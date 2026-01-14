SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VIP Signal
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0 avis
Fiabilité
106 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 95%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
90 (82.56%)
Perte trades:
19 (17.43%)
Meilleure transaction:
33.50 USD
Pire transaction:
-48.69 USD
Bénéfice brut:
494.83 USD (2 451 372 pips)
Perte brute:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (40.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
1.39%
Charge de dépôt maximale:
1.07%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.05
Longs trades:
61 (55.96%)
Courts trades:
48 (44.04%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
2.47 USD
Bénéfice moyen:
5.50 USD
Perte moyenne:
-11.89 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-72.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-72.21 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.78%
Prévision annuelle:
21.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
88.26 USD (29.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.80% (88.26 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 38
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.50 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +40.70 USD
Perte consécutive maximale: -72.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VIP Signal
300 USD par mois
95%
0
0
USD
869
USD
106
0%
109
82%
1%
2.18
2.47
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.