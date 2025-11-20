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MQL5交易管理面板开发（第九部分）：代码组织（4）：交易管理面板类

MQL5交易管理面板开发（第九部分）：代码组织（4）：交易管理面板类

MetaTrader 5示例 |
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Clemence Benjamin
Clemence Benjamin

内容


概述

在之前的讨论中，我们提出“代码组织”是让交易管理员面板项目顺利、可扩展扩容的关键策略，并遵循“关注点分离”原则。这一方法使我能够专注于新管理面板的每一个子面板，确保程序保持模块化与良好结构。通过独立开发每个功能，我们可以对其进行精炼，以提供最优性能。

此前，我们的交易面板功能有限，但如今已比以往任何时候都更强大。其在同一界面内既能快速执行交易，又内置风险管理。还可直接设置挂单，简化交易流程。

本次更新解决了两大难题：

  1. 构建大型、组织良好的程序，使其更易开发与维护。
  2. 确保在集成通信界面、交易管理界面（不久的将来还会有分析界面）的一体化EA中，能够快速访问交易操作。

下面，我将概述本次讨论内容，并说明我们如何一步步完成这些改进。


讨论概述

我们文章的核心目标，是通过把MQL5运用到各类实际项目，让其真正“落地好用”。今天，我们将探讨交易管理面板类的开发，请记住，在MQL5中，类头文件包含同类变量的声明。在此基础上，面板打算纳入的所有交易功能，都将继承自内建的类头文件，如CTrade、CDialog、CLabel与CEdit等。

待类全部开发完成后，我们会把其方法集成进主程序——NewAdminPanel EA。如果不考虑测试结果、不附上源文件，我们的讨论就不算完整，允许您查看实现、借鉴思路，并手动改写代码，优化自己的项目。

现阶段，我决定把“主页面板”的创建集中到主程序里，因为这并未显著增加代码长度。尽管先前方案也有优点，但我选择此结构以减少依赖、简化开发。我的目标是让主程序保持聚焦，同时为每个具体功能使用专门类。现在，核心界面元素直接在主程序中生成，使得设计更精简高效。因此，我们不再使用在NewAdminPanel中调用AdminHomeDialog类的方法。 

下图展示了本次讨论结束时我们将创建的成果。但这只是起点——一旦建成，它便成为未来增强与改进的坚实基础。

交易管理面板（讨论结束时）

本项目优势

我们正在开发的工具提供以下关键收益：

  • 快速交易 —— 高效执行订单
  • 风险管理 —— 下单前预设止损/止盈，并用挂单提前规划交易
  • 通信功能 —— 通过早前搭建的通信面板与其他交易者互发消息
  • 深入学习MQL5 —— 更深入了解MQL5面向对象编程
  • 社区互动 —— 在评论区分享您的见解与体验
  • 可复用性 —— 交易管理面板类可用于其他项目
接下来，让我们详细拆解交易管理面板类的功能，然后将其集成到主程序。


交易管理面板类（CTradeManagementPanel）

1. 通过头文件与宏定义搭建基础框架

在构建任何功能之前，我们需要先准备好必要的工具。第一步是引入负责交易执行、用户界面元素和事件管理的头文件。为避免把按钮尺寸、间距等布局值散落各处，我们在开头用宏统一设定。这样既保证UI设计一致，又便于日后集中调整尺寸，无需翻找多个文件。

#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Button.mqh>
#include <Controls\Edit.mqh>
#include <Controls\Label.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//| Defines for dimensions and spacing                               |
//+------------------------------------------------------------------+
#define BUTTON_WIDTH          100
#define BUTTON_HEIGHT         30
#define DELETE_BUTTON_WIDTH   130   
#define EDIT_WIDTH            80
#define EDIT_HEIGHT           20
#define DEFAULT_LABEL_HEIGHT  20    
#define SECTION_LABEL_WIDTH   250
#define GAP                   10
#define INPUT_LABEL_GAP       3    

2. 定义核心类及其组件

交易面板的核心是一个同时管理界面与交易执行逻辑的类。通过继承基础对话框类，其自带UI管理能力，让我们专注于定制行为。

在类的内部，我们定义重要成员变量。其中包括交易图表引用、交易执行对象和UI控件的结构化集合。单独组织这些元素，确保界面与订单逻辑清晰分离。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade Management Panel class                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
class CTradeManagementPanel : public CAppDialog
{
protected:
   // Store chart and subwindow values for helper functions.
   long m_chart;
   int  m_subwin;
   
