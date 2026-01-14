SignaleKategorien
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
106 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
90 (82.56%)
Verlusttrades:
19 (17.43%)
Bester Trade:
33.50 USD
Schlechtester Trade:
-48.69 USD
Bruttoprofit:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Bruttoverlust:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (40.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.40 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
1.39%
Max deposit load:
1.07%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.05
Long-Positionen:
61 (55.96%)
Short-Positionen:
48 (44.04%)
Profit-Faktor:
2.19
Mathematische Gewinnerwartung:
2.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-72.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.21 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.78%
Jahresprognose:
21.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
88.26 USD (29.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.80% (88.26 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.50 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -72.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.