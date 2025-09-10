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Dashboard Panel for displaying information on the chart - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
有没有想过智能交易系统和指标中的仪表盘和交易面板是如何创建的？
现在您可以学习创建自己的仪表盘！
所附代码包含创建功能齐全、信息丰富的仪表盘所需的一切。有了这些代码，您就有了设计自定义仪表盘的基础，这些仪表盘可以显示关键交易数据，增强您的 MetaTrader 5 体验。
如果您想详细了解我是如何创建这个面板的，请观看以下链接的 youtube 视频：https://www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52318
该工具将根据止损距离和风险百分比计算可接受的手数Perfect Seconds Chart
Perfect Seconds（完美秒数）图表指标允许您将实时数据的分钟蜡烛图转换成秒数。1. 可选择任意秒数，以准确的时间收盘。2. 这是基于实时 OHLC 汇率的数据，即使没有 ticks 也能正常工作。无需外部 DLL，可在 VPS 上顺利运行 4.代码快速优化 5.支持加密货币对，如 BInance、Kucoin 和所有其他交易所的期货实时图表，可轻松转换为秒数。6. 支持所有类型的符号，如黄金和外汇货币对。删除符号和汇率的选项。
根据手数和止损动态计算风险（百分比和金额）的指标Logging V2 for both MQL4 and MQL5
CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。