   CTrade m_trade;  // Trade object for executing trades

   // Section Labels
   CLabel m_secQuickLabel;
   CLabel m_secPendingLabel;
   CLabel m_secAllOpsLabel;
   
   // Section 1: Quick Execution
   CButton m_buyButton;      // Market Buy button
   CButton m_sellButton;     // Market Sell button
   CEdit   m_volumeEdit;     // Volume input
   CLabel  m_lotLabel;       // "Lot:" label above volume input
   // TP and SL for market orders—with a label to their right
   CEdit   m_tpEdit;
   CLabel  m_tpRightLabel;   // "TP:" label
   CLabel  m_tpErrorLabel;
   CEdit   m_slEdit;
   CLabel  m_slRightLabel;   // "SL:" label
   CLabel  m_slErrorLabel;
   
   // Section 2: Pending Orders
   // Column Headers for pending orders
   CLabel  m_pendingPriceHeader;
   CLabel  m_pendingTPHeader;
   CLabel  m_pendingSLHeader;
   CLabel  m_pendingExpHeader;
   
   // Buy pending orders
   CButton m_buyLimitButton;
   CEdit   m_buyLimitPriceEdit;
   CEdit   m_buyLimitTPEdit;
   CEdit   m_buyLimitSLEdit;
   CEdit   m_buyLimitExpEdit;   // Expiration input for Buy Limit
   CButton m_buyStopButton;
   CEdit   m_buyStopPriceEdit;
   CEdit   m_buyStopTPEdit;
   CEdit   m_buyStopSLEdit;
   CEdit   m_buyStopExpEdit;    // Expiration input for Buy Stop
   
   // Sell pending orders
   CButton m_sellLimitButton;
   CEdit   m_sellLimitPriceEdit;
   CEdit   m_sellLimitTPEdit;
   CEdit   m_sellLimitSLEdit;
   CEdit   m_sellLimitExpEdit;  // Expiration input for Sell Limit
   CButton m_sellStopButton;
   CEdit   m_sellStopPriceEdit;
   CEdit   m_sellStopTPEdit;
   CEdit   m_sellStopSLEdit;
   CEdit   m_sellStopExpEdit;   // Expiration input for Sell Stop
   
   // Section 3: All Order Operations
   CButton m_closeAllButton;
   CButton m_closeProfitButton;
   CButton m_closeLossButton;
   CButton m_closeBuyButton;
   CButton m_closeSellButton;
   CButton m_deleteAllOrdersButton;
   CButton m_deleteLimitOrdersButton;
   CButton m_deleteStopOrdersButton;
   CButton m_deleteStopLimitOrdersButton;
   CButton m_resetButton;        
   
   //--- Helper: Create a text label using
   bool CreateLabelEx(CLabel &label, int x, int y, int height, string label_name, string text, color clr)
   {
      string unique_name = m_name + label_name;
      if(!label.Create(m_chart, unique_name, m_subwin, x, y, x, y+height))
         return false;
      if(!Add(label))
         return false;
      if(!label.Text(text))
         return false;
      label.Color(clr);
      return true;
   }
   
   //--- Helper: Create and add a button control
   bool CreateButton(CButton &button, string name, int x, int y, int w = BUTTON_WIDTH, int h = BUTTON_HEIGHT, color clr = clrWhite)
   {
      if(!button.Create(m_chart, name, m_subwin, x, y, x+w, y+h))
         return false;
      button.Text(name);
      button.Color(clr);
      if(!Add(button))
         return false;
      return true;
   }
   
   //--- Helper: Create and add an edit control
   bool CreateEdit(CEdit &edit, string name, int x, int y, int w = EDIT_WIDTH, int h = EDIT_HEIGHT)
   {
      if(!edit.Create(m_chart, name, m_subwin, x, y, x+w, y+h))
         return false;
      if(!Add(edit))
         return false;
      return true;
   }
   
   // Event handler declarations
   virtual void OnClickBuy();
   virtual void OnClickSell();
   virtual void OnClickBuyLimit();
   virtual void OnClickBuyStop();
   virtual void OnClickSellLimit();
   virtual void OnClickSellStop();
   virtual void OnClickCloseAll();
   virtual void OnClickCloseProfit();
   virtual void OnClickCloseLoss();
   virtual void OnClickCloseBuy();
   virtual void OnClickCloseSell();
   virtual void OnClickDeleteAllOrders();
   virtual void OnClickDeleteLimitOrders();
   virtual void OnClickDeleteStopOrders();
   virtual void OnClickDeleteStopLimitOrders();
   virtual void OnClickReset();  
   
