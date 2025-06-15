该 Telegram 模块通过 TelegramBot API 发送信息，从而实现与 Telegram 的通信。

函数SendMessageToTelegram 的参数包括

消息、聊天 ID 和机器人令牌作为参数，构建一个 JSON 有效载荷、 并使用 HTTP POST 请求将其发送到 Telegram API。

它使用WebRequest 函数发出请求，超时时间为 5000 毫秒。如果请求成功（HTTP 200 响应），它会打印一条确认信息；否则，它会打印一条错误信息和响应详情。

应用示例



发送信号警报

其他通信任务 下面的示例演示了如何在智能交易系统（EA）中使用Telegram.mqh 模块。我开发了一个简单的测试 EA，在初始化时向 Telegram 发送问候消息。 将 Telegram 消息集成到 EA 中时，有三个关键步骤至关重要： 1. 包含 Telegram 模块 #include <Telegram.mqh>：导入提供SendMessageToTelegram 函数的模块。 2. 声明 Telegram 认证 botToken：用于存储 Telegram 机器人令牌的输入参数。

chatId：输入参数，用于存储您的 Telegram 聊天 ID。 3. 发送 Telegram 消息 定义消息：创建问候信息字符串。

函数调用：在 OnInit() 函数中使用 SendMessageToTelegram(message, chatId, botToken )。

)。 反馈处理：根据 HTTP 响应打印成功或失败信息。 发送测试 上图专家日志中的结果显示了一次向 Telegram 发送消息的尝试，但由于凭据不正确而失败。





