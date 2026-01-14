SeñalesSecciones
Shibly Arafat

VIP Signal

Shibly Arafat
0 comentarios
Fiabilidad
106 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2024 96%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
110
Transacciones Rentables:
91 (82.72%)
Transacciones Irrentables:
19 (17.27%)
Mejor transacción:
33.50 USD
Peor transacción:
-48.69 USD
Beneficio Bruto:
495.18 USD (2 451 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (40.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
0.13%
Carga máxima del depósito:
1.07%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.05
Transacciones Largas:
62 (56.36%)
Transacciones Cortas:
48 (43.64%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
2.45 USD
Beneficio medio:
5.44 USD
Pérdidas medias:
-11.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-72.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.21 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.82%
Pronóstico anual:
22.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
88.26 USD (29.53%)
Reducción relativa:
De balance:
6.80% (88.26 USD)
De fondos:
0.09% (0.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDr 41
XAUUSDr 39
GBPUSDb 13
GBPUSDr 7
BTCUSD 5
USDJPYr 3
XAUEUR 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDr 9
XAUUSDr 175
GBPUSDb 31
GBPUSDr 23
BTCUSD 8
USDJPYr 12
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDr 1.8K
XAUUSDr 9.7K
GBPUSDb 2.7K
GBPUSDr 2.3K
BTCUSD 812K
USDJPYr 1.8K
XAUEUR 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.50 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +40.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
2026.01.14 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 08:29
Trading operations on the account were performed for only 70 days. This comprises 9.45% of days out of the 741 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 08:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