   // Validation helpers for market orders
   bool ValidateBuyParameters(double volume, double tp, double sl, double ask);
   bool ValidateSellParameters(double volume, double tp, double sl, double bid);
   
public:
   CTradeManagementPanel();
   ~CTradeManagementPanel();
   virtual bool Create(const long chart, const string name, const int subwin,
                         const int x1, const int y1, const int x2, const int y2);
   virtual bool OnEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);
   void Toggle();
};

3. 用逻辑分区构建用户界面

井然有序的界面决定一切。我们不再随机散落按钮和输入框，而是把面板划分为三大主区。

  1. 第一区为市场价快捷订单，用户可一键买卖、设置手数，并配置止损/止盈水平。
  2. 第二区为挂单管理。这里，用户可以指定价格、到期时间和订单类型（如买入限价单或卖出止损单）。
  3. 第三区为批量操作，例如一键全平、只平盈利单或删除全部挂单。功能分区一目了然，界面导航清晰直观。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the trade management panel                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTradeManagementPanel::Create(const long chart, const string name, const int subwin,
                                     const int x1, const int y1, const int x2, const int y2)
{
   // Save chart and subwin for later use.
   m_chart  = chart;
   m_subwin = subwin;
   
   if(!CAppDialog::Create(chart, name, subwin, x1, y1, x2, y2))
      return false;
   
   int curX = GAP;
   int curY = GAP;
   
   // Section 1: Quick Order Execution
   if(!CreateLabelEx(m_secQuickLabel, curX, curY-10, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "SecQuick", "Quick Order Execution:", clrBlack))
      return false;
   curY += DEFAULT_LABEL_HEIGHT + GAP;
   
   // Market order row:
   if(!CreateButton(m_buyButton, "Buy", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrGreen))
      return false;
   int volX = curX + BUTTON_WIDTH + GAP;
   if(!CreateLabelEx(m_lotLabel, volX, curY - DEFAULT_LABEL_HEIGHT, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "Lot", "Lot Size:", clrBlack))
      return false;
   if(!CreateEdit(m_volumeEdit, "VolumeEdit", volX, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   double minVolume = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN);
   m_volumeEdit.Text(DoubleToString(minVolume, 2));
   int sellBtnX = volX + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateButton(m_sellButton, "Sell", sellBtnX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrRed))
      return false;
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
   
   // Next row: TP and SL for market orders
   if(!CreateEdit(m_tpEdit, "TPEdit", 4*curX+ GAP , curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_tpEdit.Text("0.00000");
   if(!CreateLabelEx(m_tpRightLabel, curX  + INPUT_LABEL_GAP, curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "TP", "TP:", clrBlack))
      return false;
   if(!CreateLabelEx(m_tpErrorLabel, curX, curY + DEFAULT_LABEL_HEIGHT, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "TPError", "", clrBlack))
      return false;
   int slX = 2*EDIT_WIDTH  ; 
   if(!CreateEdit(m_slEdit, "SLEdit", slX + 4*curX, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_slEdit.Text("0.00000");
   if(!CreateLabelEx(m_slRightLabel, slX  , curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "SL", "SL:", clrBlack))
      return false;
   if(!CreateLabelEx(m_slErrorLabel, slX, curY + DEFAULT_LABEL_HEIGHT, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "SLError", "", clrBlack))
      return false;
   curY += EDIT_HEIGHT + GAP*2;
   
   // Section 2: Pending Orders
   if(!CreateLabelEx(m_secPendingLabel, curX, curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "SecPend", "Pending Orders:", clrBlack))
      return false;
   curY += DEFAULT_LABEL_HEIGHT + GAP;
   
   // Column headers for pending orders (each label includes a colon)
   int headerX = curX + BUTTON_WIDTH + GAP;
   if(!CreateLabelEx(m_pendingPriceHeader, headerX, curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "PendPrice", "Price:", clrBlack))
      return false;
   if(!CreateLabelEx(m_pendingTPHeader, headerX + EDIT_WIDTH + GAP, curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "PendTP", "TP:", clrBlack))
      return false;
   if(!CreateLabelEx(m_pendingSLHeader, headerX + 2*(EDIT_WIDTH + GAP), curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "PendSL", "SL:", clrBlack))
      return false;
   if(!CreateLabelEx(m_pendingExpHeader, headerX + 3*(EDIT_WIDTH + GAP), curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "PendExp", "Expiration Date:", clrBlack))
      return false;
   curY += DEFAULT_LABEL_HEIGHT + GAP;
   
