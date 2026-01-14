SegnaliSezioni
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0 recensioni
Affidabilità
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
90 (82.56%)
Loss Trade:
19 (17.43%)
Best Trade:
33.50 USD
Worst Trade:
-48.69 USD
Profitto lordo:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Perdita lorda:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (40.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
1.39%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
61 (55.96%)
Short Trade:
48 (44.04%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-11.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-72.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.21 USD (2)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
21.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.26 USD (29.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.80% (88.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.50 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +40.70 USD
Massima perdita consecutiva: -72.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
