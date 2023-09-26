从自营公司那里吸取一些教训（第 1 部分）— 简介

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1. 序言

许多交易者都在质疑自己，从长远来看，他们能否成功地成为一名交易者。 通常，他们不确定如何客观地评估自己。 一个人必须持续获利才能成功，但这样就足够了吗？ 评估我们绩效的一条途径是将它们与其他成功交易者进行比较，但这也许是不可能的，因为真正能赚取真金白银的成功交易者很少炫耀他们的成果 — 他们把这些秘密藏在自己心里。

拿某人的绩效与成群结队的在线信号、或与 YouTube 上宣扬其成功经历的伪交易者进行比较是浪费时间，因为没有可靠的方法来验证他们的真实结果。 然而，有一个信息来源可以依靠，即使它更多地倾向于如何进行成功交易，那就是“自营公司”要求。

自营交易公司是金融机构，为自由交易者提供资金，同时分红利润。 他们为优秀的交易者提供了一种增加收益的好方法。 他们还给交易者一种成就感，因为在接受资金时得到认可。

他们实施了一系列规则和要求，包括资金交易者的最低绩效，从而保证双方持续一致的回报。 他们在评估和维持与成功交易者的长期关系方面具有既得利益，因此他们的要求可以作为评估一个人绩效的良好比较。

我研究了几家著名的自营公司，并汇总了他们当中大多数公司提出的最常见要求。 本文将重点介绍这些需求，而后续文章将重点介绍如何在 MQL 程序中实现这些需求。 现在，将其作为指南来评估您的手动或算法交易，希望它们可以帮助您成为一名稳定且成功的交易者。











2. 挑战

许多自营公司要求候选操盘手首先跨过那些评估候选人能力的“挑战”。 可考察其人能力的一项即首先用模拟账户成为娴熟的操盘手。

在用真金白银进行交易之前，其人至少应该可在“纸面”交易中取得成功，这一点非常重要。 如果您在模拟账户上不能始终如一地成功盈利，那么就不要考虑开设一个实盘账户，否则您只会失去一切。

因此，从自营公司那里吸取这一教训。 先自我挑战，如果您做不到，就不要做实盘交易。 继续发展您的技能，改进您的认知，直到您做到了。





3. 绝对回撤

我研究的每家自营公司都有这个规则 — 每位操盘手的回撤不能超过初始资本余额的最大百分比。 违反此规则会立即将该操盘手从自营公司计划中开除，且必须重新开始对其评估过程。

根据自营公司和程序类型，这个百分比在 4-12% 之间变化。 例如，假设一位操盘手从 10000 美元的余额开始，规则是最大绝对回撤为 8%，那么他的净值永远不能低于起始余额的 92%，即该操盘手的余额不能低于 9200 美元。

在您的交易中使用此规则来保护您的投资资本。 定义一个较低的水位线，永远不要让资金低于它。 如果您在这一点上失败了，那么您的交易风险就太大了。 管理您的风险是您成为成功交易者的关键。 通过调整您的持仓规模（订单量）将您的风险降至最低，这样即使您经历了连续亏损的交易，您的回撤也保持在最低限度。

不要鲁莽。 保护您的资金。 没有它，您就无法交易。 这是您一生的积蓄。 不要浪费它。











4. 每日回撤

我研究的大多数自营公司都有这个规则 — 每位操盘手的回撤不能超过一个静态值，或设定的当天开盘余额或净值的百分比（以最高者为准）。 静态值或设定的百分比大约是我所研究的许多自营公司的绝对回撤（在上一节中描述）的一半。 这意味着连续两天的高位回撤就能违反绝对回撤限制。 违反任何一条规则都会令一位操盘手从自营公司计划中开除，且必须重新开始对他们的评估过程。

除非您是长线波段交易者，否则请牢记此规则，特别是如果您是日内交易者。 您也可以将其应用于您的日常交易，从而防止您过度交易，或进行狂躁地“报复交易”。 当您达到设定的限额时，关闭所有交易，并停止当天的交易。 休息一天，平静脑海，放松身心。 压力大时交易对您毫无益处。 让自己以全新的视角开始下一个交易日。