   // Prepare default expiration value as current day end time.
   datetime now = TimeCurrent();
   string exp_default = TimeToString(now, TIME_DATE) + " 23:59:59";
   
   // --- Buy Pending Orders ---
   // Buy Limit Order row:
   if(!CreateButton(m_buyLimitButton, "Buy Limit", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrBlue))
      return false;
   int pendingX = curX + BUTTON_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_buyLimitPriceEdit, "BuyLimitPrice", pendingX, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   string askStr = DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK), 5);
   m_buyLimitPriceEdit.Text(askStr);
   int pending2X = pendingX + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_buyLimitTPEdit, "BuyLimitTP", pending2X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_buyLimitTPEdit.Text("0.00000");
   int pending3X = pending2X + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_buyLimitSLEdit, "BuyLimitSL", pending3X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_buyLimitSLEdit.Text("0.00000");
   int pending4X = pending3X + EDIT_WIDTH + GAP; // Double width for expiration input
   if(!CreateEdit(m_buyLimitExpEdit, "BuyLimitExp", pending4X, curY, 2*EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_buyLimitExpEdit.Text(exp_default);
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
   
   // Buy Stop Order row:
   if(!CreateButton(m_buyStopButton, "Buy Stop", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrBlue))
      return false;
   pendingX = curX + BUTTON_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_buyStopPriceEdit, "BuyStopPrice", pendingX, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_buyStopPriceEdit.Text(askStr);
   pending2X = pendingX + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_buyStopTPEdit, "BuyStopTP", pending2X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_buyStopTPEdit.Text("0.00000");
   pending3X = pending2X + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_buyStopSLEdit, "BuyStopSL", pending3X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_buyStopSLEdit.Text("0.00000");
   pending4X = pending3X + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_buyStopExpEdit, "BuyStopExp", pending4X, curY, 2*EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_buyStopExpEdit.Text(exp_default);
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
   
   // --- Sell Pending Orders ---
   // Sell Limit Order row:
   if(!CreateButton(m_sellLimitButton, "Sell Limit", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrRed))
      return false;
   pendingX = curX + BUTTON_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellLimitPriceEdit, "SellLimitPrice", pendingX, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   string bidStr = DoubleToString(SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID), 5);
   m_sellLimitPriceEdit.Text(bidStr);
   pending2X = pendingX + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellLimitTPEdit, "SellLimitTP", pending2X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_sellLimitTPEdit.Text("0.00000");
   pending3X = pending2X + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellLimitSLEdit, "SellLimitSL", pending3X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_sellLimitSLEdit.Text("0.00000");
   pending4X = pending3X + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellLimitExpEdit, "SellLimitExp", pending4X, curY, 2*EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_sellLimitExpEdit.Text(exp_default);
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
   
   // Sell Stop Order row:
   if(!CreateButton(m_sellStopButton, "Sell Stop", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrRed))
      return false;
   pendingX = curX + BUTTON_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellStopPriceEdit, "SellStopPrice", pendingX, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_sellStopPriceEdit.Text(bidStr);
   pending2X = pendingX + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellStopTPEdit, "SellStopTP", pending2X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_sellStopTPEdit.Text("0.00000");
   pending3X = pending2X + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellStopSLEdit, "SellStopSL", pending3X, curY, EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_sellStopSLEdit.Text("0.00000");
   pending4X = pending3X + EDIT_WIDTH + GAP;
   if(!CreateEdit(m_sellStopExpEdit, "SellStopExp", pending4X, curY, 2*EDIT_WIDTH, EDIT_HEIGHT))
      return false;
   m_sellStopExpEdit.Text(exp_default);
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
   
   // Section 3: All Order Operations
   if(!CreateLabelEx(m_secAllOpsLabel, curX, curY, DEFAULT_LABEL_HEIGHT, "SecAllOps", "All Order Operations:", clrBlack))
      return false;
   curY += DEFAULT_LABEL_HEIGHT + GAP;   
   
   int deleteX = curX + 2*BUTTON_WIDTH + 2*GAP; 
   int deleteY = curY  ;      
   CreateButton(m_closeAllButton, "Close All", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrRed);
   CreateButton(m_closeProfitButton, "Close Profit", curX + BUTTON_WIDTH + GAP, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrGreen);
   CreateButton(m_deleteLimitOrdersButton, "Delete Limits", deleteX, curY, DELETE_BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrRed);
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
   
