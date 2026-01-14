- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
109
盈利交易:
90 (82.56%)
亏损交易:
19 (17.43%)
最好交易:
33.50 USD
最差交易:
-48.69 USD
毛利:
494.83 USD (2 451 372 pips)
毛利亏损:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
最大连续赢利:
14 (40.70 USD)
最大连续盈利:
73.40 USD (3)
夏普比率:
0.33
交易活动:
1.39%
最大入金加载:
1.07%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.05
长期交易:
61 (55.96%)
短期交易:
48 (44.04%)
利润因子:
2.19
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
5.50 USD
平均损失:
-11.89 USD
最大连续失误:
2 (-72.21 USD)
最大连续亏损:
-72.21 USD (2)
每月增长:
1.78%
年度预测:
21.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.26 USD (29.53%)
相对跌幅:
结余:
6.80% (88.26 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|38
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.50 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +40.70 USD
最大连续亏损: -72.21 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
95%
0
0
USD
USD
869
USD
USD
106
0%
109
82%
1%
2.18
2.47
USD
USD
7%
1:500