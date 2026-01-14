信号部分
信号 / MetaTrader 4 / VIP Signal
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0条评论
可靠性
106
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
109
盈利交易:
90 (82.56%)
亏损交易:
19 (17.43%)
最好交易:
33.50 USD
最差交易:
-48.69 USD
毛利:
494.83 USD (2 451 372 pips)
毛利亏损:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
最大连续赢利:
14 (40.70 USD)
最大连续盈利:
73.40 USD (3)
夏普比率:
0.33
交易活动:
1.39%
最大入金加载:
1.07%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.05
长期交易:
61 (55.96%)
短期交易:
48 (44.04%)
利润因子:
2.19
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
5.50 USD
平均损失:
-11.89 USD
最大连续失误:
2 (-72.21 USD)
最大连续亏损:
-72.21 USD (2)
每月增长:
1.78%
年度预测:
21.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.26 USD (29.53%)
相对跌幅:
结余:
6.80% (88.26 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +33.50 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +40.70 USD
最大连续亏损: -72.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
没有评论
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