   CreateButton(m_closeLossButton, "Close Loss", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrRed);
   CreateButton(m_closeBuyButton, "Close Buy", curX + BUTTON_WIDTH + GAP, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrGreen);
   CreateButton(m_deleteStopOrdersButton, "Delete Stops", deleteX, curY  , DELETE_BUTTON_WIDTH+10, BUTTON_HEIGHT, clrRed);
   CreateButton(m_resetButton, "Reset", deleteX+ 2*BUTTON_WIDTH-3*curX, curY, DELETE_BUTTON_WIDTH, 2*BUTTON_HEIGHT, clrRed);
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
   
   CreateButton(m_closeSellButton, "Close Sell", curX, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrBlue);
   CreateButton(m_deleteAllOrdersButton, "Delete All", curX + BUTTON_WIDTH + GAP, curY, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, clrRed);
   CreateButton(m_deleteStopLimitOrdersButton, "Delete StopLimits", deleteX, curY , DELETE_BUTTON_WIDTH+10, BUTTON_HEIGHT, clrDarkRed);
   curY += BUTTON_HEIGHT + GAP;
  
   return true;
}

4. 使用辅助函数自动创建UI控件

手动摆放每个按钮和输入框会导致代码重复且难以维护。于是，我们编写辅助函数，统一处理控件的创建、定位与样式。

集中逻辑后，UI代码保持整洁。如果想改动按钮或标签的外观，只需更新一处函数，而无需在代码库里修改几十行。

 //--- Helper: Create a text label using
   bool CreateLabelEx(CLabel &label, int x, int y, int height, string label_name, string text, color clr)
   {
      string unique_name = m_name + label_name;
      if(!label.Create(m_chart, unique_name, m_subwin, x, y, x, y+height))
         return false;
      if(!Add(label))
         return false;
      if(!label.Text(text))
         return false;
      label.Color(clr);
      return true;
   }
   
   //--- Helper: Create and add a button control
   bool CreateButton(CButton &button, string name, int x, int y, int w = BUTTON_WIDTH, int h = BUTTON_HEIGHT, color clr = clrWhite)
   {
      if(!button.Create(m_chart, name, m_subwin, x, y, x+w, y+h))
         return false;
      button.Text(name);
      button.Color(clr);
      if(!Add(button))
         return false;
      return true;
   }
   
   //--- Helper: Create and add an edit control
   bool CreateEdit(CEdit &edit, string name, int x, int y, int w = EDIT_WIDTH, int h = EDIT_HEIGHT)
   {
      if(!edit.Create(m_chart, name, m_subwin, x, y, x+w, y+h))
         return false;
      if(!Add(edit))
         return false;
      return true;
   }

5. 通过集中事件系统处理用户交互

UI就位后，需要一种交互处理方式。我们不再为每个按钮单独绑定函数，而是采用集中事件分发器。

该分发器监听用户动作，判断哪个控件触发了事件，再调用对应的函数。这样一来，让事件处理保持整洁有序。点击下单按钮，将输入数据发送到订单执行逻辑；而点击重置按钮，将清除所有字段。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Event handler                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTradeManagementPanel::OnEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
{
   if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
   {
      if(sparam == m_buyButton.Name())            OnClickBuy();
      else if(sparam == m_sellButton.Name())        OnClickSell();
      else if(sparam == m_buyLimitButton.Name())    OnClickBuyLimit();
      else if(sparam == m_buyStopButton.Name())     OnClickBuyStop();
      else if(sparam == m_sellLimitButton.Name())   OnClickSellLimit();
      else if(sparam == m_sellStopButton.Name())    OnClickSellStop();
      else if(sparam == m_closeAllButton.Name())    OnClickCloseAll();
      else if(sparam == m_closeProfitButton.Name()) OnClickCloseProfit();
      else if(sparam == m_closeLossButton.Name())   OnClickCloseLoss();
      else if(sparam == m_closeBuyButton.Name())    OnClickCloseBuy();
      else if(sparam == m_closeSellButton.Name())   OnClickCloseSell();
      else if(sparam == m_deleteAllOrdersButton.Name())  OnClickDeleteAllOrders();
      else if(sparam == m_deleteLimitOrdersButton.Name()) OnClickDeleteLimitOrders();
      else if(sparam == m_deleteStopOrdersButton.Name())   OnClickDeleteStopOrders();
      else if(sparam == m_deleteStopLimitOrdersButton.Name()) OnClickDeleteStopLimitOrders();
      else if(sparam == m_resetButton.Name())       OnClickReset(); // Handle reset button click
   }
   return true;
}

