美联储正在寻找突破方向

伯南克已经离去了，但是，伯南克的影子一直还在。伯南克在任时一个最大的特点，那就是每当美元指数走强时，就想办法打压美元指数，而打压美元指数最好的方法，就是美联储宣布买债。今天买国债，明天买中长期抵押债券，总之是想方设法放钱出来。而美联储只要把钱放出来，市场立马亢奋，大宗商品上涨，非美货币上涨，全球一片繁荣。在美联储内部，主张买债的这一派别被称为鸽派，很有市场。

果，不过，我认为仅仅只是影响一天，1月9日，美元指数会照常冲击93点。人民币能够扛得住90点以前，能够扛得住100点以后吗？继续这种虚假的坚挺，波罗的海干散货指数一定会跌破663点，那是历史的最低点，因此前瞻性的预示次贷危机的爆发，而人民币的危机所造成的危害远超次贷危机的十倍以上。 牛刀智库牛刀警示中国系列开展买三送一活动，买《货币狼烟》《债务海啸》《黄金崩溃》送《牛刀说，我们怎样才能过上好日子》。《中国通胀世界通缩》《穷人通胀富人通缩》持续热销中。时寒冰新书《时寒冰说：未来二十年，经济大趋势》正在热销。请到：牛刀淘宝签名书店

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美元指数在高位92.26点闻听此言大幅回落到91.86点，很快反弹到美联储正在寻找突破方向伯南克已经离去了，但是，伯南克的影子一直还在。伯南克在任时一个最大的特点，那就是每当美元指数走强时，就想办法打压美元指数，而打压美元指数最好的方法，就是美联储宣布买债。今天买国债，明天买中长期抵押债券，总之是想方设法放钱出来。而美联储只要把钱放出来，市场立马亢奋，大宗商品上涨，非美货币上涨，全球一片繁荣。在美联储内部，主张买债的这一派别被称为鸽派，很有市场。耶伦一反伯南克的做法，主张缩减QE，开始提出加息。实际上，耶伦很明白，依靠买债打压美元指数是没有用的，美元指数的上涨是周期性的，也就是说，历史已经选择2014年作为美元升值时代的来临，任何人为的打压美元都将失去作用，还不如顺水推舟，让美元指数自行上涨。2014年美元指数上涨12点，也就是说，实际全年从78点上涨到90点，美元实际有效率上涨了大约16%，你人民币已经是很不要脸，明明对美元已经贬值了16%以上，却在名义上不表现出来，这种强行扭曲的汇率一旦失去支撑，那是天崩地裂的事，继续下去，无非是试图想超过美元，强行实92点上方，收盘报92.06美联储正在寻找突破方向伯南克已经离去了，但是，伯南克的影子一直还在。伯南克在任时一个最大的特点，那就是每当美元指数走强时，就想办法打压美元指数，而打压美元指数最好的方法，就是美联储宣布买债。今天买国债，明天买中长期抵押债券，总之是想方设法放钱出来。而美联储只要把钱放出来，市场立马亢奋，大宗商品上涨，非美货币上涨，全球一片繁荣。在美联储内部，主张买债的这一派别被称为鸽派，很有市场。耶伦一反伯南克的做法，主张缩减QE，开始提出加息。实际上，耶伦很明白，依靠买债打压美元指数是没有用的，美元指数的上涨是周期性的，也就是说，历史已经选择2014年作为美元升值时代的来临，任何人为的打压美元都将失去作用，还不如顺水推舟，让美元指数自行上涨。2014年美元指数上涨12点，也就是说，实际全年从78点上涨到90点，美元实际有效率上涨了大约16%，你人民币已经是很不要脸，明明对美元已经贬值了16%以上，却在名义上不表现出来，这种强行扭曲的汇率一旦失去支撑，那是天崩地裂的事，继续下去，无非是试图想超过美元，强行实点。这次会议起到了伯南克打压美元指数的效果，不过，我认为仅仅只是影响一天，1月9日，美元指数会照常冲击93点。人民币能够扛得住90点以前，能够扛得住美联储正在寻找突破方向伯南克已经离去了，但是，伯南克的影子一直还在。伯南克在任时一个最大的特点，那就是每当美元指数走强时，就想办法打压美元指数，而打压美元指数最好的方法，就是美联储宣布买债。今天买国债，明天买中长期抵押债券，总之是想方设法放钱出来。而美联储只要把钱放出来，市场立马亢奋，大宗商品上涨，非美货币上涨，全球一片繁荣。在美联储内部，主张买债的这一派别被称为鸽派，很有市场。耶伦一反伯南克的做法，主张缩减QE，开始提出加息。实际上，耶伦很明白，依靠买债打压美元指数是没有用的，美元指数的上涨是周期性的，也就是说，历史已经选择2014年作为美元升值时代的来临，任何人为的打压美元都将失去作用，还不如顺水推舟，让美元指数自行上涨。2014年美元指数上涨12点，也就是说，实际全年从78点上涨到90点，美元实际有效率上涨了大约16%，你人民币已经是很不要脸，明明对美元已经贬值了16%以上，却在名义上不表现出来，这种强行扭曲的汇率一旦失去支撑，那是天崩地裂的事，继续下去，无非是试图想超过美元，强行实100点以后吗？继续这种虚假的坚挺，波罗的海干散货指数一定会跌破663点，那是历史的最低点，因此前瞻性的预示次贷危机的爆发，而人民币的危机所造成的危害远超次贷危机的十倍以上。

