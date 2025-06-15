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Telegram integration made easy. - MetaTrader 5程序库
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该 Telegram 模块通过 TelegramBot API 发送信息，从而实现与 Telegram 的通信。
函数SendMessageToTelegram 的参数包括
- 消息、聊天 ID 和机器人令牌作为参数，构建一个 JSON 有效载荷、
- 并使用 HTTP POST 请求将其发送到 Telegram API。
它使用WebRequest 函数发出请求，超时时间为 5000 毫秒。如果请求成功（HTTP 200 响应），它会打印一条确认信息；否则，它会打印一条错误信息和响应详情。
应用示例
- 发送信号警报
- 其他通信任务
下面的示例演示了如何在智能交易系统（EA）中使用Telegram.mqh 模块。我开发了一个简单的测试 EA，在初始化时向 Telegram 发送问候消息。
将 Telegram 消息集成到 EA 中时，有三个关键步骤至关重要：
1.包含 Telegram 模块
- #include <Telegram.mqh>：导入提供SendMessageToTelegram 函数的模块。
2.声明 Telegram 认证
- botToken：用于存储 Telegram 机器人令牌的输入参数。
- chatId：输入参数，用于存储您的 Telegram 聊天 ID。
3.发送 Telegram 消息
- 定义消息：创建问候信息字符串。
- 函数调用：在 OnInit() 函数中使用SendMessageToTelegram(message, chatId, botToken)。
- 反馈处理：根据 HTTP 响应打印成功或失败信息。
发送测试
上图专家日志中的结果显示了一次向 Telegram 发送消息的尝试，但由于凭据不正确而失败。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/56583
Autoscaling Zigzag
之字形指示器使用单一输入来调整步长，以检测波浪方向的变化Fibonacci ZigZag
之字形指标，仅依赖于每个前浪的最小回撤百分比，并可选择大于以 atr 单位衡量的特定大小。
DailyHighLow Indicator for MQL5
DailyHighLow 指标是为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的多功能工具，用于根据指定的时间框架在图表上显示最高和最低价格水平。该指标通过可定制的时间框架和价格计算方法提供灵活性，对于依赖关键价位进行决策的交易者特别有用。Time To Close v1.01 - MT5
蜡烛关闭时间。动态文本颜色。针对回测进行了优化。