6. 市价单的校验与执行

下单前，系统先验证输入，防止出错。检查手数是否在允许范围，确认止损/止盈相对市价设置正确。

如果输入有效，交易执行对象立即处理订单。否则弹窗提醒，阻止错误订单下发。这一校验步骤至关重要，可以避免代价高昂的错误，确保面板可靠运行。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Validate Buy order parameters (Market orders)                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTradeManagementPanel::ValidateBuyParameters(double volume, double tp, double sl, double ask)
{
   bool valid = true;
   m_tpErrorLabel.Text("");
   m_slErrorLabel.Text("");
   if(volume <= 0)
   {
      m_tpErrorLabel.Text("Invalid volume");
      m_tpErrorLabel.Color(clrRed);
      valid = false;
   }
   if(tp != 0 && tp <= ask)
   {
      m_tpErrorLabel.Text("Invalid TP");
      m_tpErrorLabel.Color(clrRed);
      valid = false;
   }
   if(sl != 0 && sl >= ask)
   {
      m_slErrorLabel.Text("Invalid SL");
      m_slErrorLabel.Color(clrRed);
      valid = false;
   }
   return valid;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Validate Sell order parameters (Market orders)                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTradeManagementPanel::ValidateSellParameters(double volume, double tp, double sl, double bid)
{
   bool valid = true;
   m_tpErrorLabel.Text("");
   m_slErrorLabel.Text("");
   if(volume <= 0)
   {
      m_tpErrorLabel.Text("Invalid volume");
      m_tpErrorLabel.Color(clrRed);
      valid = false;
   }
   if(tp != 0 && tp >= bid)
   {
      m_tpErrorLabel.Text("Invalid TP");
      m_tpErrorLabel.Color(clrRed);
      valid = false;
   }
   if(sl != 0 && sl <= bid)
   {
      m_slErrorLabel.Text("Invalid SL");
      m_slErrorLabel.Color(clrRed);
      valid = false;
   }
   return valid;
}

7. 使用附加参数管理挂单

挂单比市价单需要更多的设置。用户必须指定入场价与到期时间，因此我们扩展校验函数来处理这些输入。

辅助函数负责解析到期设置——无论用户选择“固定时间”还是“长期有效（GTC）”。该结构确保挂单在提交前符合完整规则。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Helper: Parse expiration input                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ParseExpiration(string sExp, ENUM_ORDER_TYPE_TIME &type_time, datetime &expiration)
{
   if(StringCompare(StringToUpper(sExp), "GTC") == 0)
   {
      type_time = ORDER_TIME_GTC;
      expiration = 0;
   }
   else
   {
      type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED;
      expiration = StringToTime(sExp);
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Button click handlers - Pending Orders                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CTradeManagementPanel::OnClickBuyLimit()
{
   double price  = StringToDouble(m_buyLimitPriceEdit.Text());
   double tp     = StringToDouble(m_buyLimitTPEdit.Text());
   double sl     = StringToDouble(m_buyLimitSLEdit.Text());
   double volume = StringToDouble(m_volumeEdit.Text());
   string sExp   = m_buyLimitExpEdit.Text();
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time;
   datetime expiration;
   ParseExpiration(sExp, type_time, expiration);
   m_trade.BuyLimit(volume, price, Symbol(), sl, tp, type_time, expiration, "");
}

void CTradeManagementPanel::OnClickBuyStop()
{
   double price  = StringToDouble(m_buyStopPriceEdit.Text());
   double tp     = StringToDouble(m_buyStopTPEdit.Text());
   double sl     = StringToDouble(m_buyStopSLEdit.Text());
   double volume = StringToDouble(m_volumeEdit.Text());
   string sExp   = m_buyStopExpEdit.Text();
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time;
   datetime expiration;
   ParseExpiration(sExp, type_time, expiration);
   m_trade.BuyStop(volume, price, Symbol(), sl, tp, type_time, expiration, "");
}

void CTradeManagementPanel::OnClickSellLimit()
{
   double price  = StringToDouble(m_sellLimitPriceEdit.Text());
   double tp     = StringToDouble(m_sellLimitTPEdit.Text());
   double sl     = StringToDouble(m_sellLimitSLEdit.Text());
   double volume = StringToDouble(m_volumeEdit.Text());
   string sExp   = m_sellLimitExpEdit.Text();
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time;
   datetime expiration;
   ParseExpiration(sExp, type_time, expiration);
   m_trade.SellLimit(volume, price, Symbol(), sl, tp, type_time, expiration, "");
}

void CTradeManagementPanel::OnClickSellStop()
{
   double price  = StringToDouble(m_sellStopPriceEdit.Text());
   double tp     = StringToDouble(m_sellStopTPEdit.Text());
   double sl     = StringToDouble(m_sellStopSLEdit.Text());
   double volume = StringToDouble(m_volumeEdit.Text());
   string sExp   = m_sellStopExpEdit.Text();
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time;
   datetime expiration;
   ParseExpiration(sExp, type_time, expiration);
   m_trade.SellStop(volume, price, Symbol(), sl, tp, type_time, expiration, "");
}

