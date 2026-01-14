- 자본
- 축소
트레이드:
110
이익 거래:
91 (82.72%)
손실 거래:
19 (17.27%)
최고의 거래:
33.50 USD
최악의 거래:
-48.69 USD
총 수익:
495.18 USD (2 451 407 pips)
총 손실:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
연속 최대 이익:
14 (40.70 USD)
연속 최대 이익:
73.40 USD (3)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
0.13%
최대 입금량:
1.07%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.05
롱(주식매수):
62 (56.36%)
숏(주식차입매도):
48 (43.64%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
2.45 USD
평균 이익:
5.44 USD
평균 손실:
-11.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-72.21 USD)
연속 최대 손실:
-72.21 USD (2)
월별 성장률:
1.82%
연간 예측:
22.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
88.26 USD (29.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.80% (88.26 USD)
자본금별:
0.09% (0.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|39
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.50 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +40.70 USD
연속 최대 손실: -72.21 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
96%
0
0
USD
USD
869
USD
USD
106
0%
110
82%
0%
2.19
2.45
USD
USD
7%
1:500