。

美联储的新面孔

对于美联储的加息时间表，摩根士丹利表示，随着原油价格不断刷新低位，美国及全球的通胀可能就此受到根本性的束缚，就是说美国短期内或很难实现理想的通胀水平，美联储开启加息日程或还得指望2016年年初。除了投行，美联储官员的观点也是投资者热议的焦点。美国芝加哥联储主席埃文斯表示，即便经济和就业市场改善，美联储也不应急于加息，过早收紧货币政策可能会是一场“灾难”。

正当美联储的政策调整进入关键期，理事会成员名单也出现新的变化，投资者也需要加以关注。美国总统奥巴马近日提名前社区银行家兰德勒为美联储理事会新成员，以回应美联储应更多地听取普通民众意见的呼吁。与此同时，美联储提名了经济学家劳巴克为货币事务部门主管，成为美联储主席耶伦做出利率决议的贴身顾问。

目前，美联储理事会的7个席位尚有两个空缺。五位在任理事中有三位是经济学家出身，包括耶伦本人，以及律师出身的塔鲁洛和私募股权基金高管出身的鲍威尔。《华尔街日报》指出，劳巴克对于美联储货币政策的影响可能大于兰德勒。一旦正式获得任命，劳巴克可以在货币政策策略上拥有发言权。

