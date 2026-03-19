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高性能 JSON（v3.5.0）
专为 LLM、自主交易和超低延迟设计的 JSON 库。
问题所在
在将人工智能模型（GPT-4o、Claude 3.5、DeepSeek）集成到 MetaTrader 5 时，社区的标准库在两个关键点上出现了问题：内存分配 和序列化延迟。递归和临时字符串的过度使用使人工智能响应（函数调用）的处理陷入瓶颈，导致终端冻结。在垃圾收集器清除字符串的过程中损失的点数所带来的 "痛苦 "正是这种架构的动机所在。
fast_json 架构
从头开始重写，专注于性能：
- 零分配架构：通过Tape（连续缓冲区 long[]）进行解析，并在缓冲区 uchar[] 中直接序列化。我们消除了中间环节：有效载荷从套接字直接进入数据结构，无需创建数千个对象。
- 混合数字解析：在 v3.4.0，我们通过 long（本地 ALU）和静态 Exp10 查找表引入了整数累加，以实现浮点数 的最高精度。
- 迭代状态机：告别递归。线性解析器可防止堆栈溢出，即使在深度嵌套的 JSON 中也是如此。
- SWAR 扫描：SIMD 读取（每周期 8 字节）跳过空白和长字符串。
性能
测试在标准硬件（x64）上进行，使用 50,000 个节点的复杂有效载荷：
|操作
|(fast_json)
|传统 Lib (JAson)
|优势
|解析
|137 毫秒
|1540 毫秒
|快 11.2 倍
|序列化
|264 毫秒
|568 毫秒
|快 2.1 倍
|总计（往返）
|401 毫秒
|2129 毫秒
|快 5.3 倍
> 可通过软件包中的 TestJsonBenchmark.mq5 脚本验证结果。
主要功能
- HFT 恢复能力：确定性内存分配。垃圾回收器不会在解析过程中介入。
- O(1) 自省：即时检查 HasKey() 键或 Size() 数组，无需线性扫描。
- 类型安全：严格的类型访问（GetInt、GetDouble 和 GetString）。没有会导致隐性错误的神奇变体。
- 准确的错误报告：如果出现故障，会返回准确的行和列。
使用示例：读取 OpenAI 响应
#include <fast_json.mqh> void OnStart() { string payload = GetOpenAIResponse(); // JSON massivo CJson json; if(json.Parse(payload)) { // Acesso direto performance-critical (Zero-Copy) string content = json["choices"][0]["message"]["content"].ToString(); // Exemplo: Extraindo uso de tokens if(json.HasKey("usage")) { long tokens = json["usage"]["total_tokens"].ToInt(); Print("Consumo: ", tokens); } } else { // Debug preciso int l, c; json.GetErrorPos(l, c); PrintFormat("Erro JSON na Linha %d, Coluna %d", l, c); } }
示例：构建请求（优化生成器）
CJsonBuilder b; b.Obj() .Key("model").Val("gpt-4-turbo") .Key("messages").Arr() .Obj() .Key("role").Val("user") .Key("content").Val("Analyze EURUSD H1 trend") .EndObj() .EndArr() .Key("temperature").Val(0.7) .EndObj(); string body = b.Serialization(); // Serialização ultra-rápida
由 Jonathan Pereira 开发，是AI-Toolkit 框架的核心基础架构。
由MetaQuotes Ltd译自葡萄牙语
原代码： https://www.mql5.com/pt/code/68596
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