Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0 comentários
Confiabilidade
106 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
90 (82.56%)
Negociações com perda:
19 (17.43%)
Melhor negociação:
33.50 USD
Pior negociação:
-48.69 USD
Lucro bruto:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Perda bruta:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (40.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.40 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
1.39%
Depósito máximo carregado:
1.07%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.05
Negociações longas:
61 (55.96%)
Negociações curtas:
48 (44.04%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
2.47 USD
Lucro médio:
5.50 USD
Perda média:
-11.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-72.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.21 USD (2)
Crescimento mensal:
1.78%
Previsão anual:
21.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
88.26 USD (29.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.80% (88.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.50 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +40.70 USD
Máxima perda consecutiva: -72.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