5. 尾随回撤

一些自营公司只通过一个易于遵循的回撤规则来简化事情 — 基于最高水位线余额（或净值）水平的尾随回撤规则。 这实际上是人们通常所说的最大相对回撤。

将其应用于您的交易。 根据自营公司使用的百分比定义最大相对回撤限制，以便指导限制您的交易活动，并帮助评估您的策略和交易技能。 调整您的风险管理和盈利目标，且永不违反此限制。

这条规则完全符合成功交易者的需求，他们定期提取部分收益，同时稳定地维持和增加他们的资本余额。





6. 盈利目标

我研究的大多数自营公司的利润目标与强制性回撤限制处于同一水平，但从不会超过两倍。 评估过程第一阶段所需的每月利润目标通常高于允许的绝对回撤，但在随后的阶段，他们降低了每月目标，令其数值或百分比与每日回撤限制相同。

从这些自营公司那里吸取教训。 如果您想成功，就不要追求不切实际的回报。 小规模而缓慢和稳定的回报，比大规模而华而不实和冒险的收益更有利。

不要陷入陷阱，认为您可以在短短一个月内轻松将资本翻倍。 这种高风险的心态同样很容易导致您损失所有资金。

慢慢来，观察良好的风险管理技巧。





7. 止损

我研究的一些自营公司对他们的若干个计划都有强制性的止损规则。 即使是那些没有实施该规则的人仍然高度强调在每笔交易中始终在经纪商方使用硬止损。

是的，我知道许多伪交易者会告诉您不要使用止损，从防止经纪商“止损狩猎”，但随后我要说 — 不要选有问题的经纪商。 选用提供直通式处理（STP）或电子通信网络（ECN） 账户等非做市商模式的、信誉良好的经纪商。 请与监管服务部门联系，并验证您的经纪商执照。 在选择经纪商之前进行研究。

如果自营公司能够在所强调的这方面取得长期成功，那么您也可以。 不要找借口。 使用止损。 这是风险管理的一部分，没有它，您将无法正确计算订单交易量，或评估风险，并防止大幅回撤。

以下是自营公司的少量引述：

“规则：所有交易在入场时都必须在每笔交易上附加有效止损。 所有专业交易员在其所有交易中都附带止损。 如果没有止损，您的整个交易账户余额都处于风险之中。 不带止损进行交易是没有意义的，没有止损，交易账户的寿命非常有限。 “

“对于任何计划，都不会强制要求您的持仓带有止损。 然而，我们强烈建议您设置交易止损，从而有效管理风险。 “

“对于 *** 资金账户，如果您想在利润违规时申领 50% 的分成，那么必须在每笔交易中都有止损。 “

“我们相信您听说过'止损狩猎'，因为大玩家知道散户交易者在哪里设置他们的挂单。 一些亏损交易，行情正好在您的止损上把您吹爆，并立即回头，而这恰恰为您证实这个假设。 然而，实际上，它很容易由一个设置不好的止损价引发。 外汇是一个如此巨大的市场，操纵价格几乎是不可能的。 因此，虽然大玩家知晓挂单，但散户交易者应该根据市场行为调整他们的止损和止盈，而不是投机市场操纵。 “

"...我们有相当多的交易者不使用任何止损方法。 在回顾了他们的绩效后，我们可以告诉您第一手情报，他们常常深陷于亏损，而在挽回损失或达到收支平衡之前，有时持续数天或数周。 “

“设置止损对任何交易者都很重要。 市场的波动性意味着它们可以快速地移动，且出乎意料。 通过设置止损，您可以在市场不利于您的持仓时保护自己免受巨额损失。 “











8. 风险和交易量

我研究的大多数自营公司都根据初始资本余额限制了每笔交易的最大允许交易量（持仓规模），无论是通过设定的最大交易量（手数），亦或止损大小的风险百分比。

对于那些采用基于风险百分比限制的人来说，每笔交易通常最大风险为 1-2%，但少数人允许在更激进的账户类型上高达 2-5%，这些账户类型的杠杆要低得多，以弥补更高的风险准备金。

少数公司还施加了总交易量限制，所有持仓的总风险不得超过设定的百分比（例如，3%）。

故此，再次注意自营公司如何限制风险，并将这种态度应用在您的交易，学习如何正确定义您的持仓规模。 将您的止损风险限制在 1-2%，特别是如果您正在以高杠杆进行交易。 如果您同时交易多个品种，请进一步降低风险，以便您的整体风控不超过 2-5%。

