文章 "在 MQL5 中创建交易管理面板（第九部分）：代码组织（三）：通信模块"

欢迎参与本次深度讨论，我们将揭示 MQL5 界面设计的最新进展，着重介绍重新设计的通信面板，并继续我们关于使用模块化原则构建新管理面板的系列文章。我们将逐步开发 CommunicationsDialog 类，并详细解释如何从 Dialog 类进行继承。此外，在我们的开发过程中，还将利用数组（arrays）和 ListView 类。获取可行的方案，以提升您的 MQL5 开发技能——请阅读本文，并在评论区加入讨论！

今天，我们的目标是在上一篇文章的基础上，继续扩展我们的新管理面板。在那篇文章中，我们引入了模块化，作为更广泛的代码组织的一个关键方面。我们介绍了 AdminHomeDialog 类，它负责创建管理主界面。这个主面板作为访问各种功能的中心枢纽，由访问控制按钮组成，这些按钮通向三个主要组件面板：

  • 交易管理面板 
  • 通信面板
  • 分析面板

这些并非系统能力的极限，因为在我们继续完善和扩展现有基础功能的同时，新功能仍然可以继续扩展。在本文中，我们特别关注将通信面板作为一个模块，并从其先前管理面板的版本出发，对其进行进一步增强。


作者：Clemence Benjamin

