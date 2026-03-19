高性能 JSON（v3.5.0）

专为 LLM、自主交易和超低延迟设计的 JSON 库。

问题所在

在将人工智能模型（GPT-4o、Claude 3.5、DeepSeek）集成到 MetaTrader 5 时，社区的标准库在两个关键点上出现了问题：内存分配 和序列化延迟。递归和临时字符串的过度使用使人工智能响应（函数调用）的处理陷入瓶颈，导致终端冻结。在垃圾收集器清除字符串的过程中损失的点数所带来的 "痛苦 "正是这种架构的动机所在。

fast_json 架构

从头开始重写，专注于性能：

零分配架构：通过Tape（连续缓冲区 long[]）进行解析，并在缓冲区 uchar[] 中直接序列化。我们消除了中间环节：有效载荷从套接字直接进入数据结构，无需创建数千个对象。 混合数字解析：在 v3.4.0，我们通过 long（本地 ALU）和静态 Exp10 查找表引入了整数累加，以实现浮点数 的最高精度。 迭代状态机：告别递归。线性解析器可防止堆栈溢出，即使在深度嵌套的 JSON 中也是如此。 SWAR 扫描：SIMD 读取（每周期 8 字节）跳过空白和长字符串。

性能



测试在标准硬件（x64）上进行，使用 50,000 个节点的复杂有效载荷：

操作 (fast_json) 传统 Lib (JAson) 优势 解析 137 毫秒 1540 毫秒 快 11.2 倍 序列化 264 毫秒 568 毫秒 快 2.1 倍 总计（往返） 401 毫秒 2129 毫秒 快 5.3 倍

> 可通过软件包中的 TestJsonBenchmark.mq5 脚本验证结果。









主要功能

HFT 恢复能力 ：确定性内存分配。垃圾回收器不会在解析过程中介入。

：确定性内存分配。垃圾回收器不会在解析过程中介入。 O(1) 自省 ：即时检查 HasKey() 键或 Size() 数组，无需线性扫描。

：即时检查 HasKey() 键或 Size() 数组，无需线性扫描。 类型安全 ：严格的类型访问（GetInt、GetDouble 和 GetString）。没有会导致隐性错误的神奇变体。

：严格的类型访问（GetInt、GetDouble 和 GetString）。没有会导致隐性错误的神奇变体。 准确的错误报告：如果出现故障，会返回准确的行和列。

使用示例：读取 OpenAI 响应

#include <fast_json.mqh> void OnStart() { string payload = GetOpenAIResponse(); // JSON massivo CJson json; if(json.Parse(payload)) { // Acesso direto performance-critical (Zero-Copy) string content = json["choices"][0]["message"]["content"].ToString(); // Exemplo: Extraindo uso de tokens if(json.HasKey("usage")) { long tokens = json["usage"]["total_tokens"].ToInt(); Print("Consumo: ", tokens); } } else { // Debug preciso int l, c; json.GetErrorPos(l, c); PrintFormat("Erro JSON na Linha %d, Coluna %d", l, c); } }

示例：构建请求（优化生成器）

CJsonBuilder b; b.Obj() .Key("model").Val("gpt-4-turbo") .Key("messages").Arr() .Obj() .Key("role").Val("user") .Key("content").Val("Analyze EURUSD H1 trend") .EndObj() .EndArr() .Key("temperature").Val(0.7) .EndObj(); string body = b.Serialization(); // Serialização ultra-rápida

由 Jonathan Pereira 开发，是AI-Toolkit 框架的核心基础架构。