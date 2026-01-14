- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
110
Transacciones Rentables:
91 (82.72%)
Transacciones Irrentables:
19 (17.27%)
Mejor transacción:
33.50 USD
Peor transacción:
-48.69 USD
Beneficio Bruto:
495.18 USD (2 451 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-225.95 USD (1 620 235 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (40.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
0.13%
Carga máxima del depósito:
1.07%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.05
Transacciones Largas:
62 (56.36%)
Transacciones Cortas:
48 (43.64%)
Factor de Beneficio:
2.19
Beneficio Esperado:
2.45 USD
Beneficio medio:
5.44 USD
Pérdidas medias:
-11.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-72.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.21 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.82%
Pronóstico anual:
22.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
88.26 USD (29.53%)
Reducción relativa:
De balance:
6.80% (88.26 USD)
De fondos:
0.09% (0.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|41
|XAUUSDr
|39
|GBPUSDb
|13
|GBPUSDr
|7
|BTCUSD
|5
|USDJPYr
|3
|XAUEUR
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDr
|9
|XAUUSDr
|175
|GBPUSDb
|31
|GBPUSDr
|23
|BTCUSD
|8
|USDJPYr
|12
|XAUEUR
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDr
|1.8K
|XAUUSDr
|9.7K
|GBPUSDb
|2.7K
|GBPUSDr
|2.3K
|BTCUSD
|812K
|USDJPYr
|1.8K
|XAUEUR
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.50 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +40.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
300 USD al mes
96%
0
0
USD
USD
869
USD
USD
106
0%
110
82%
0%
2.19
2.45
USD
USD
7%
1:500