8. 实现批量订单操作以提升交易管理效率

手动逐笔管理多笔交易既耗时又易出错，因此我们设计了批量操作功能，允许用户对多笔订单一键执行统一操作。

用户可以一键平掉所有持仓，也可以只平盈利单或亏损单，还能删除全部挂单。对应的事件处理器会遍历所有持仓，并高效执行所选操作，这使得批量订单管理变得又快又简单。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Button click handlers - All Order Operations                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CTradeManagementPanel::OnClickCloseAll()
{
   for(int i = PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
      m_trade.PositionClose(PositionGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickCloseProfit()
{
   for(int i = PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
      if(PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) > 0)
         m_trade.PositionClose(PositionGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickCloseLoss()
{
   for(int i = PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
      if(PositionGetDouble(POSITION_PROFIT) < 0)
         m_trade.PositionClose(PositionGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickCloseBuy()
{
   for(int i = PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)
         m_trade.PositionClose(PositionGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickCloseSell()
{
   for(int i = PositionsTotal()-1; i >= 0; i--)
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL)
         m_trade.PositionClose(PositionGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickDeleteAllOrders()
{
   for(int i = OrdersTotal()-1; i >= 0; i--)
      m_trade.OrderDelete(OrderGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickDeleteLimitOrders()
{
   for(int i = OrdersTotal()-1; i >= 0; i--)
      if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ||
         OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
         m_trade.OrderDelete(OrderGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickDeleteStopOrders()
{
   for(int i = OrdersTotal()-1; i >= 0; i--)
      if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP ||
         OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
         m_trade.OrderDelete(OrderGetTicket(i));
}

void CTradeManagementPanel::OnClickDeleteStopLimitOrders()
{
   for(int i = OrdersTotal()-1; i >= 0; i--)
      if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ||
         OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT)
         m_trade.OrderDelete(OrderGetTicket(i));
}

9. 增加重置与可见性控制，提升可用性

为改善用户体验，我们新增两项贴心小功能。第一项是一键清空所有输入框，让面板回到默认状态。这样可以方便用户在修改后重新开始。

第二项是允许用户随时显示或隐藏整个面板。这样既可以使工作区保持整洁，同时又能在需要时将面板立刻调出。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Reset all input fields to default values                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CTradeManagementPanel::OnClickReset()
{
   // Reset volume to minimum allowed
   double minVolume = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN);
   m_volumeEdit.Text(DoubleToString(minVolume, 2));

   // Reset TP and SL for market orders
   m_tpEdit.Text("0.00000");
   m_slEdit.Text("0.00000");

   // Reset pending order prices to current ASK/BID
   double ask = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
   double bid = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   m_buyLimitPriceEdit.Text(DoubleToString(ask, 5));
   m_buyStopPriceEdit.Text(DoubleToString(ask, 5));
   m_sellLimitPriceEdit.Text(DoubleToString(bid, 5));
   m_sellStopPriceEdit.Text(DoubleToString(bid, 5));

   // Reset pending order TP/SL to 0
   m_buyLimitTPEdit.Text("0.00000");
   m_buyLimitSLEdit.Text("0.00000");
   m_buyStopTPEdit.Text("0.00000");
   m_buyStopSLEdit.Text("0.00000");
   m_sellLimitTPEdit.Text("0.00000");
   m_sellLimitSLEdit.Text("0.00000");
   m_sellStopTPEdit.Text("0.00000");
   m_sellStopSLEdit.Text("0.00000");

   // Reset expiration dates to current day's end
   datetime now = TimeCurrent();
   string exp_default = TimeToString(now, TIME_DATE) + " 23:59:59";
   m_buyLimitExpEdit.Text(exp_default);
   m_buyStopExpEdit.Text(exp_default);
   m_sellLimitExpEdit.Text(exp_default);
   m_sellStopExpEdit.Text(exp_default);

   // Clear error messages
   m_tpErrorLabel.Text("");
   m_slErrorLabel.Text("");
}

