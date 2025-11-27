文章 "在 MQL5 中创建交易管理面板（第九部分）：代码组织（三）：通信模块" 新评论 MetaQuotes 2025.11.27 09:59 新文章 在 MQL5 中创建交易管理面板（第九部分）：代码组织（三）：通信模块已发布： 欢迎参与本次深度讨论，我们将揭示 MQL5 界面设计的最新进展，着重介绍重新设计的通信面板，并继续我们关于使用模块化原则构建新管理面板的系列文章。我们将逐步开发 CommunicationsDialog 类，并详细解释如何从 Dialog 类进行继承。此外，在我们的开发过程中，还将利用数组（arrays）和 ListView 类。获取可行的方案，以提升您的 MQL5 开发技能——请阅读本文，并在评论区加入讨论！ 今天，我们的目标是在上一篇文章的基础上，继续扩展我们的新管理面板。在那篇文章中，我们引入了模块化，作为更广泛的代码组织的一个关键方面。我们介绍了 AdminHomeDialog 类，它负责创建管理主界面。这个主面板作为访问各种功能的中心枢纽，由访问控制按钮组成，这些按钮通向三个主要组件面板： 交易管理面板 通信面板 分析面板 这些并非系统能力的极限，因为在我们继续完善和扩展现有基础功能的同时，新功能仍然可以继续扩展。在本文中，我们特别关注将通信面板作为一个模块，并从其先前管理面板的版本出发，对其进行进一步增强。 作者：Clemence Benjamin 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
今天，我们的目标是在上一篇文章的基础上，继续扩展我们的新管理面板。在那篇文章中，我们引入了模块化，作为更广泛的代码组织的一个关键方面。我们介绍了 AdminHomeDialog 类，它负责创建管理主界面。这个主面板作为访问各种功能的中心枢纽，由访问控制按钮组成，这些按钮通向三个主要组件面板：
这些并非系统能力的极限，因为在我们继续完善和扩展现有基础功能的同时，新功能仍然可以继续扩展。在本文中，我们特别关注将通信面板作为一个模块，并从其先前管理面板的版本出发，对其进行进一步增强。
作者：Clemence Benjamin