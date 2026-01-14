- Crescita
Trade:
109
Profit Trade:
90 (82.56%)
Loss Trade:
19 (17.43%)
Best Trade:
33.50 USD
Worst Trade:
-48.69 USD
Profitto lordo:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Perdita lorda:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (40.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
1.39%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.05
Long Trade:
61 (55.96%)
Short Trade:
48 (44.04%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-11.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-72.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.21 USD (2)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
21.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
88.26 USD (29.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.80% (88.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|38
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.50 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +40.70 USD
Massima perdita consecutiva: -72.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
