Negociações:
109
Negociações com lucro:
90 (82.56%)
Negociações com perda:
19 (17.43%)
Melhor negociação:
33.50 USD
Pior negociação:
-48.69 USD
Lucro bruto:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Perda bruta:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (40.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.40 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
1.39%
Depósito máximo carregado:
1.07%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.05
Negociações longas:
61 (55.96%)
Negociações curtas:
48 (44.04%)
Fator de lucro:
2.19
Valor esperado:
2.47 USD
Lucro médio:
5.50 USD
Perda média:
-11.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-72.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.21 USD (2)
Crescimento mensal:
1.78%
Previsão anual:
21.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
88.26 USD (29.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.80% (88.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|38
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.50 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +40.70 USD
Máxima perda consecutiva: -72.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Sem comentários