不要仅根据保证金要求来调整持仓规模（交易量）。 首先考虑您的止损风险，然后根据您设置的保证金要求限制，在必要时降低交易量。





9. 新闻和周末

我研究的一些自营公司不允许在重大新闻事件期间进行交易，也不允许在周末保留持仓。 大多数自营公司允许持仓过夜，但提醒交易者掉期利息成本，以及持仓隔夜的点差会扩大。

一些自营公司允许周末交易，但告诫不要硬抗价格跳空缺口，这可能导致违反回撤规则。 不过，他们取消了对加密货币的周末限制，因为其中许多是 24/7 市场。

允许新闻期间不受限制进行交易的自营公司，其账户大多杠杆率较低，或利润分成较低，以便弥补新闻交易带来的较高风险。

因此，除非您是长期波段交易者，或正在交易加密货币，或衍生品，否则请考虑在周末市场收盘前平仓所有交易。 避免意外事件和周末新闻可能对您的交易产生的影响。

此外，在交易日，在重大新闻事件期间尽您努力保持平稳。 即使您相信您知道结果如何，但不幸的是，人类可能的行为极端不可预测，交易者对这些新闻事件的反应可能与预期的常态相反。

尽您最大努力在周末和重大新闻事件期间离场观望。 在事件发生前几分钟，把可能受影响的品种全部平仓了结。 然后，在事件发生几分钟（或更长时间）之后，重新评估您的策略规则的条件，从而决定是否应该再次开仓。 如果您是算法交易者，请考虑在您的代码中添加新闻过滤器。













10. 马丁格尔、网格和对冲

我们真的需要讨论这些吗？

如果您想成为一名成功的交易者，并达到“专业”水平，那么这些业余方法是不可取的。

我研究的每一家自营公司都彻底禁止使用马丁格尔和类似网格的方法，这是有充分理由的 — 这些方法不仅会很快违反回撤规则，而且还会令他们的全部资金面临风险。

至于同品种的对冲，有些地方允许，有些不允许。 那些允许这样做的人告诫交易者注意这种做法会有固有的额外交易成本。

以下是自营公司的一些引述，但他们全都在规则中有类似的声明：

“违反我们规则的策略示例：网格交易、马丁格尔交易、高频交易、对冲、...”

“作为一名基金外汇交易员，您需要避免的四种交易策略：马丁格尔，网格，新闻，无策略。 ”

“马丁格尔策略可以在短期内证明一些重大成果。 然而，当您连续亏损时，您会耗尽您的交易账户余额，并很可能令您的基金交易账户亏损。 利用适当的风险管理，而非马丁格尔。 “

“凯利准则和马丁格尔方法等方法的问题在于，它们通常假设有无限资本对抗风险。 “

"...每个马丁格尔交易者都会经历严重套牢的时期，且这是爆仓的完美情况。 “











11. MT5 对比 MT4

MetaTrader 5 或 MetaTrader 4？

这是问题所在！

我研究的几乎所有自营公司都支持 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4平台，而仅有少数只支持 MetaTrader 4，且不支持 MetaTrader 5 的。

这两个平台都支持的自营公司更现代，提供更好的交易条件和更多的市场类型，而那些只支持旧平台的自营公司则更老派，主要只关注外汇，但有些确实也提供指数和商品。

故此，没有理由不使用较新的、在世界范围内快速提升的 MetaTrader 5 平台，该平台提供了更好的条件来使用真实跳价数据测试您的策略，并为您提供了旧平台无法获得的在其它市场交易的机会，而旧平台已经有若干年没有对其进行积极开发了。





12. 结束语

从自营交易公司那里可以学到很多东西。

他们的挑战和他们的交易规则是评估一个人能否作为散户交易者取得成功结果的良好基础。

从“自营公司”那里吸取一些教训，并根据自己的方式调整它们。

不要动摇！ 付出努力，并在您的交易当中遵守纪律约束。 要有条不紊。 辛勤工作会得到回报，所以为您的知识和技能进行投资。

期待下一部分，我将深入研究代码实现。



现在，祝您交易愉快！





