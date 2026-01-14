- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
90 (82.56%)
Verlusttrades:
19 (17.43%)
Bester Trade:
33.50 USD
Schlechtester Trade:
-48.69 USD
Bruttoprofit:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Bruttoverlust:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (40.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.40 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
1.39%
Max deposit load:
1.07%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.05
Long-Positionen:
61 (55.96%)
Short-Positionen:
48 (44.04%)
Profit-Faktor:
2.19
Mathematische Gewinnerwartung:
2.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-72.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.21 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.78%
Jahresprognose:
21.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
88.26 USD (29.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.80% (88.26 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|38
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +33.50 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -72.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
95%
0
0
USD
USD
869
USD
USD
106
0%
109
82%
1%
2.18
2.47
USD
USD
7%
1:500