我已经将完整源代码附在文末，您可以直接下载。下一节中，我将一步步指导您将交易管理面板类集成到主程序。


与（New_Admin_Panel）集成

1. 在New_Admin_Panel系统中引入交易管理头文件

首先，通过包含TradeManagementPanel的头文件。将交易执行与管理所需的所有功能集成到我们的管理员面板中。简单，却必不可少。

#include <TradeManagementPanel.mqh>

2. 创建交易面板实例

我们为了让整个EA都能访问交易面板，将其定义为全局指针。由此可以判断面板是否已经创建，并在需要时与之交互。

CTradeManagementPanel  *g_tradePanel = NULL;

3. 添加交易管理按钮

用户需要一种打开交易面板的方式，因此我们在管理主面板中添加了一个专用按钮。我们使用辅助函数来确保按钮的布局和样式统一。此按钮直接显示在界面上，点击即可启动交易面板。

CButton g_tradeMgmtButton;

4. 实现交易面板的点击交互

现在，有趣的部分来了。我们创建了一个管理交易面板生命周期的函数。

  1. 如果交易面板不存在，那么我们来创建。
  2. 如果面板已存在，那么我们切换其显示或隐藏状态。

void HandleTradeManagement()
{
   if(g_tradePanel == NULL)
   {
      g_tradePanel = new CTradeManagementPanel();
      if(!g_tradePanel.Create(g_chart_id, "TradeManagementPanel", g_subwin, 310, 20, 310+565, 20+510))
      {
         delete g_tradePanel;
         g_tradePanel = NULL;
         Print("Failed to create Trade Management Panel");
         return;
      }
   }
   g_tradePanel.Toggle();
   ChartRedraw();
}

通过这一设置，用户只需点击按钮即可即时访问交易管理功能。

5. 将交易管理与事件系统绑定

接下来，我们确保交易面板能响应用户操作。在事件处理函数中，如果面板处于开启状态，我们会将用户交互传给面板。这样就保证了面板的实时响应性——无论是执行订单、调整止损，还是平仓操作。

if(g_tradePanel != NULL && g_tradePanel.IsVisible())
   return g_tradePanel.OnEvent(id, lparam, dparam, sparam);

6. 清理EA关闭时释放的资源

当EA被移除或停止运行时，我们需要释放内存并防止资源泄漏。这就意味着必须随之销毁交易面板。 

if(g_tradePanel != NULL)
{
   g_tradePanel.Destroy(reason);
   delete g_tradePanel;
   g_tradePanel = NULL;
}

无残留实例。无资源浪费。只有纯粹的关闭。完整的New_Admin_Panel源文件已附在下方以供下载。您只需稍作修改，即可把交易管理面板集成到您自己的项目中。在下一节中，我们将分享测试结果。


测试

代码成功编译后，我会在MetaTrader 5平台启动代码。下图展示了从管理主页成功部署交易面板的截图。主页允许我们随时开关交易面板，有需要时可全屏查看图表。面板启用后，可直接在图表上操作其控件，同时观察价格走势——这对剥头皮交易尤为有利。请看下面的图片。

使用交易管理面板


结论

交易管理面板类的开发标志着模块化实践的又一里程碑，使得大型程序组件能够在不同项目中复用。正如前文所述，这种方式带来了显著的优势。通过分步演示展示实现过程，我相信其中有许多值得借鉴的经验。

我并非此领域的完美实践者——我会持续学习与改进。可能存在经验更丰富者能指出代码中的不足，欢迎在评论区提出建设性反馈，这对所有人都将大有裨益。我衷心希望此面板能为使用者带来实际的价值。

在此特别感谢Omega J Msigwa在Codebase发布的信息仪表板源代码，其思路对本项目助益良多。请大胆扩展并修改随附代码，打磨您的MQL5技能，创建更强大的工具。

文件 描述
TradeManagementPanel.mqh 类头文件源代码：为New_Admin_Panel EA提供高效的交易操作图形界面。还可以集成在其他EA中。
New_Admin_Panel.mq5 New_Admin_Panel EA源代码：作为交易平台内的集中式管理中枢，经编译后可在交易平台中运行，负责交易执行、通信交互、数据分析及其他管理功能。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/17396

附加的文件 |
下载ZIP
TradeManagementPanel.mqh (53.84 KB)
New_Admin_Panel.mq5 (17.12 KB)

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

Clemence Benjamin
Clemence Benjamin
  • https://www.mql5.com/en/users/billionaire2024/seller
    • 积极进取的外汇交易工具开发人员。我是一名内容创作者和鼓舞人心的教育者，让交易环境变得舒适。

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