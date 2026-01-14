SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VIP Signal
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0 inceleme
Güvenilirlik
106 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
90 (82.56%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.43%)
En iyi işlem:
33.50 USD
En kötü işlem:
-48.69 USD
Brüt kâr:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Brüt zarar:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (40.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.40 USD (3)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
1.39%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.05
Alış işlemleri:
61 (55.96%)
Satış işlemleri:
48 (44.04%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
2.47 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-11.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-72.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.21 USD (2)
Aylık büyüme:
1.78%
Yıllık tahmin:
21.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.26 USD (29.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.80% (88.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.50 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +40.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VIP Signal
Ayda 300 USD
95%
0
0
USD
869
USD
106
0%
109
82%
1%
2.18
2.47
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.